България

"Западнонилската треска вече е тук": Проф. Кантарджиев посочи кои хора са най-застрашени от заболяването

По думите му хората над 60-годишна възраст, както и тези с имунен дефицит, трябва да бъдат особено внимателни

Василена Василева Василена Василева

8 август 2026, 09:58
„Когато гръмна, се чу силно“: Жители в района на Кардам с разказ от мястото на падналия дрон

„Когато гръмна, се чу силно“: Жители в района на Кардам с разказ от мястото на падналия дрон
Военното министерство: Дронът вероятно е украински, инцидентът не е преднамерен

Военното министерство: Дронът вероятно е украински, инцидентът не е преднамерен
Дунав се отдръпна: Плажове и древни находки излязоха наяве

Дунав се отдръпна: Плажове и древни находки излязоха наяве
Уволниха шофьор на автобус, гледал TikTok докато кара

Уволниха шофьор на автобус, гледал TikTok докато кара
Дрон в небето над България: Как политическите партии коментираха инцидента

Дрон в небето над България: Как политическите партии коментираха инцидента
„Справедлива цена“: Нови платформи ще следят за необосновано поскъпване на храните от септември

„Справедлива цена“: Нови платформи ще следят за необосновано поскъпване на храните от септември
Спор за инвитро центъра: Организации скочиха срещу промени на здравното министерство

Спор за инвитро центъра: Организации скочиха срещу промени на здравното министерство
Радев: Дрон навлезе във въздушното пространство на България и се взриви

Радев: Дрон навлезе във въздушното пространство на България и се взриви

Х ората над 60 години и тези с отслабена имунна система са сред най-застрашените от тежко протичане на западнонилска треска. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, в ефира на NOVA.

По думите му хората с имунен дефицит трябва да бъдат особено внимателни и да използват репеленти, за да намалят риска от ухапвания от комари.

Специалистът препоръча да се обработват с подходящи препарати не само откритите части на тялото, но и дрехите, особено когато става дума за деца. Той посочи, че внимание трябва да се обръща и на детските колички.

  • „Западнонилската треска вече е тук“

Проф. Кантарджиев заяви, че заболяването вече се среща в региона.

„Имах доста пациенти, които, след като са били на почивка в Гърция, се връщат с болки в мускулите и ставите, както и с общо неразположение“, каза той.

Западнонилската треска е вирусно заболяване, което се предава основно чрез ухапване от заразени комари. Птиците са естественият резервоар на вируса, а комарите могат да го пренесат между птици и хора.

При повечето заразени хора инфекцията може да протече безсимптомно или с леки оплаквания. В някои случаи обаче заболяването може да засегне нервната система и да доведе до сериозни усложнения.

Рискът от тежко заболяване е по-висок при възрастните хора и при хората с отслабена имунна система.

  • Как да се предпазим от комари

Най-важната превенция е ограничаването на контакта с комари. Репелентите могат да помогнат за намаляване на риска от ухапвания.

Подходящо е също така да се носят дрехи, които покриват по-голяма част от тялото, особено при престой на открито в часовете, когато комарите са активни.

При децата допълнителна защита могат да осигурят подходящите мрежи против насекоми за колички и други средства, които ограничават достъпа на комари.

Важно е и да се премахват местата със застояла вода около домовете, тъй като те могат да бъдат подходяща среда за размножаване на комари.

  • По-малко респираторни инфекции през лятото

Проф. Кантарджиев коментира и разпространението на респираторните инфекции през летните месеци.

По думите му през лятото се наблюдава намаляване на инфекциите, засягащи горните дихателни пътища и белия дроб.

„В момента сме на най-ниското ниво за годината. В същото време се явяват някои, които имат епидемично разпространение“, каза той.

Сред проблемите, които специалистът открои, е продължителната кашлица.

  • Какво препоръчва за децата в жегите

Проф. Кантарджиев препоръча през топлите месеци децата постепенно да се адаптират към по-ниски температури.

Сред съветите му са плискане на лицето със студена вода, гаргара на гърлото със студена вода и консумация на сладолед, докато времето е топло.

„Плискане на лицето с много студена вода, гаргари на гърлото със студена вода и, докато е топло времето – сладоледи“, каза той.

  • Да се пазим от най-силната жега

Проф. Кантарджиев отправи предупреждение и за високите температури, особено към възрастните хора и тези с оплаквания.

„На моята възраст не съветвам хората от 11:00 ч. до 19:00 ч. да ходят по улиците. По-добре хората с оплаквания да си останат вкъщи. Трябва да се пазим от много високите температури“, заяви той.

По думите му е добре хората все пак периодично да излизат навън, макар и за кратко и в близост до дома, вместо да прекарват целия ден в помещение с климатик.

„Съветвам от време на време да се излиза поне близко до къщата, за да не стоим цял ден само на климатик“, каза още той.

