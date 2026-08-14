Свят

Кошмар в Средиземно море: Суперяхта за $9,1 млн. потъна, 14 души се разминаха на косъм

30-метрова суперяхта на стойност 9,1 милиона долара потъна в Средиземно море край Сардиния само четири дни след доставката си. Пожар в двигателя изпрати съда на дъното, а 14-те души на борда бяха спасени по чудо без никакви наранявания.

14 август 2026, 11:10
Кошмар в Средиземно море: Суперяхта за $9,1 млн. потъна, 14 души се разминаха на косъм
Източник: БТА

И стински кошмар в Средиземно море. 30-метрова суперяхта на стойност умопомрачителните 9,1 милиона долара потъна край бреговете на Сардиния само четири дни след като бе предадена на новия си собственик, съобщава The Post.

На борда на луксозния плавателен съд  „The Angiola II“ е имало 14 души – гости и екипаж. Инцидентът е станал близо до популярния курортен град Порто Черво, след като повреда в двигателя е предизвикала пожар, а яхтата бързо започнала да се пълни с вода.

Кадри от мястото показват как масивният съд се наклонява настрани и бавно потъва под морската повърхност.

Чудо в морето: Без пострадали

По чудо при драматичния инцидент няма пострадали. Повечето хора на борда са били спасени своевременно от намиращ се наблизо кораб.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by New York Post (@nypost)

Собственикът – за когото се смята, че е италиански бизнесмен – и още един пътник са били последните, изоставили потъващата яхта. Двамата са изчакали пристигането на италианските власти, които да ги транспортират безопасно до брега.

След спасителната операция полупотъналата яхта е била обезопасена на дъното, за да не бъде отнесена от теченията. От бреговата охрана съобщават, че към момента няма данни за изтичане на гориво.

Характеристики на унищожения звяр

Моделът Amer F100, построен от италианската корабостроителница Permare през 2020 г., разполага с 5 каюти и може да приюти до 10 гости и 5-членен екипаж.

Плавателният съд е оборудван с четири двигателя и може да развива скорост от 28 възела (близо 52 км/ч).

Италианските власти готвят специална операция с използването на 220-тонен понтон, за да извадят останките на яхтата от морското дъно. Бреговата охрана на Италия вече е започнала официално разследване за причините, довели до инцидента.

Източник: The Post    
суперяхта потънала яхта Сардиния инцидент в морето Порто Черво спасителна операция пожар на борда брегова охрана The Angiola II луксозен плавателен съд
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани

Мъж загина след масов бой в Старозагорско, шестима са задържани

Дунавът разкри зловеща тайна - откриха останки на войници и почти непокътнат военен мотор

Дунавът разкри зловеща тайна - откриха останки на войници и почти непокътнат военен мотор

„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

„Гавра с паметта на царете“: Кючек с бели денс танцьорки пред Асеневци взриви Велико Търново

Разкриха подробности: Роналдо и Джорджина се оженили пред едва четирима свидетели

Разкриха подробности: Роналдо и Джорджина се оженили пред едва четирима свидетели

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

5 лесни за отглеждане породи кучета, подходящи за почти всеки

dogsandcats.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 3 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 3 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 3 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

NTSB разкри причината за разбития прозорец при полета на Ryanair от Солун

Свят Преди 8 минути

Разследващите са открили останки от птица в двигателя на Boeing 737-800 след инцидента край Солун

Жестоко убийство в Силистренско: Мъж бе прободен смъртоносно три пъти заради 350 евро

Жестоко убийство в Силистренско: Мъж бе прободен смъртоносно три пъти заради 350 евро

България Преди 18 минути

Жертвата е починала от тежка кръвозагуба след три прободни рани

<p>Борисов с предложение за &quot;Евровизия&quot;</p>

Борисов с предложение за "Евровизия": Кметовете на София, Пловдив и Варна да участват в организационния комитет

България Преди 35 минути

Лидерът на ГЕРБ призова успехите на България да не се превръщат в повод за политическо разделение

В чест на Световното първенство по футбол 2026: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

В чест на Световното първенство по футбол 2026: от стотици фенове в България до зрелищно светлинно шоу

Любопитно Преди 36 минути

Betano, официален спонсор на Световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026™ за Европа и Южна Америка, отбеляза турнира заедно с феновете и своите служители чрез уникални инициативи на двата континента.

