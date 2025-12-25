Пари

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

25 декември 2025, 14:17
МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото
Източник: БТА

П олзвайте само официални места за обмяна – банки или пощенски станции, където през първите шест месеца обмяната ще е без такса, съветват от Министерство на вътрешните работи (МВР) по повод официалното въвеждане на еврото като валута у нас от 1 януари 2026 г.

В този период пощенските клонове ще бъдат обхождани от униформени и полицейски патрули. Екипи на „Охранителна полиция“ в СДВР и Областните дирекции на МВР ще бъдат подпомагани от Жандармерията за опазване на обществения ред около пощенски станции в цялата страна, допълват още от МВР.

Началникът на сектор „Измами“ в Главна дирекция "Национална полиция" главен инспектор Златка Падинкова препоръчва през януари 2026 г., когато в обръщение ще бъдат и левове и евро, да се плаща с банкова карта. Другият сигурен начин да се предпазите от финансова злоупотреба е като внесете левовете си по банковите си сметки преди 1 януари 2026 г. Така средствата Ви ще се превалутират автоматично и безплатно по официалния фиксиран курс - 1 EUR за 1.95583 BGN.

От МВР съветват гражданите при съмнение за измама или друга злоупотреба, да подадат сигнал на тел. 112 или да посетят най-близката структура на вътрешното ведомство.

Преминаването към еврото от 1 януари 2026 година изисква пренастройване на системите на търговските банки в страната, поради което в последните дни на 2025 година и първите дни на новата година ще има прекъсвания на някои банкови услуги, показва справка на БТА в официалните сайтове на финансовите институции у нас. Наличностите по банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро, а IBAN на сметките ще остане същият, поради което не се изисква никаква предварителна подготовка или действия от страна на клиентите.

Източник: БТА/Анита Иванова    
Последвайте ни
Снежна Коледа: Каква е обстановката в страната

Снежна Коледа: Каква е обстановката в страната

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
През 2025 г. на пазара са пуснати повече модели EV, отколкото такива с ДВГ

През 2025 г. на пазара са пуснати повече модели EV, отколкото такива с ДВГ

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

България Преди 43 минути

Случаят е от Хаджидимово

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Свят Преди 1 час

Според него Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Любопитно Преди 2 часа

„Казах си, че освен вечерята, те използват и моя газ, и моя ток, гледат телевизия"

Снимката е архивна!

Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени

Свят Преди 3 часа

Щети са били нанесени на административни и промишлени сгради, както и на складове

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Свят Преди 3 часа

През уикенда се очакват още проливни валежи, като може да падне дори сняг

Снимката е илюстративна

Автомобилът на равин бе опожарен в Мелбърн

Свят Преди 4 часа

Toй и семейството му са били отведени на сигурно място

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

България Преди 4 часа

Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие

Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

Патриарх Даниил: Бог ни е дал този велик дар - да бъде с нас

България Преди 5 часа

Днес е денят, в който християнският свят празнува раждането на Божия син Исус Христос

<p>Късметлията, който спечели&nbsp;джакпота от $1,817 млрд. на&nbsp;лотарията Powerball</p>

Жител на Арканзас спечели джакпота от 1,817 милиарда долара на американската лотария Powerball

Любопитно Преди 5 часа

Печелившите числа бяха 04, 25, 31, 52 и 59, а числото Powerball беше 19

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

Какви поздрави отправиха политиците към българите за Рождество Христово

България Преди 5 часа

Вижте какво пожелаха те за един от най-големите църковни празници в християнския свят

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

Любопитно Преди 6 часа

Те са не само изключително вкусни, но и лесни за приготвяне

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Свят Преди 6 часа

"Коледа е празник на вярата, милосърдието и надеждата", отбеляза той

Украйна удари руското пристанище Темрюк, два петролни резервоара се възпламениха

Украйна удари руското пристанище Темрюк, два петролни резервоара се възпламениха

Свят Преди 6 часа

Пожарът е засегнал площ от около 2000 квадратни метра

<p>Пожар избухна на исторически платноход в&nbsp;Хамбург</p>

Пожар избухна на исторически платноход в германския град Хамбург

Свят Преди 7 часа

Няма данни за пострадали, мащабът на щетите тепърва ще се оценява

<p>Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване</p>

АП: Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване

Свят Преди 7 часа

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Свят Преди 7 часа

Градът се смята за родното място на Исус Христос

Всичко от днес

От мрежата

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Имениците на Коледа – кои празнуват на 25 декември!

Edna.bg

Хебър подписа със защитник на Пирин Благоевград

Gong.bg

Гьозтепе на Мъри Стоилов окупира Отбора на полусезона в Турция

Gong.bg

Докога ще продължи да вали сняг и какво ще е времето до Нова година

Nova.bg

Заради снега и вятъра: Хлъзгави пътища, населени места без ток и предупреждения за опасно време

Nova.bg