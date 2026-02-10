Мъж от Оряхово прегази човек и избяга

М ъж на 21 години от Оряхово е задържан по обвинение, че е прегазил лежащ на пътя човек и е избягал от мястото на произшествието, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Враца.

Около 02:15 ч. в нощта срещу 9 февруари, в Районно управление - Оряхово е получен сигнал, че на тротоар в града седи мъж с травми по главата. Пристигналият на място полицейски патрул е установил, че мъжът е на 29 години и е жител на града. На място е бил прегледан от екип на Спешен център - Оряхово, след което е транспортиран до болницата във Враца. Няколко часа по-късно е получено съобщение, че мъжът е починал.

От проведените процесуално-следствени действия е установено, че лек автомобил, управляван от 21-годишен от същия град е прегазил лежащия на пътното човек, след което е напуснал местопроизшествието. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа.

Заплашва го лишаване от свобода от пет до осем години, а ако случаят бъде признат за особено тежък - от осем до 12 години.