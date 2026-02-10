Търсят свидетели - 79-годишен насилил над 89 деца

Ф ренското правосъдие обяви официално, че издирва свидетели след обвинението на мъж за изнасилвания и сексуална агресия над 89 непълнолетни лица, предаде Франс прес.

Мъжът е на 79 години и е бил задържан през 2024 г. Той е заподозрян, че е извършил изнасилванията и агресията над непълнолетните в периода 1967 г. – 2022 г.

Ужас, десет мъже насилвали и дрогирали момче на 5 години във Франция

Случаят се разглежда от прокуратурата в Гренобъл. Предполагаемите престъпления обаче са били извършени в Германия, Швейцария, Мароко, Нигерия, Алжир, Филипините, Индия, Колумбия и Нова Каледония, където мъжът е работил като преподавател, заяви прокурорът Етиен Манто.

Френски хирург е изправен пред правосъдието за сексуални посегателства над 299 деца

Броят на жертвите е бил установен благодарение на документи, съхранявани на флашка от задържания. В тях той говори за сексуални отношения с непълнолетни на възраст от 13 до 17 години. Флашката е била открита от племенника на възрастния мъж и предадена в полицията.

Задържаха французин за блудство с момичета у нас

По време на разследването мъжът е признал, че е убил и майка си, и леля си. Майка си, която била онкологично болна в терминална фаза, той задушил с възглавница, докато тя спяла. Престъплението е било извършено през 70-те години. През 90-те години по същия начин мъжът убил и леля си, която по онова време била на 92 години. Относно убийството на леля си, той разказал, че тя не искала той да пътува и той решил да се отърве от нея.