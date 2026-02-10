"Уау, сериозно ли?": Марго Роби разкри за обиден подарък от колега актьор

М арго Роби си спомни съвет от актьор, който е бил едновременно обиден и напълно непоискан.

Във видеоинтервю с Чарли XCX за Complex австралийската актриса и продуцент отговори на въпроса за най-лошия подарък, който някога е получавала.

„Много, много рано в кариерата ми, един актьор, с когото работих, ми даде книга, наречена „Защо френските жени не дебелеят“, и това беше по същество книга, която ви казва да ядете по-малко“, разказва 35-годишната Роби. Ръководството за начин на живот от Мирей Джулиано е публикувано през 2007 г.

Реакцията на Роби по онова време, добавя тя, е била съвсем директна: „Бях нещо от сорта на: „Уау, сериозно ли.““

„Той по същество ми даде книга, за да ме накара да разбера, че трябва да отслабна“, каза Роби. „Аз си помислих: „Уау.““

Номинираната за „Оскар“ актриса изпълнява главната роля във филма „Брулени хълмове“ (в кината от петък, 13 февруари) – нова адаптация на класическия роман на Емили Бронте, реализирана от сценаристката и режисьорка Емералд Фенел. Оригиналната музика за филма е дело на 33-годишната Чарли XCX.

Самата британска поп звезда също споделя за най-лошия подарък, който е получавала. „Веднъж получих малък буркан с праха на майката на една от фенките ми“, разказва тя на Роби. „Беше като огърлица. Просто не знаех какво да правя с него... Не знам къде е сега.“

Двете разкриха и личния си избор за най-великите холивудски секссимволи на всички времена – Чарли посочва Джак Никълсън, а Роби избира покойния Монтгомъри Клифт.