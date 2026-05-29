Свят

Зеленски: Обърнете внимание на предупрежденията за въздушна тревога

29 май 2026, 21:26
Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака
Източник: БТА/АР

"Имаме разузнавателна информация, която показва, че Русия подготвя нова масирана атака. Моля, обърнете внимание на предупрежденията за въздушна тревога и бъдете в безопасност".

Това заяви днес украинският президент Володимир Зеленски в X.

Зеленски заплаши Русия с отговор на масираните ѝ атаки

"Противовъздушната отбрана и продължаващата необходимост да помогнем на Украйна да защити небето си са наши ключови приоритети. Благодарен съм на всеки партньор, всеки лидер и всяка държава, която е готова да помогне и която изпълнява нашите договорености изцяло. Инициативата PURL трябва да проработи. Това засяга както Съединените щати, така и Европа. Събираме средства с нашите европейски партньори и други приятели за закупуване на ракети, включително за системите "Пейтриът". Доставките зависят от Америка и се надяваме, че Украйна ще бъде чута", подчерта Зеленски.

"Днес имаше доклад от външния министър Андрий Сибига. Всички наши дипломатически представители трябва да се съсредоточат. Необходими са резултати. Всъщност всеки ден общуваме с тези партньори, които могат да ни подкрепят. Вчера имаме наистина добро решение с Швеция. Днес има решение с Япония, по-специално за PURL. Подготвяме нови решения в Европа да имаме собствена европейска система за противоракетна отбрана. Важни срещи и преговори са планирани за следващите седмици. Току-що говорих с президента на Румъния", поясно Зеленски.

Зеленски: Украйна не може да бъде сплашена от руските ракетни удари

"Снощи руски дрон удари жилищна сграда в Румъния. Имаше ранени хора. Пожелаваме им бързо възстановяване. Съгласни сме с президента, с Никушор, че Украйна ще подкрепи Румъния в тази ситуация и нашите екипи, нашите военни, нашите специалисти ще работят за засилване на защитата на небето им. Като се подкрепяме взаимно сега, ние засилваме общите си позиции. Това е много важно. Имаше и дълга среща с военните. Главнокомандващият на въоръжените сили Сирски и началникът на Генералния щаб Гнатов. Ние активно се защитаваме и е важно да продължим да постигаме целите си, преди всичко срещу руската логистика и руската петролна индустрия. Всичко, което затруднява Русия да води война, помага за приближаване на мира. Нека помним от какво се нуждаем. Ние защитаваме Украйна. Слава на Украйна!", добави Зеленски.

Володимир Зеленски Украйна Русия
