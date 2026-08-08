"Западнонилската треска вече е тук": Проф. Кантарджиев посочи кои хора са най-застрашени от заболяването

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Х ората над 60 години и тези с отслабена имунна система са сред най-застрашените от тежко протичане на западнонилска треска. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, в ефира на NOVA.

По думите му хората с имунен дефицит трябва да бъдат особено внимателни и да използват репеленти, за да намалят риска от ухапвания от комари.

Специалистът препоръча да се обработват с подходящи препарати не само откритите части на тялото, но и дрехите, особено когато става дума за деца. Той посочи, че внимание трябва да се обръща и на детските колички.

„Западнонилската треска вече е тук“

Проф. Кантарджиев заяви, че заболяването вече се среща в региона.

„Имах доста пациенти, които, след като са били на почивка в Гърция, се връщат с болки в мускулите и ставите, както и с общо неразположение“, каза той.

Западнонилската треска е вирусно заболяване, което се предава основно чрез ухапване от заразени комари. Птиците са естественият резервоар на вируса, а комарите могат да го пренесат между птици и хора.

При повечето заразени хора инфекцията може да протече безсимптомно или с леки оплаквания. В някои случаи обаче заболяването може да засегне нервната система и да доведе до сериозни усложнения.

Рискът от тежко заболяване е по-висок при възрастните хора и при хората с отслабена имунна система.

Как да се предпазим от комари

Най-важната превенция е ограничаването на контакта с комари. Репелентите могат да помогнат за намаляване на риска от ухапвания.

Подходящо е също така да се носят дрехи, които покриват по-голяма част от тялото, особено при престой на открито в часовете, когато комарите са активни.

При децата допълнителна защита могат да осигурят подходящите мрежи против насекоми за колички и други средства, които ограничават достъпа на комари.

Важно е и да се премахват местата със застояла вода около домовете, тъй като те могат да бъдат подходяща среда за размножаване на комари.

По-малко респираторни инфекции през лятото

Проф. Кантарджиев коментира и разпространението на респираторните инфекции през летните месеци.

По думите му през лятото се наблюдава намаляване на инфекциите, засягащи горните дихателни пътища и белия дроб.

„В момента сме на най-ниското ниво за годината. В същото време се явяват някои, които имат епидемично разпространение“, каза той.

Сред проблемите, които специалистът открои, е продължителната кашлица.

Какво препоръчва за децата в жегите

Проф. Кантарджиев препоръча през топлите месеци децата постепенно да се адаптират към по-ниски температури.

Сред съветите му са плискане на лицето със студена вода, гаргара на гърлото със студена вода и консумация на сладолед, докато времето е топло.

„Плискане на лицето с много студена вода, гаргари на гърлото със студена вода и, докато е топло времето – сладоледи“, каза той.

Да се пазим от най-силната жега

Проф. Кантарджиев отправи предупреждение и за високите температури, особено към възрастните хора и тези с оплаквания.

„На моята възраст не съветвам хората от 11:00 ч. до 19:00 ч. да ходят по улиците. По-добре хората с оплаквания да си останат вкъщи. Трябва да се пазим от много високите температури“, заяви той.

По думите му е добре хората все пак периодично да излизат навън, макар и за кратко и в близост до дома, вместо да прекарват целия ден в помещение с климатик.

„Съветвам от време на време да се излиза поне близко до къщата, за да не стоим цял ден само на климатик“, каза още той.