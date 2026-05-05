Нова измама с обещания за по-високи пенсии

И змамници лъжат възрастни хора, че ще им съдействат за увеличение на пенсиите им срещу заплащане, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Жена на 90 години, която живее в шуменския квартал „Дивдядово“, е била посетена вчера в дома си от непознат мъж, който ѝ предложил срещу сумата от 170 евро да съдейства пенсията ѝ да бъде увеличена с 320 евро. Тя нямала толкова пари и му дала 50 евро срещу обещание за увеличение на пенсията ѝ с около 100 евро.

При друг подобен случай в същия квартал, мъж е предложил на възрастен човек увеличение на пенсията му срещу 100 евро.

От полицията напомнят, че няма законов механизъм за увеличаване на пенсия срещу заплащане на частно лице и отправят призив към хората да не допускат в домовете си непознати и да не им предоставят пари, независимо от обещанията им. Призоваваме и близките на възрастни хора да разговарят с тях и да ги предупредят за подобни схеми. При съмнения за измама или извършено престъпление сигнализирайте незабавно на телефон 112 или в близкото районно управление, допълват от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.