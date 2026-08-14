Официално: Откриха новите три метростанции в София

Т ри нови метростанции по линия 3 на софийското метро бяха официално открити в София. Разширението по бул. „Владимир Вазов“ вече свързва съществуващия участък при „Хаджи Димитър“ с ж.к. „Левски“, като според Столичната община новата инфраструктура ще даде възможност на над 45 000 души да пътуват по-бързо и по-удобно.

Метрото стига до "Левски Г": Три нови станции променят транспорта в София

На официалното откриване столичният кмет Васил Терзиев подчерта, че реализацията на проекта е резултат от работата на няколко администрации и е пример за необходимостта от приемственост при големите инфраструктурни проекти.

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„Четири години по-късно, след старта на този проект, се смениха кметове, изпълнителни директори, но целта остана една – приемственост и стратегическо развитие на метрото“, заяви Терзиев.

По думите му подобен проект изисква не само значителни инвестиции, но и сериозна координация между различни институции и екипи.

„Малко хора си дават сметка колко е трудна реализацията на един такъв проект и колко отборна работа се изисква, както и приемственост, за да може това да се случи“, посочи кметът.

Той благодари както на настоящата администрация, така и на предишните екипи, участвали в подготовката и изграждането на разширението.

144 млн. евро европейско финансиране

Вицепремиерът Атанас Пеканов определи проекта като пример за това как европейското финансиране може да се превърне в конкретна промяна в ежедневието на хората.

„Свързаността и мобилността са ключови за развитието, за прогреса на всяка една държава, на всяко едно общество“, заяви Пеканов при откриването.

Разширението е реализирано с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата инвестиция възлиза на 282 321 041 лева без ДДС, или около 144,3 млн. евро.

„Планът за възстановяване и устойчивост е финансиран от Европа със 144 милиона евро, които могат да звучат много абстрактно, като едни големи цифри, но всъщност те могат да бъдат много ясни решения за ежедневието на всеки един софиянец, на всеки един българин“, каза вицепремиерът.

Той подчерта, че с проекта са изградени три нови метростанции и близо три километра метро, които свързват няколко столични квартала.

Според Пеканов това ще позволи на десетки хиляди хора ежедневно да стигат до работните си места „по-бързо, по-ефективно и по-удобно“.

Три станции с различен облик

Новият участък включва станциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“.

Архитектурните решения са съобразени с характера и местоположението на отделните станции. Те са изпълнени в съвременен и изчистен стил, като акцентът е върху усещането за движение и динамика.

Особено внимание е отделено на станция „Стадион Георги Аспарухов“, чийто дизайн е свързан с едноименното спортно съоръжение и с легендарния български футболист Георги Аспарухов.

Специална благодарност към Стоян Братоев

По време на откриването Пеканов отправи специални благодарности към инженер Стоян Братоев, член на Съвета на директорите на „Метрополитен“.

Вицепремиерът разказа, че през годините е научил много за изграждането и развитието на столичното метро именно от Братоев.

„Имах честта през годините от него да науча много неща за метрото в София. Научих и за т.нар. австрийски метод на строителство преди няколко дни, чета книгата му с интерес“, каза Пеканов.

На церемонията присъстваха още зам.-кметът на София по транспорта Виктор Чаушев, изпълнителният директор на „Метрополитен“ Николай Найденов и членът на Съвета на директорите на дружеството Стоян Братоев.

Метрото като дългосрочен проект

Откриването на новия участък поставя акцент и върху дългосрочната политика за развитие на столичната метро мрежа. По думите на Пеканов метрото вече се е превърнало в един от най-значимите инфраструктурни и символни проекти на България в европейски контекст.

За Терзиев пък реализацията на разширението показва, че големите инфраструктурни проекти могат да бъдат завършвани независимо от смяната на политическите екипи, когато има последователност в целите.

„Ние сме тук, за да открием днес тези три нови метростанции, които да дадат на над 45 хиляди софиянци възможността да пътуват по-удобно и по-екологично“, каза столичният кмет.

Така новият участък вече е част от действащата мрежа на софийското метро, а проектът се нарежда сред поредните стъпки в разширяването на подземния транспорт в столицата.