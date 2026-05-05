България

Възобновиха делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Производството бе спряно на 24 март тази година, тъй като Стефанов и Кателиев бяха регистрирани като кандидати за народни представител

5 май 2026, 15:41
Възобновиха делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев
Източник: БТА

В арненският окръжен съд възобнови делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, съобщиха от пресслужбата на съда. Подсъдими по него са още бизнесменът Йордан Маринов и пиар експертът Антоанета Петрова.

Припомняме, че производството бе спряно на 24 март тази година, тъй като Стефанов и Кателиев бяха регистрирани като кандидати за народни представители в изборите за Народно събрание, проведени на 19 април. От съда изтъкват, че според решението на ЦИК те не са сред избраните депутати. Това означава, че обстоятелството за спиране на делото е отпаднало и то трябва да бъде възобновено. Съдът го насрочва за разглеждане в разпоредително заседание на 30 юни тази година.

Дело срещу кмета Коцев образува и съдът във Варна

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан на 8 юли миналата година, а случаят бе поет от Софийска градска прокуратура. На 13 ноември СГП внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления.

Пети опит за промяна на мярката за неотклонение на кмета на Варна

На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд - Варна, тъй като обвинението засяга само юрисдикцията на морския град. Първоначално, за да оправдае прехвърлянето на делото в София, прокуратурата обвини и неизвестен досега народен представител. На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева. Под парична гаранция бяха пуснати и Стефанов, и Кателиев.

Източник: БТА, Мила Едрева    
Варненски съд Варна Кмет Коцев
Последвайте ни
Свалиха правителството на Румъния

Свалиха правителството на Румъния

ООН предупреди за глобална дигитална катастрофа

ООН предупреди за глобална дигитална катастрофа

Нови подробности за атаката с нож в магазин във Варна

Нови подробности за атаката с нож в магазин във Варна

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

Русия: Задава се война на клановете за трона на Путин

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

Кучето ви кашля? Каква може да е причината и кога е време за преглед при ветеринар

dogsandcats.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 8 часа
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 7 часа
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 8 часа
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Боли ви вратът? Тези трикове, използвани от пилотите от Формула 1, биха ви помогнали

Любопитно Преди 1 час

Техниките на звезди като Себастиан Фетел помагат не само на пистата, но и в офиса

Над 500 тона негодни храни разкриха в България

Над 500 тона негодни храни разкриха в България

България Преди 1 час

Повече от милион яйца спряха инспектори на Българската агенция по безопасност на храните

Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

Извънредно от СЗО: Опасният хантавирус на круизния кораб вероятно се предава от човек на човек

Свят Преди 1 час

Световната здравна организация допусна за първи път възможността за заразяване между хората на борда на блокирания MV Hondius, където 150 души остават изолирани в океана след три смъртни случая

Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

Гюров: Оставяме на следващото правителство посока, време и разчети

България Преди 1 час

Служебният министър-председател отбелязва, че урокът по държавност, който са получили с министрите му, е бил да им покажат "откъде се светват и гасят лампите - сякаш държавата е стая под наем"

<p>Божанов пред Йотова:&nbsp;Няма да мълчим</p>

Божидар Божанов пред Йотова: Ще подкрепяме правилните политики, но няма да мълчим

България Преди 2 часа

Демократична България ще подкрепя политики по същество, но предупреждава за риск от „прегрупиране на модела“ и поставя ясни финансови и съдебни приоритети

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Най-зле облечените звезди на червения килим на Met Gala 2026

Любопитно Преди 2 часа

От роботизирани воали до златни маски и рокли от долари – вижте кои световни знаменитости напълно пропуснаха идеята на дрескода „Модата е изкуство“ и превърнаха появата си на Met Gala в истинско недоразумение

225 са случаите на морбили у нас, най-засегната е Враца

225 са случаите на морбили у нас, най-засегната е Враца

България Преди 2 часа

Заболелите са в седем области

,

Доли Партън отмени още концерти в Лас Вегас поради здравословни причини

Любопитно Преди 2 часа

Кънтри легендата проговори за здравословните битки през последните три години, като увери почитателите си, че състоянието ѝ е лечимо и вече планира откриването на собствен музей и хотел в Нашвил

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

Тревожен дисбаланс в бюджета: Разходите изпреварват приходите с над 1,7 млрд. евро

Пари Преди 2 часа

За ускорен ръст на харчовете и риск за икономиката предупреждават експерти

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

Протест на хора с увреждания в София: Искат по-достъпна среда и транспорт

България Преди 2 часа

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

С вградена машина за сапунени мехури: Олимписката шампионка Айлийн Гу изуми Met Gala

Свят Преди 2 часа

22-годишната скиорка се появи с футуристична рокля от 15 000 ръчно изработени стъклени балончета, която буквално изпускаше истински мехури във въздуха, докато тя преминаваше по червения килим на модното събитие

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Съдия се извини на обвиняем за покушение срещу Тръмп след инцидент в ареста

Свят Преди 2 часа

Фаруки направи изявлението си в съда в понеделник, след като ден по-рано изрази „сериозни опасения“ относно отношението към Алън в ареста

Революция в Космоса: Откриха атмосфера там, където науката смяташе за невъзможно

Революция в Космоса: Откриха атмосфера там, където науката смяташе за невъзможно

Любопитно Преди 2 часа

Астрономи откриха тънка атмосфера около миниатюрния леден обект 2002 XV93 в Пояса на Кайпер. Сензационното откритие на японски учени опровергава теорията, че толкова малки космически тела в края на Слънчевата система не могат да задържат газ

<p>Руски генерал, свързан с&nbsp;лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв</p>

Руски генерал, свързан със санкционирана лаборатория за химически оръжия, е открит мъртъв

Свят Преди 3 часа

Роднини са открили тялото на 87-годишния пенсиониран генерал рано сутринта на 2 април в неговия апартамент в известна сграда

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Свеж въздух и по-леко готвене в един специален промо пакет

Любопитно Преди 3 часа

Vent Air Pro + подарък No Fat Grill

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Високопоставен служител напуска дипломатическата служба на ЕС

Свят Преди 3 часа

Белéн Карбонел ще се оттегли от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), съобщиха дипломати

Всичко от днес

От мрежата

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg
1

Скорец е помагал на Моцарт в музиката

sinoptik.bg
1

Започва истинската пролет

sinoptik.bg

Захари Бахаров с приз за ролята си в „Стадото“, лентата грабна наградата за най-добър пълнометражен филм

Edna.bg

Звездa от „Властелинът на пръстените“ идва у нас

Edna.bg

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха, "сините" с призив към феновете

Gong.bg

И Барселона се нареди на опашката за нападател на Борнемут

Gong.bg

ПП при президента: Нужен е преглед на заплатите в държавната администрация и намаляване броя на министерствата

Nova.bg

„Демократична България” пред президента: До края на юли трябва да изберем нов ВСС

Nova.bg