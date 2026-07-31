Трима в критично състояние в Северна Македония заради западнонилска треска

О бщо 13 случая на западнонилска треска са потвърдени в Северна Македония до 30 юли, съобщи Министерството на здравеопазванетона страната, цитирано от МИА.

Десет от заразените са хоспитализирани в Университетската клиника по инфекциозни болести и фебрилни състояния в Скопие, а трима са в критично състояние.

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Сред потвърдените случаи шестима пациенти са от скопския квартал Драчево, а по един случай е регистриран в Илинден, Сопище и град Велес.

Заради актуалната епидемиологична обстановка и след оценка на риска Министерството на здравеопазването на Северна Македония е възложило на Центъра за обществено здраве – Скопие да извърши допълнителна наземна обработка срещу комари.

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Извънредната дезинсекция е проведена през нощта като допълнителна превантивна мярка за ограничаване на разпространението на инфекцията.

От здравното министерство посочват, че съвместно с Института за обществено здраве, центровете за обществено здраве и здравните институции продължават да следят ситуацията и ще информират своевременно обществеността за нови случаи и предприети мерки.