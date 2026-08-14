Искат забрана на TikTok в България и ограничение за социалните мрежи за лица под 16 години

Стартира петиция за пълна забрана на TikTok в България и ограничаване на достъпа до социални мрежи за лица под 16 години. Инициативата е на Assess. Ltd и YouTube канала „ЗАД МАСКАТА“ и настоява за законодателни мерки за защита на децата.

Инициаторите се позовават на рискове като зависимост, кибертормоз и излагане на насилие, самонараняване и опасни предизвикателства. Те искат и надеждна, но съобразена с личните данни система за проверка на възрастта, както и по-голяма отговорност на платформите за алгоритмите им.

Петицията призовава държавата да проведе експертен и обществен дебат, да засили дигиталната грамотност и превенцията на онлайн зависимостите в училищата. Към момента на публикуване тя е подкрепена от 467 души.

Децата и социалните мрежи: Време ли е България да каже „стоп“

Екипът на Assess. Ltd и YouTube канала „ЗАД МАСКАТА“ инициират петиция за пълна забрана на TikTok в България и забрана на достъпа до социални мрежи за лица под 16-годишна възраст.

В петицията се настоява държавните институции да предприемат законодателни и регулаторни мерки за защита на децата и непълнолетните от рискове, свързани със социалните мрежи и дигиталната среда.

Сред основните искания е:

Въвеждането на забрана за функционирането на TikTok на територията на България, доколкото това е допустимо съгласно правото на Европейския съюз. Предлага се и минимална възраст от 16 години за достъп до социални мрежи, както и механизъм за проверка на възрастта, който да гарантира защитата на личните данни.

Авторите на петицията настояват още за по-силна защита на децата и семействата от съдържание, свързано с насилие, опасни предизвикателства, унижение, агресия, самонараняване и други рискови поведения.

Сред предложенията е и засилване на контрола и отговорността на платформите, когато техни алгоритми и практики излагат деца на неподходящо за възрастта им съдържание.

В мотивите се посочва, че според инициаторите алгоритмите на платформите са създадени така, че да задържат вниманието на потребителите възможно най-дълго. Те твърдят, че при непълнолетните това може да доведе до прекомерна употреба, зависимост, проблеми с концентрацията, социална изолация и излагане на неподходящо съдържание.

Авторите определят като особено тревожен достъпа на деца до съдържание, свързано с агресия, насилие и опасни предизвикателства. В петицията се подчертава и че децата не могат сами да разбират и управляват всички рискове на дигиталната среда.

Инициаторите призовават Народното събрание, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проведат обществен и експертен дебат и да предприемат необходимите действия. Сред тях са разширяване на програмите за дигитална грамотност и превенция на кибертормоза и онлайн зависимостите в българските училища.

В текста се посочва, че петицията „не е призив срещу технологиите“, а призив за отговорното им използване и за поставяне на децата пред печалбата, алгоритмите и броя на гледанията.

Петицията е публикувана на 14 август 2026 г. Към момента на публикуването на новината тя е подписана от 467 души. Петицията можете да подпишете тук .

ГЕРБ предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 16 години

Публикуваме и пълния текст на петицията без редакторска намеса:

"Ние, долуподписаните граждани на Република България, настояваме държавните институции да предприемат конкретни законодателни и регулаторни мерки за защита на децата и непълнолетните от вредното въздействие на социалните мрежи и дигиталната среда.

Настояваме за:

Пълна забрана на платформата TikTok на територията на Република България.

Забрана на достъпа до социални мрежи за лица под 16-годишна възраст, с ефективен механизъм за проверка на възрастта и защита на личните данни.

По-силна защита на децата и семействата от съдържание, което насърчава насилие, опасни предизвикателства, унижение, агресия, самонараняване и други рискови поведения.

По-активна роля на образователната система при превенцията на онлайн насилието, зависимостта от социалните мрежи, кибертормоза и вредното дигитално съдържание.

По-строг контрол и отговорност на платформите, когато техните алгоритми и практики излагат деца на съдържание, неподходящо за тяхната възраст.

МОТИВИ:

Децата и младите хора са една от най-уязвимите групи в дигиталната среда. Социалните мрежи предоставят възможности за общуване и информация, но същевременно могат да създадат сериозни рискове, когато се използват от деца без достатъчна защита и контрол.

Алгоритмите на платформите са създадени така, че да задържат вниманието на потребителите възможно най-дълго. При непълнолетните това може да доведе до прекомерна употреба, зависимост, проблеми с концентрацията, социална изолация и излагане на неподходящо съдържание.

Особено тревожен е достъпът на деца до съдържание, свързано с агресия, насилие, опасни предизвикателства и поведение, което може да застраши тяхното физическо и психическо благополучие.

Не можем да очакваме от децата сами да разбират и управляват всички рискове на дигиталната среда.

Родителите носят основна отговорност за възпитанието на своите деца, но тази отговорност трябва да бъде подкрепена от държавата, образователната система и самите технологични платформи.

Необходимо е да инвестираме повече в образование, критично мислене, реално общуване, спорт, култура и социални дейности, вместо да оставяме детството да бъде доминирано от алгоритми, които оптимизират единствено за внимание и време, прекарано пред екрана.

НАШЕТО ИСКАНЕ

Призоваваме Народното събрание, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проведат обществен и експертен дебат и да предприемат необходимите действия за:

Въвеждане на забрана за функционирането на TikTok на територията на Република България, доколкото това е допустимо съгласно правото на Европейския съюз.

Въвеждане на ефективно минимално изискване за възраст от 16 години за достъп до социални мрежи.

Създаване на надежден механизъм за проверка на възрастта, който едновременно гарантира защитата на личните данни на гражданите.

Засилване на мерките за защита на непълнолетните от вредно и опасно онлайн съдържание.

Въвеждане на реална отговорност за платформите при системно неспазване на правилата за защита на децата.

Разширяване на програмите за дигитална грамотност и превенция на кибертормоза и онлайн зависимостите в българските училища.

Тази петиция не е призив срещу технологиите.

Тя е призив за отговорно използване на технологиите и за поставяне на децата преди печалбата, алгоритмите и броя на гледанията.

Нашите деца имат право на безопасно детство.

Имат право на семейство, образование, реално общуване и среда, в която тяхното развитие е по-важно от алгоритъма."