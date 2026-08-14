България

Искат забрана на TikTok в България и ограничение за социалните мрежи за лица под 16 години

Инициаторите настояват за възрастова проверка, по-строг контрол върху платформите и защита на децата от опасно онлайн съдържание

14 август 2026, 11:06
TikTok
TikTok   
Източник: iStock
  • Стартира петиция за пълна забрана на TikTok в България и ограничаване на достъпа до социални мрежи за лица под 16 години. Инициативата е на Assess. Ltd и YouTube канала „ЗАД МАСКАТА“ и настоява за законодателни мерки за защита на децата.
  • Инициаторите се позовават на рискове като зависимост, кибертормоз и излагане на насилие, самонараняване и опасни предизвикателства. Те искат и надеждна, но съобразена с личните данни система за проверка на възрастта, както и по-голяма отговорност на платформите за алгоритмите им.
  • Петицията призовава държавата да проведе експертен и обществен дебат, да засили дигиталната грамотност и превенцията на онлайн зависимостите в училищата. Към момента на публикуване тя е подкрепена от 467 души.

Децата и социалните мрежи: Време ли е България да каже „стоп“

Екипът на Assess. Ltd и YouTube канала „ЗАД МАСКАТА“ инициират петиция за пълна забрана на TikTok в България и забрана на достъпа до социални мрежи за лица под 16-годишна възраст.

В петицията се настоява държавните институции да предприемат законодателни и регулаторни мерки за защита на децата и непълнолетните от рискове, свързани със социалните мрежи и дигиталната среда.

Сред основните искания е:

  1. Въвеждането на забрана за функционирането на TikTok на територията на България, доколкото това е допустимо съгласно правото на Европейския съюз.
  2. Предлага се и минимална възраст от 16 години за достъп до социални мрежи, както и механизъм за проверка на възрастта, който да гарантира защитата на личните данни.

Авторите на петицията настояват още за по-силна защита на децата и семействата от съдържание, свързано с насилие, опасни предизвикателства, унижение, агресия, самонараняване и други рискови поведения.

Сред предложенията е и засилване на контрола и отговорността на платформите, когато техни алгоритми и практики излагат деца на неподходящо за възрастта им съдържание.

В мотивите се посочва, че според инициаторите алгоритмите на платформите са създадени така, че да задържат вниманието на потребителите възможно най-дълго. Те твърдят, че при непълнолетните това може да доведе до прекомерна употреба, зависимост, проблеми с концентрацията, социална изолация и излагане на неподходящо съдържание.

Авторите определят като особено тревожен достъпа на деца до съдържание, свързано с агресия, насилие и опасни предизвикателства. В петицията се подчертава и че децата не могат сами да разбират и управляват всички рискове на дигиталната среда.

Инициаторите призовават Народното събрание, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проведат обществен и експертен дебат и да предприемат необходимите действия. Сред тях са разширяване на програмите за дигитална грамотност и превенция на кибертормоза и онлайн зависимостите в българските училища.

В текста се посочва, че петицията „не е призив срещу технологиите“, а призив за отговорното им използване и за поставяне на децата пред печалбата, алгоритмите и броя на гледанията.

Петицията е публикувана на 14 август 2026 г. Към момента на публикуването на новината тя е подписана от 467 души. Петицията можете да подпишете тук.

ГЕРБ предлага пълна забрана на социалните мрежи за деца под 16 години

Публикуваме и пълния текст на петицията без редакторска намеса:

"Ние, долуподписаните граждани на Република България, настояваме държавните институции да предприемат конкретни законодателни и регулаторни мерки за защита на децата и непълнолетните от вредното въздействие на социалните мрежи и дигиталната среда.

Настояваме за:

Пълна забрана на платформата TikTok на територията на Република България.

Забрана на достъпа до социални мрежи за лица под 16-годишна възраст, с ефективен механизъм за проверка на възрастта и защита на личните данни.

По-силна защита на децата и семействата от съдържание, което насърчава насилие, опасни предизвикателства, унижение, агресия, самонараняване и други рискови поведения.

По-активна роля на образователната система при превенцията на онлайн насилието, зависимостта от социалните мрежи, кибертормоза и вредното дигитално съдържание.

