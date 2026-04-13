Арестуваха шофьор на камион, умишлено блокирал движението в тунел на АМ „Хемус“

Ш офьор на камион умишлено спрял в тръбата за София на тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“ и затруднил движението в последния почивен ден за Великден, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструлктура".

Случаят е от понеделник преди обяд.

Водачът отказал съдействие на пристигналите екипи да премести превозното средство или да осигури достъп за изтеглянето му. Това наложило намесата на полицията, за да бъде възстановено движението и да не се блокира трафикът.

Шофьорът е задържан, а от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започват проверка на транспортната фирма.

От институциите заявиха, че ще реагират строго на подобни действия и няма да допуснат пътуващите да бъдат поставяни в риск.