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
Западнонилска треска комари проф. Тодор Кантарджиев превенция рискови групи имунна система репеленти жега съвети за деца респираторни инфекции
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

Иран: Отварянето на Ормузкия проток зависи от САЩ

Иран: Отварянето на Ормузкия проток зависи от САЩ

18-годишен е задържан за убийството на чичо си

18-годишен е задържан за убийството на чичо си

Испания въведе граничен контрол с Италия

Испания въведе граничен контрол с Италия

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
СССР осея арктическото си крайбрежие с ядрени фарове: Това беше отлична идея... докато не престана да бъде такава
Ексклузивно

СССР осея арктическото си крайбрежие с ядрени фарове: Това беше отлична идея... докато не престана да бъде такава

Преди 3 дни
Гореща сряда: Термометрите скачат до 38°C, жълт код за опасни жеги
Ексклузивно

Гореща сряда: Термометрите скачат до 38°C, жълт код за опасни жеги

Преди 3 дни
Тръмп с нов ултиматум към Иран: Или Ормузкият проток ще бъде отворен, или ще последва силен удар
Ексклузивно

Тръмп с нов ултиматум към Иран: Или Ормузкият проток ще бъде отворен, или ще последва силен удар

Преди 3 дни
<p>Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие</p>
Ексклузивно

Израел отхвърли плана на Тръмп за Газа, Нетаняху постави твърдо условие

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Учени разработиха рецепта за кетчуп с протеин от водорасли

Любопитно Преди 1 час

Русия заяви, че е поразила кораби с военно оборудване в Одеса и Николаев

Русия заяви, че е поразила кораби с военно оборудване в Одеса и Николаев

Свят Преди 2 часа

По данни на руското Министерство на отбраната са използвани високоточни оръжия и дронове срещу военни складове и плавателни съдове

,

Инцидент край бреговете на Оман: Удариха кораб със снаряд, на борда избухна пожар

Свят Преди 3 часа

Пожарът на борда вече е потушен. От Британската организация за морски търговски операции потвърдиха, че корабът и екипажът са в безопасност

,

„Срам, срам!“: Опозиционна депутатка замери с яйца премиера на Косово

Свят Преди 3 часа

Скандалът избухна по време на заседание на парламента

,

Тайфунът „Долфин“ удари Япония: Ранени, хиляди без ток и отменени полети

Свят Преди 4 часа

Десетки хиляди сгради останаха без ток в Окинава, а летища и фериботи спряха работа. Китай се подготвя за опустошителни валежи от над 600 литра на квадратен метър

Ръст на западнонилска треска в Европа: Най-много са болните в Италия и Гърция

Ръст на западнонилска треска в Европа: Най-много са болните в Италия и Гърция

Свят Преди 4 часа

Заболяването се пренася от комари и няма специфично лечение или ваксина. Вижте какви са симптомите и как да се предпазим по време на път

.

„Той е човек с голямо сърце“: Христо Стоичков учил Луис Фонси на българска музика

Любопитно Преди 4 часа

Пуерториканската звезда сподели как Стоичков го е запознал с българската музика преди първата му среща с феновете у нас

Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич за ЕС, но Украйна няма време

Зеленски в Белград: Разбирам скептицизма на Вучич за ЕС, но Украйна няма време

Свят Преди 4 часа

Сръбският президент даде официална вечеря в чест на украинския си колега. Двамата обсъдиха енергетиката, инфраструктурата и подкрепата за европейския път на двете страни

Почина бащата на Лионел Меси

Почина бащата на Лионел Меси

Свят Преди 5 часа

,

Личният адвокат на Тръмп стана главен прокурор на САЩ

Свят Преди 5 часа

Кандидатурата на Тод Бланч бе подкрепена с едва 50 на 49 гласа. Назначаването на близък съюзник на Белия дом предизвика опасения за независимостта на институцията.

,

Голям пожар край езерото Гарда: Евакуираха над 200 души и десетки туристи в Италия

Свят Преди 5 часа

Сметната палата: Твърденията за конфликт на интереси на Димитър Главчев с възложените от НС одити са спекулативни

Сметната палата: Твърденията за конфликт на интереси на Димитър Главчев с възложените от НС одити са спекулативни

България Преди 6 часа

Оттам напомнят, че съгласно закона, всяко лице, заемащо публична длъжност, може да си направи самоотвод и да избегне презумпция за конфликт на интереси

<p>Пожар гори на изхода на Асеновград</p>

Пожар пламна на изхода на Асеновград, горят сухи треви и лозя

България Преди 6 часа

Заради задимяването околовръстният път е затворен за движение в двете посоки

Украински дронове удариха руска рафинерия, има ранени

Украински дронове удариха руска рафинерия, има ранени

Свят Преди 8 часа

Петима души са пострадали при пожар, предизвикан от паднали отломки

Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула

Нивото на река Дунав продължава да спада, достигна 109 см под условната нула

България Преди 9 часа

Данните показват ново понижение с 5 сантиметра при водомерния пост в Русе

НАП постави под наблюдение два фестивала в Бургаско

НАП постави под наблюдение два фестивала в Бургаско

България Преди 10 часа

Над 20 екипа на агенцията ще следят продажбите и отчетените обороти

Всичко от днес

От мрежата

13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

dogsandcats.bg

Имат ли кучетата душа? Какво казва науката

dogsandcats.bg
1

Европа гори. Колко уязвима е България при следващата екстремна гореща вълна?

sinoptik.bg
1

Специален буй ще следи за замърсявания по Дунав

sinoptik.bg

Не е нужно да заслужиш любовта: 8 напомняния за всяка жена

Edna.bg

Антонио Бандерас: Инфарктът беше най-хубавото нещо, което ми се е случвало

Edna.bg

Александър Александров: Изиграхме силни 60 минути и заслужено победихме

Gong.bg

Локо Сф върна едно попадение на ЦСКА 1948

Gong.bg

„Когато гръмна, се чу силно“: Жители в района на Кардам с разказ от мястото на падналия дрон

Nova.bg

Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви средства към България

Nova.bg