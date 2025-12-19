България

БНБ сама ще реже левовете след Нова година, монетите отиват на скрап

Изображенията върху сегашните стотинки първо ще се изтрият, а полученият метал ще се продаде

19 декември 2025, 12:56
Източник: Георги Димитров/Vesti

И злизащите от оборот левове и стотинки след приемането на еврото от 1 януари догодина ще бъдат унищожавани, за да няма измами с тях от повторната им употреба. Това съобщи главният касиер на БНБ Стефан Цветков, цитиран от "24 часа".

“Около 640 тона е количеството на сегашните левови банкноти в обращение, или това е равнозначно на около 32 тира 7700 тона пък е общото количество монети, което представлява над 385 тира. Изтеглените от обращение банкноти и монети ще бъдат унищожени”, обясни процедурата той.

Монетите ще бъдат демонетизирани със специални машини, като изображенията по тях ще бъдат заличени, а самата монета ще се превърне в скрап, който  ще бъде продаден от БНБ. Няма опасност те да бъдат преработени в евромонети, тъй като има разлика в металите и сплавта.

Преходът към еврото: Какво ще стане със 7,7 млн. тона български монети

Банкнотите пък ще бъдат унищожени чрез невъзстановимо нарязване на тънки парчета, които след това ще бъдат брикетирани. Това ще става със собствени машини на БНБ при засилени мерки за сигурност, за да се предотврати възможността банкнотите да попаднат у хора, които биха ги използвали, за да ги обменят в някоя банка срещу евробанкноти.

Тези процедури са рутинни и по същия начин се постъпва винаги, когато се изтеглят от пазара повредени или фалшиви банкноти и монети, за да не се върнат обратно в оборот и да бъдат използвани за измами.

Още през март 2025 г. централната банка обяви търг за купувач за 7,7 млн. тона скрап. По онова време наличното количество монети бе около 52 хил. тона, а 7,6 млн. тона ще се образуват, след като бъдат стопени всички монети, изтеглени от обращение заради влизането ни в еврозоната.

БНБ отговори на въпросите за еврото

Според условията срокът на договора е за пет години, като скрапът ще бъде продаван на отделни партиди от по минимум 10 тона. Купувачът ще трябва да транспортира метала от адресите на БНБ в София, Пловдив и Варна. Той се задължава да го претопи, като няма право да възстановява, сглобява или изработва по друг начин български монети.

Средно в оборот са около 3,3 млрд. броя монети. Най-голям е броят на монетите от 1 и 2 ст., които са съответно над 917,8 млн. и 862,7 млн.

Монетата от 1 ст. тежи 1,8 грама, а тази от 2 ст. е с тегло 2,5 грама. Металните двулевки са само 97,1 млн. броя, но теглото им е по 9 грама.

Източник: "24 часа"    
