Тирът от „Витиня“ е изправен, разследват умишлен саботаж

С ледствен експеримент и извършена обстойна техническа експертиза на превозното средство, е установено, че камионът е бил технически изправен и е могъл да се придвижи на собствен ход извън тунела.

Арестуваха шофьор на камион, умишлено блокирал движението в тунел на АМ „Хемус“

Това съобщи във Фейсбук и.д. главен секретар на МВР гл. комисар Георги Кандев във връзка с инцидента от вчера в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, при който тежкотоварен автомобил блокира движението и предизвика сериозни затруднения за хиляди граждани.

Данните от проверката сочат, че не са налице обективни технически причини, които да са възпрепятствали водача да освободи пътното платно своевременно. Напротив - автомобилът е разполагал с необходимата функционалност да бъде изведен от тунела без външна намеса, поясни Кандев.

Подобни действия, независимо от мотивите зад тях, създават сериозен риск за безопасността на движението и водят до значителни обществени неудобства. МВР ще подходи с нулева толерантност към този случай. Налице са данни, които дават основание да се разглежда случилото се като умишлен акт на саботаж, застрашил безопасността на гражданите и довел до сериозни обществени последици. Ще бъдат използвани всички законови механизми за пълното разкриване на обективната истина и за установяване на лицата, стоящи зад тези действия, допълни Кандев.