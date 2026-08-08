Ръст на западнонилска треска в Европа: Най-много са болните в Италия и Гърция

Б роят на потвърдените случаи на западнонилска треска в Европа тази година е вече повече от 240, съобщи Европейският център за профилактика и контрол в публикуван снощи седмичен доклад, цитиран от ДПА.

Според доклада от началото на сезона на предаване до сряда включително са регистрирани общо 241 случая на зараза сред хората.

Според Центъра 139 случая са регистрирани в Италия и 61 в Гърция. Останалите случаи са в Испания (17), РС Македония (13), Румъния (шест), Франция (четири) и Германия (един).

В края на миналия месец Световната здравна организация призова за повишена бдителност след няколко случая на западнонилската треска в Южна Европа.

СЗО съобщава, че вирусът обикновено се предава между комари и птици. Заразените комари обаче могат да ухапят и хора и да ги заразят, най-често между юли и септември.

Според Института „Роберт Кох“ в Германия повечето заразени хора не осъзнават, че имат вируса. Поради това изследователите предполагат, че има голям брой случаи, които не са били докладвани.

При тежко протичане заболяването може да засегне нервната система, което води до състояния като енцефалит и менингит. Няма нито ваксина, нито антидот. Лекарите могат да лекуват само симптомите.

СЗО съветва пътуващите да намалят риска от ухапвания от комари, като носят подходящи дрехи и използват репеленти.