По-строг контрол и отговорност на платформите, когато техните алгоритми и практики излагат деца на съдържание, неподходящо за тяхната възраст.

МОТИВИ:

Децата и младите хора са една от най-уязвимите групи в дигиталната среда. Социалните мрежи предоставят възможности за общуване и информация, но същевременно могат да създадат сериозни рискове, когато се използват от деца без достатъчна защита и контрол.

Алгоритмите на платформите са създадени така, че да задържат вниманието на потребителите възможно най-дълго. При непълнолетните това може да доведе до прекомерна употреба, зависимост, проблеми с концентрацията, социална изолация и излагане на неподходящо съдържание.

Особено тревожен е достъпът на деца до съдържание, свързано с агресия, насилие, опасни предизвикателства и поведение, което може да застраши тяхното физическо и психическо благополучие.

Не можем да очакваме от децата сами да разбират и управляват всички рискове на дигиталната среда.

Родителите носят основна отговорност за възпитанието на своите деца, но тази отговорност трябва да бъде подкрепена от държавата, образователната система и самите технологични платформи.

Необходимо е да инвестираме повече в образование, критично мислене, реално общуване, спорт, култура и социални дейности, вместо да оставяме детството да бъде доминирано от алгоритми, които оптимизират единствено за внимание и време, прекарано пред екрана.

НАШЕТО ИСКАНЕ

Призоваваме Народното събрание, Министерския съвет и компетентните държавни институции да проведат обществен и експертен дебат и да предприемат необходимите действия за:

Въвеждане на забрана за функционирането на TikTok на територията на Република България, доколкото това е допустимо съгласно правото на Европейския съюз.
Въвеждане на ефективно минимално изискване за възраст от 16 години за достъп до социални мрежи.
Създаване на надежден механизъм за проверка на възрастта, който едновременно гарантира защитата на личните данни на гражданите.
Засилване на мерките за защита на непълнолетните от вредно и опасно онлайн съдържание.
Въвеждане на реална отговорност за платформите при системно неспазване на правилата за защита на децата.
Разширяване на програмите за дигитална грамотност и превенция на кибертормоза и онлайн зависимостите в българските училища.
Тази петиция не е призив срещу технологиите.

Тя е призив за отговорно използване на технологиите и за поставяне на децата преди печалбата, алгоритмите и броя на гледанията.

Нашите деца имат право на безопасно детство.

Имат право на семейство, образование, реално общуване и среда, в която тяхното развитие е по-важно от алгоритъма."

петиция забрана на TikTok социални мрежи защита на децата възрастово ограничение кибертормоз онлайн зависимости дигитална грамотност вредно съдържание алгоритми
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани

Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани

Дунавът разкри зловеща тайна - откриха останки на войници и почти непокътнат военен мотор

Дунавът разкри зловеща тайна - откриха останки на войници и почти непокътнат военен мотор

„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

Разкриха подробности: Роналдо и Джорджина се оженили пред едва четирима свидетели

Разкриха подробности: Роналдо и Джорджина се оженили пред едва четирима свидетели

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Porsche планира преждевременна пенсия за първия си електромобил?

Porsche планира преждевременна пенсия за първия си електромобил?

carmarket.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 3 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 3 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 3 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жестоко убийство на възрастен мъж в Силистренско

Жестоко убийство на възрастен мъж в Силистренско

България Преди 13 минути

Жертвата е починала от тежка кръвозагуба след три прободни рани

Над 8 млн. души вече участват в избора на бъдещите евробанкноти

Над 8 млн. души вече участват в избора на бъдещите евробанкноти

Парите ни Преди 14 минути

Дорис Шнеебергер от ЕЦБ разказва как се стигна до десетте предложения и кога новите банкноти ще влязат в обращение

В чест на Световното първенство по футбол 2026: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

В чест на Световното първенство по футбол 2026: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

Любопитно Преди 31 минути

Betano, официален спонсор на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026™ за Европа и Южна Америка, отбеляза турнира заедно с феновете и своите служители чрез уникални инициативи на двата континента.

