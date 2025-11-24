Намаляват сделките с имоти след еврото

С делките с недвижими имоти у нас продължават да растат и през третото тримесечие на 2025 година. По данни на брокери регистрираните покупко-продажби за периода са близо 57 600, което е с около 7% повече спрямо миналата година. Подобна тенденция се наблюдава и в Благоевград, съобщава БНТ.



Все повече благоевградчани решават да вложат спестяванията си в имоти. Сред тях е и Анелия, която търси подходящ апартамент повече от година.

Според брокерите влизането ни в еврозоната ще окаже влияние върху пазара, но не е основен фактор за регистрираното поскъпване.

Мартин Кацарски, брокер на недвижими имоти: "Това се дължи преди всичко на инфлационните фактори, които имахме в държавата, на покачването на цените на труда, на покачването на цените на материалите и оттам и увеличеното търсене."



Пазарът върви към успокояване. Очаква се след Нова година търсенето да не е толкова активно.

"Цените стигнаха някакъв предел, те не могат непрекъснато да се покачват с един и същи темп. Трябва да знаем, че те отдолу трябва да бъдат подкрепени с повдигане на заплатите, на стандарта на живот", посочи Кацарски.



Към момента квадратният метър в Благоевград се продава между 900 и 1600 евро, а в идеалния център офертите стигат и до 2000 евро.

Специалистите считат, че през следващите месеци ни очаква леко забавяне, но не и спад на цените на недвижимите имоти.