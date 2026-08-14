Кошмар в Средиземно море: Суперяхта за $9,1 млн. потъна, 14 души се разминаха на косъм

И стински кошмар в Средиземно море. 30-метрова суперяхта на стойност умопомрачителните 9,1 милиона долара потъна край бреговете на Сардиния само четири дни след като бе предадена на новия си собственик, съобщава The Post.

На борда на луксозния плавателен съд „The Angiola II“ е имало 14 души – гости и екипаж. Инцидентът е станал близо до популярния курортен град Порто Черво, след като повреда в двигателя е предизвикала пожар, а яхтата бързо започнала да се пълни с вода.

Кадри от мястото показват как масивният съд се наклонява настрани и бавно потъва под морската повърхност.

Чудо в морето: Без пострадали

По чудо при драматичния инцидент няма пострадали. Повечето хора на борда са били спасени своевременно от намиращ се наблизо кораб.

Собственикът – за когото се смята, че е италиански бизнесмен – и още един пътник са били последните, изоставили потъващата яхта. Двамата са изчакали пристигането на италианските власти, които да ги транспортират безопасно до брега.

След спасителната операция полупотъналата яхта е била обезопасена на дъното, за да не бъде отнесена от теченията. От бреговата охрана съобщават, че към момента няма данни за изтичане на гориво.

Характеристики на унищожения звяр

Моделът Amer F100, построен от италианската корабостроителница Permare през 2020 г., разполага с 5 каюти и може да приюти до 10 гости и 5-членен екипаж.

Плавателният съд е оборудван с четири двигателя и може да развива скорост от 28 възела (близо 52 км/ч).

Италианските власти готвят специална операция с използването на 220-тонен понтон, за да извадят останките на яхтата от морското дъно. Бреговата охрана на Италия вече е започнала официално разследване за причините, довели до инцидента.