Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

"Имаме разузнавателна информация, която показва, че Русия подготвя нова масирана атака. Моля, обърнете внимание на предупрежденията за въздушна тревога и бъдете в безопасност".

Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в X.

"Противовъздушната отбрана и продължаващата необходимост да помогнем на Украйна да защити небето си са наши ключови приоритети. Благодарен съм на всеки партньор, всеки лидер и всяка държава, която е готова да помогне и която изпълнява нашите договорености изцяло. Инициативата PURL трябва да проработи. Това засяга както Съединените щати, така и Европа. Събираме средства с нашите европейски партньори и други приятели за закупуване на ракети, включително за системите "Пейтриът". Доставките зависят от Америка и се надяваме, че Украйна ще бъде чута", подчерта Зеленски.

"Днес имаше доклад от външния министър Андрий Сибига. Всички наши дипломатически представители трябва да се съсредоточат. Необходими са резултати. Всъщност всеки ден общуваме с тези партньори, които могат да ни подкрепят. Вчера имаме наистина добро решение с Швеция. Днес има решение с Япония, по-специално за PURL. Подготвяме нови решения в Европа да имаме собствена европейска система за противоракетна отбрана. Важни срещи и преговори са планирани за следващите седмици. Току-що говорих с президента на Румъния", поясно Зеленски.

"Снощи руски дрон удари жилищна сграда в Румъния. Имаше ранени хора. Пожелаваме им бързо възстановяване. Съгласни сме с президента, с Никушор, че Украйна ще подкрепи Румъния в тази ситуация и нашите екипи, нашите военни, нашите специалисти ще работят за засилване на защитата на небето им. Като се подкрепяме взаимно сега, ние засилваме общите си позиции. Това е много важно. Имаше и дълга среща с военните. Главнокомандващият на въоръжените сили Сирски и началникът на Генералния щаб Гнатов. Ние активно се защитаваме и е важно да продължим да постигаме целите си, преди всичко срещу руската логистика и руската петролна индустрия. Всичко, което затруднява Русия да води война, помага за приближаване на мира. Нека помним от какво се нуждаем. Ние защитаваме Украйна. Слава на Украйна!", добави Зеленски.