България

Арестуваха шофьор на камион, умишлено блокирал движението в тунел на АМ „Хемус“

Водачът отказал да премести превозното средство или да осигури достъп за изтеглянето му

13 април 2026, 14:25
Арестуваха шофьор на камион, умишлено блокирал движението в тунел на АМ „Хемус“
Източник: БГНЕС/Архив

Ш офьор на камион умишлено спрял в тръбата за София на тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“ и затруднил движението в последния почивен ден за Великден, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструлктура".

Случаят е от понеделник преди обяд.

Водачът отказал съдействие на пристигналите екипи да премести превозното средство или да осигури достъп за изтеглянето му. Това наложило намесата на полицията, за да бъде възстановено движението и да не се блокира трафикът.

Шофьорът е задържан, а от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започват проверка на транспортната фирма.

От институциите заявиха, че ще реагират строго на подобни действия и няма да допуснат пътуващите да бъдат поставяни в риск.

Източник: АПИ    
Хемус шофьор камион
На 19 април се очаква краят на окултацията на звездния куп Плеяди от Луната

Тъй като е непълнолетен, ще бъде съден от специализиран съд, а максималното наказание е до 2,5 години

Снимката е илюстративна

Какво казва науката за емоционалното прегаряне при жените, кои фактори имат най-голямо влияние върху изтощението и как да се поддържа баланс между различните роли, без да се навреди на психичното здраве

Това се случи часове след победата на Петер Мадяр

Това съобщи германският канцлер Фридрих Мерц

При бензин A95Н средната цена е 1.48 евро за литър

Американската компания работи активно по няколко версии на умни очила, които да съчетават добавена и виртуална реалност и може да са следващата голяма хардуерна категория, към която ще се насочи, за да намали зависимостта си от iPhone

Служебният премиер даде интервю пред изданието

Това съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев

Това съобщиха от Министерството на отбраната

Според преданието тя е била намерена в скална ниша преди четири века

Трусът е отчетен в 8:48 ч. местно време, като епицентърът му се намира в морето, в близост до крайбрежния град Демре

Ливанското шиитско движение заяви, че е обстрелвало израелски войници в района с ракети.

Иранският президент Масуд Пезешкиан проведе телефонен разговор с руския държавен глава Владимир Путин

По случая незабавно е задействан специализиран екип от Военноморските сили на България