Официално: Откриха новите три метростанции в София

Официално: Откриха новите три метростанции в София

България Преди 47 минути

Разширението на линия 3 е финансирано с 144,3 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Повдигнаха обвинение на наркодилъра, задържан с бебе в колата

Повдигнаха обвинение на наркодилъра, задържан с бебе в колата

България Преди 58 минути

Предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест

Габриел Атал

Единственият френски политик, който не е във ваканция това лято

Свят Преди 1 час

Докато Едуар Филип и други водещи кандидати почиват през август, Атал обикаля страната в опит да стопи изоставането си

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

България Преди 1 час

От началото на годината в РСМ са установени 26 заразени, а един пациент – 83-годишен мъж, е починал

Кошмар в Средиземно море: Суперяхта за $9,1 млн. потъна, 14 души се разминаха на косъм

Кошмар в Средиземно море: Суперяхта за $9,1 млн. потъна, 14 души се разминаха на косъм

Свят Преди 1 час

30-метрова суперяхта на стойност 9,1 милиона долара потъна в Средиземно море край Сардиния само четири дни след доставката си. Пожар в двигателя изпрати съда на дъното, а 14-те души на борда бяха спасени по чудо без никакви наранявания.

Защо Бургас победи София за „Евровизия 2027“: Разкриха детайли за историческото домакинство

Защо Бургас победи София за „Евровизия 2027“: Разкриха детайли за историческото домакинство

България Преди 1 час

БНТ и EBU разкриха подробности за организацията на най-голямото музикално събитие, което ще доведе над 100 000 посетители край морето през май 2027 г.

<p>Пхенян: Това е репетиция за война</p>

Северна Корея заплаши с ответен удар заради военните учения на САЩ и Южна Корея

Свят Преди 1 час

Пхенян определи маневрите като репетиция за „агресивна война“ и обеща да засили възпиращите си способности

НСИ ще публикува и медианната заплата: Какво ще показва тя

НСИ ще публикува и медианната заплата: Какво ще показва тя

Парите ни Преди 1 час

Новият показател ще дава по-различна картина на възнагражденията и ще се изчислява по сектори и области

Селена Гомес

Обещания за 95 милиона долара и срив: Защо инвеститори заведоха дело срещу Селена Гомес

Свят Преди 1 час

Петима инвеститори твърдят, че са вложили 1,2 млн. долара, след като са били подведени за състоянието и перспективите на стартъпа

USS „Ейбрахам Линкълн“ (USS Abraham Lincoln)

САЩ пренасочват самолетоносача „Джордж Вашингтон“ към Близкия изток след криза с екипажа на „Ейбрахам Линкълн“

Свят Преди 1 час

Продължилата над 240 дни рекордни дежурства мисия край иранските брегове доведе до нарастващо напрежение в Конгреса и сигнали за проблеми с психичното здраве и снабдяването на борда

Необичаен посетител: Делфин изненада жителите и туристите във Венеция

Необичаен посетител: Делфин изненада жителите и туристите във Венеция

Любопитно Преди 1 час

Жители и туристи забелязаха животното в района на моста „Риалто“. Кметът Симоне Вентурини призова гондолите и водните таксита да бъдат внимателни, за да не го наранят. Все още не е ясно дали това е известният делфин талисман Нане-Мимо

Хиляди столичани остават без топла вода заради ремонт на ТЕЦ „София Изток“

Хиляди столичани остават без топла вода заради ремонт на ТЕЦ „София Изток“

България Преди 1 час

Топлоподаването ще бъде спряно от 28 август до 13 септември в редица квартали на София

Нов спад в нивото на Дунав при Русе, кораб заседна край Батин

Нов спад в нивото на Дунав при Русе, кораб заседна край Батин

България Преди 1 час

През последното денонощие то се е понижило с още 3 см и достигна минус 121 см под условната нула

Всичко от днес

От мрежата

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Защо не бива да спиш срещу огледало: мистичното поверие, което оцелява от векове

Edna.bg

Деси Стоянова се връща към ролята си на репортер, за да подкрепи инициативата „Капка живот за гората“

Edna.bg

Левски гласи сензационен трансфер, взима минал през Ливърпул и АЕК

Gong.bg

Официално: ЦСКА привлече Каталин Иту

Gong.bg

Мъж е убит, а баща му - тежко ранен, след скандал и побой в Старозагорско

Nova.bg

Откриха разузнавателен дрон на плажа в Приморско

Nova.bg