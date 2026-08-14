Необичаен посетител: Делфин изненада жителите и туристите във Венеция

Д елфин беше забелязан в Канале гранде във Венеция в района на моста "Риалто", предадоха АНСА и „Венеция тудей“.

Жители на града и туристи са видели многократно необичайния посетител тази сутрин.

Кметът на града Симоне Вентурини призова всички, които карат корабчета, гондоли, водни таксита и частни лодки, да бъдат внимателни, за да не пострада делфинът.

🐬 Un delfino a Rialto: prestiamo attenzione alla navigazione!



In queste ore sono numerose le segnalazioni della presenza dell'esemplare in Canal Grande. pic.twitter.com/UKpqCj3QIe — Simone Venturini (@SimonVenturini) August 13, 2026

Не е ясно дали необичайният посетител на Канале гранде е същият делфин, който от миналото лято се подвизава във Венецианската лагуна и често е виждан в района на площад "Сан Марко". Този делфин се превърна в талисман на Венеция и жителите на града са го кръстили с две имена - Нане и Мимо.

Venezia, delfino al ponte di Rialto nel Canal Grande. Il sindaco: «Le barche stiano attente a non fargli del male» https://t.co/9kZM4DkHg2 — Corriere della Sera (@Corriere) August 13, 2026

Властите се опитаха да изведат делфина Нане-Мимо миналата година от лагуната, но безуспешно. Този делфин обаче досега не е навлизал навътре в Големия венециански канал, който започва от зоната с площад „Сан Марко“, прави няколко завоя, преди да стигне до зоната с централната гара на Венеция, далеч от центъра на града.