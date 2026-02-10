Източник: Принц Уилям смята Каръл Мидълтън за негова "втора майка“

Любопитно

„Уилям винаги е имал добри отношения с родителите на Кейт, но особено с майка ѝ, Каръл“, разкри бивш кралски иконом на кралското семейство

10 февруари 2026, 17:08
Източник: Getty Images

П ринц Уилям гледа на Каръл Мидълтън като на своя „втора майка“, разкри бивш кралски иконом. Грант Харолд, който е работил като иконом за тогавашния принц Чарлз от 2004 до 2011 г., наскоро заяви пред Marie Claire, че майката на Кейт Мидълтън е била голям източник на подкрепа за бъдещия крал, предаде Metro.

Като майка на съпругата му, Катрин, принцеса на Уелс, Уилям познава Каръл от началото на 2000-те години, когато двамата започват да се срещат като студенти в шотландския университет Сейнт Андрюс. Харолд си спомня: „Уилям винаги е имал добри отношения с родителите на Кейт, но особено с майка ѝ, Каръл.“

Харолд добави, че докато е работил за кралското семейство, Уилям често е прекарвал уикендите в дома на семейство Мидълтън в Бъклибъри, Бъркшир, което той „много е харесвал“. През 2008 г. Уилям прочуто приземи хеликоптер на Кралските военновъздушни сили в градината на Мидълтън, която е на около час път с кола от двореца Кенсингтън — вероятно сигурен знак, че е бил сериозен относно връзката си с Кейт.

Харолд също така отбеляза, че Каръл, нито съпругът ѝ Майкъл (бащата на Кейт), никога не са се отнасяли към Уилям като към „кралска особа“. Вместо това, те са му осигурявали „част от нормалността, за която той е копнеел през 20-те и 30-те си години“. Добавяйки, че те са „топло и гостоприемно семейство“, Харолд отбеляза, че Уилям винаги е гледал на Каръл като на „втора майка“. „Той ѝ е говорел, когато нещо го е тревожело, и ако е искал съвет или напътствие“, обясни бившият иконом. „Винаги е било така.“

Тази близост и уважение към Каръл бяха публично демонстрирани през 2023 г., когато беше съобщено, че Уилям е настоял неговите тъстове да бъдат поканени на коронацията на баща му, крал Чарлз III. Харолд заяви, че това е „ясен знак за чувствата му“ към тях. „Вярвам, че те ще бъдат силна подкрепа за кралското семейство в бъдеще.“

Разбира се, Мидълтънови винаги са били част от обкръжението на кралските събития. Това включва посещаване на годишните коледни служби на Кейт „Заедно на Коледа“, държавното погребение на кралица Елизабет II през 2022 г., тенис шампионата Уимбълдън (където често са виждани в Кралската ложа) и многократни появи на Кралските конни състезания в Аскот.

Embed from Getty Images

Привързаността на Каръл и Майкъл към принц Уилям също е ставала публично достояние в миналото. Когато той и Кейт обявиха годежа си през 2010 г. – след като се срещаха между 2003 и 2007 г., преди да се сдобрят и оженят през 2011 г. – Майкъл направи изявление пред пресата. По време на речта си той каза колко „развълнувани“ са били той и Каръл от съобщението и че са „във възторг от перспективата за сватба“.

Майкъл продължи: „Както знаете, Катрин и принц Уилям излизат заедно от доста години, което е чудесно за нас, защото опознахме Уилям наистина добре. Всички смятаме, че е прекрасен и много го харесваме. Те са прекрасна двойка. Много е забавно да си с тях и сме се смели много заедно. Желаем им всяко щастие в бъдеще.“ По-скоро, кралският биограф Кейти Никъл заяви пред „Дейли Мейл“, че Мидълтънови са дали да се разбере, че бракът на Кейт с Уилям означава, че „те печелят син“, докато експертът по езика на тялото Джуди Джеймс коментира тяхната „майчино-синовна връзка“.

Източник: Metro    
