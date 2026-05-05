Иран е атакувал САЩ над 10 пъти по време на прекратяването на огъня

С ъединените щати са установили пълен контрол над корабоплаването в Ормузкия проток чрез новата си дефанзивна мисия, известна като „Проект Свобода“ (Project Freedom). Това обявиха по време на съвместна пресконференция в Пентагона министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

Според военното ръководство на САЩ операцията е лишила Иран от възможността да контролира ключовия воден път и сериозно е засилила преговорните позиции на президента Доналд Тръмп.

„Тръмп държи картите“: САЩ не са се отказали от целите си

По време на брифинга журналисти попитаха Пийт Хегсет дали президентът Доналд Тръмп е „капитулирал“ пред първоначалното си искане за безусловна капитулация на Иран, цитирайки негови публикации в социалните мрежи от началото на конфликта. Специфично бе засегнат въпросът за призива на Тръмп към иранския народ да се вдигне и да поеме контрола над своето правителство.

Тръмп заплаши Иран със заличаване от „лицето на Земята“

„Президентът не е капитулирал пред нищо. Той държи картите, ние имаме надмощие, а „Проект Свобода“ само засилва тези позиции“, категоричен бе Хегсет.

„В крайна сметка той ясно заяви, че няма да се заплитаме в проекти за изграждане на нации (nation-building). Нашите цели са пределно ясни“, допълни той.

На въпрос на друг репортер дали администрацията на Тръмп ще поиска одобрение от Конгреса за евентуални бъдещи военни действия, Хегсет поясни:

„С обявяването на примирието часовникът спира. Ако военните действия бъдат възобновени, това ще бъде решение на президента. Президентът запазва възможността и разполага с много повече способности, отколкото в началото на този конфликт, за да рестартира мащабни бойни операции, ако е необходимо. Ако Иран не е готов да изпълни своята част от сделката или да преговори, Министерството на отбраната е в пълна бойна готовност, с патрон в цевта и готово за действие“.

Иранската армия заплаши САЩ с атаки заради мисията в Ормузкия проток

Примирието е в сила, но под строг надзор

Хегсет изрично настоя, че „примирието не е приключило“, въпреки че двете страни си размениха огън в Ормузкия проток. Той отхвърли твърденията, че споразумението между САЩ и Иран е минало в историята, определяйки „Проект Свобода“ като напълно отделна и независима инициатива.

„Очаквахме, че в началото ще има известно напрежение, което и се случи, и заявихме, че ще се защитаваме и то ще се защитаваме агресивно. В момента примирието със сигурност е в сила, но ще наблюдаваме ситуацията изключително изкъсо“, посочи военният министър, като допълни, че Тръмп лично ще преценява дали даден инцидент представлява нарушение на споразумението. Той призова Техеран да бъде „разумен в действията си“.

Иран предупреждава, че ще атакува САЩ в Ормузкия проток с началото на мисията на Тръмп

Сблъсъци по време на примирието и заплахата в протока

Генерал Дан Кейн представи пред медиите разсекретени графики от Пентагона, илюстриращи ситуацията в региона. Той обвини Иран, че „превръща глобалната верига за доставки в оръжие“ чрез морските си заплахи в Ормузкия проток.

Според данните на американското военно командване, от обявяването на последното примирие до момента Иран е:

Извършил 9 атаки срещу търговски кораби в протока;

Задържал 2 контейнеровоза;

Атакувал американските сили над 10 пъти.

Генерал Кейн обаче уточни във вторник, че тези ирански атаки срещу американските сили и търговски съдове към момента остават „под прага“, необходим на САЩ за възобновяване на мащабни бойни операции.

„В резултат на безогледните атаки на Иран в региона, в момента 22 500 моряци на борда на над 1550 търговски кораба са блокирани в Арабския залив и не могат да преминат“, съобщи генерал Кейн.

В отговор САЩ са установили „засилена зона за сигурност“ в южната част на протока, охранявана от сухопътни, военноморски и военновъздушни сили.

Иран твърди, че е ударил боен кораб на САЩ, Вашингтон отрича

„Червено-бяло-син купол“ над Ормуз

Пийт Хегсет описа американското присъствие в региона като „мощен червен, бял и син купол“ (в цветовете на американския флаг) над Ормузкия проток.

„Американските разрушители са на позиция, подкрепени от стотици изтребители, хеликоптери, дронове и разузнавателни самолети, осигурявайки денонощно наблюдение за мирните търговски съдове“, заяви той и отправи три директни послания:

Към Иран: „Пуснете невинните кораби да преминават свободно. Тези международни води принадлежат на всички нации. Те не са на Иран, за да налага данъци, такси или да ги контролира.“

Към съюзниците на САЩ: „Това е временна мисия за нас. Както вече казах, светът се нуждае от този воден път много повече, отколкото ние. Ние стабилизираме ситуацията, за да може търговията да тръгне отново, но очакваме светът да се задейства в подходящия момент и скоро ще ви върнем отговорността.“

Тръмп обяви операция "Свобода" заради Ормузкия проток

Към американските войници: „Към невероятните американци, които изпълняват тази мисия в момента: Просто ви благодаря. Вашият кураж, вашата готовност, вашият несравним професионализъм и прецизност са причината светът да диша по-спокойно днес и всеки ден.“

„Проект Свобода“ срещу „Епична ярост“

Министърът на отбраната подчерта, че „Проект Свобода“ е строго дефанзивна операция с ограничен обхват и времетраене, която е напълно отделна от операция „Епична ярост“ (Operation Epic Fury) – кодовото име на американската война срещу Иран.

Хегсет увери, че американските сили няма нужда да навлизат в ирански териториални води или въздушно пространство, тъй като САЩ „не търсят конфликт“. Той обаче бе категоричен, че на Иран няма да бъде позволено да блокира международния воден път, определяйки действията на Техеран като „форма на международен рекет“.

До момента два американски търговски кораба вече са преминали успешно през протока в рамките на операцията, а стотици други чакат на опашка за преминаване.

„Знаем, че иранците са засрамени от този факт. Те твърдяха, че контролират протока. Не го контролират“, заяви Хегсет.

Имат ли иранците „делфини камикадзе“?

В края на брифинга журналисти попитаха генерал Кейн дали САЩ все още имат опасения за ирански мини в Ормузкия проток и дали отговарят на истината публикациите в американските медии, че Техеран обмисля използването на делфини, пренасящи мини.

Генералът отговори с хумор:

„Не съм чувал историята за делфините. Това да не е като акулите с лазерни лъчи“?

Той допълни сериозно, че командната структура на Иран остава силно фрагментирана и страната изпитва сериозни затруднения да запази контрол.

Хегсет се включи в темата с думите:

„Не мога нито да потвърдя, нито да отрека дали ние разполагаме с делфини камикадзе. Но мога да потвърдя, че те нямат“.