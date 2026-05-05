Рекордни 45 млн. евро на километър за част от АМ „Струма"

5 май 2026, 16:55
Източник: БТА

П роектирането и изграждането на малко над 2 километра от магистрала „Струма" ще струват рекордните 90 млн. евро без ДДС. Това прави по 45 млн. евро на километър и е без прецедент в България. Преди година и половина рекордът принадлежеше на аутобана „Русе-Велико Търново", но беше „едва" 60 млн. лв. за километър без ДДС, съобщава "24 часа".

Данните са от обявена на 30 април обществена поръчка на АПИ, която обаче е по член на Закона за обществените поръчки, който предвижда „Договаряне без предварително обявление". По този начин поръчката е възложена директно без конкурс.

Еколог: Това ще бъде магистрала убиец

Проектът е за част от т.нар. „обход на Кресна" - 12-километрово трасе, чиято цел е да свърже готовите вече участъци на магистрала „Струма" с бъдещия участък през дефилето и в същото време да изведе тежкия трафик от границите на Симитли.

Рекордната цена се отнася обаче само за 2,571 км от целия участък, които имат доста „богата" история. Договорът е сключен още през далечната вече 2015 г., когато параметрите за магистрала „Струма" изобщо не бяха като сегашните. Тогава се смяташе, че участъкът през Кресненското дефиле просто ще бъде разширен и ще служи за платно на магистралата в едната посока, а платното в другата посока ще бъде отделно, изнесено на около 20 километра източно от дефилето.

След като екологични организации водиха 10-годишни съдебни битки срещу това намерение и накрая спечелиха, се наложи проектът значително да се промени и сега се работи по вариант и двете платна на магистралата да се изнесат източно от дефилето.

264 млн. евро от ЕС за АМ "Струма"

Освен това жителите на Симитли се разбунтуваха срещу обстоятелството, че част от магистралата ще минава в близост до градчето, защото след изграждането на тунела „Железница" трафикът през Симитли и без това нарасна многократно особено в почивните дни. Всичко това сега налага част от този участък да се препроектира, но вече сключеният договор изисква това да се направи от фирмата, на която е възложена работата.

В 12 страници мотиви, които АПИ са публикували заедно с документацията за обществената поръчка е описано подробно кое налага цената за тези над 2 километра да е толкова висока.

Накратко казано, се налага да се местят далекопроводи, да се коригират корита на реки и да се преодолява жп линията София-Кулата, както и да се правят множество свързващи пътища и пътни връзки към Симитли, Кресна и редица села в околността, в близост до които ще минава магистралата. Отделно от това доизграждането на "Струма" в този район прави така че пътните връзки към Предела, а оттам към Разлог и Банско, да минават от другаде.

В същото време част от района е защитена местност, а това увеличава изискванията към начина на строене, извозването и депонирането на изкопаната земна маса. Има и още ред изисквания за защита на местообитанията на защитените растителни и животински видове, описани подробно в решението на Европейската комисия, с което бе наложено на България да се съобрази с исканията на еколозите.

Обществената поръчка е обявена на 30 април, като до 12 май изпълнителят трябва да даде конкретна оферта. Тя обаче едва ли ще се различава съществено като цена от посочената, каквато е практиката в тези случаи.

От АПИ неофициално казаха пред "24 часа", че заданието на обществената поръчка се работи от доста време и няма как да отлагат процедурата, защото обходът трябва да е готов в определени срокове, както и паралелния на дефилето нов участък на магистралата. От друга страна има решение на Европейската комисия по казуса и е съмнително дали новото правителство може да направи нещо различно в случая.

Източник: 24 часа    
Магистрала Струма Рекордна цена Обход на Кресна