,

Мистерия в Белия дом: Скандал със самолет-примамка доведе до оставката на говорителката на Тръмп

Свят Преди 50 минути

Оставката на прессекретаря на Белия дом Каролин Левит предизвика вълна от въпроси. Анализ разкрива връзката между нейното оттегляне и тайната операция със самолет-примамка след заплаха срещу Доналд Тръмп

Официално: Откриха новите три метростанции в София

Официално: Откриха новите три метростанции в София

България Преди 52 минути

Разширението на линия 3 е финансирано с 144,3 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Повдигнаха обвинение на наркодилъра, задържан с бебе в колата

Повдигнаха обвинение на наркодилъра, задържан с бебе в колата

България Преди 1 час

Предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест

Габриел Атал

Единственият френски политик, който не е във ваканция това лято

Свят Преди 1 час

Докато Едуар Филип и други водещи кандидати почиват през август, Атал обикаля страната в опит да стопи изоставането си

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

България Преди 1 час

От началото на годината в РСМ са установени 26 заразени, а един пациент – 83-годишен мъж, е починал

Защо Бургас победи София за „Евровизия 2027“: Разкриха детайли за историческото домакинство

Защо Бургас победи София за „Евровизия 2027“: Разкриха детайли за историческото домакинство

България Преди 1 час

БНТ и EBU разкриха подробности за организацията на най-голямото музикално събитие, което ще доведе над 100 000 посетители край морето през май 2027 г.

TikTok

Искат забрана на TikTok в България и ограничение за социалните мрежи за лица под 16 години

България Преди 1 час

Инициаторите настояват за възрастова проверка, по-строг контрол върху платформите и защита на децата от опасно онлайн съдържание

<p>Пхенян: Това е репетиция за война</p>

Северна Корея заплаши с ответен удар заради военните учения на САЩ и Южна Корея

Свят Преди 1 час

Пхенян определи маневрите като репетиция за „агресивна война“ и обеща да засили възпиращите си способности

НСИ ще публикува и медианната заплата: Какво ще показва тя

НСИ ще публикува и медианната заплата: Какво ще показва тя

Парите ни Преди 1 час

Новият показател ще дава по-различна картина на възнагражденията и ще се изчислява по сектори и области

Селена Гомес

Обещания за 95 милиона долара и срив: Защо инвеститори заведоха дело срещу Селена Гомес

Свят Преди 1 час

Петима инвеститори твърдят, че са вложили 1,2 млн. долара, след като са били подведени за състоянието и перспективите на стартъпа

USS „Ейбрахам Линкълн“ (USS Abraham Lincoln)

САЩ пренасочват самолетоносача „Джордж Вашингтон“ към Близкия изток след криза с екипажа на „Ейбрахам Линкълн“

Свят Преди 1 час

Продължилата над 240 дни рекордни дежурства мисия край иранските брегове доведе до нарастващо напрежение в Конгреса и сигнали за проблеми с психичното здраве и снабдяването на борда

Необичаен посетител: Делфин изненада жителите и туристите във Венеция

Необичаен посетител: Делфин изненада жителите и туристите във Венеция

Любопитно Преди 1 час

Жители и туристи забелязаха животното в района на моста „Риалто“. Кметът Симоне Вентурини призова гондолите и водните таксита да бъдат внимателни, за да не го наранят. Все още не е ясно дали това е известният делфин талисман Нане-Мимо

Всичко от днес

От мрежата

12 любопитни факта за китайския Шар Пей

dogsandcats.bg

10 уравновесени породи кучета, които обичат спокойствието и рутината

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Защо не бива да спиш срещу огледало: мистичното поверие, което оцелява от векове

Edna.bg

Деси Стоянова се връща към ролята си на репортер, за да подкрепи инициативата „Капка живот за гората“

Edna.bg

Левски гласи сензационен трансфер, взима минал през Ливърпул и АЕК

Gong.bg

Официално: ЦСКА привлече Каталин Иту

Gong.bg

Мъж е убит, а баща му - тежко ранен, след скандал и побой в Старозагорско

Nova.bg

Откриха разузнавателен дрон на плажа в Приморско

Nova.bg