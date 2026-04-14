Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

Ш офьорът на тежкотоварния камион, който спря в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“ и предизвика километрично задръстване в посока София, остава в ареста. Случаят предизвика сериозни съмнения за умишлени действия, а разследването продължава.

Арестуваха шофьор на камион, умишлено блокирал движението в тунел на АМ „Хемус“

Освен че е блокирал движението, водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни автомобили към столицата. На място служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са установили още две нарушения – превишено време за управление и липса на необходим лиценз. Допълнително е констатирано, че камионът е бил с напукано предно панорамно стъкло. Това съобщи в ефира на „Здравей, България“ началникът на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – София главен инспектор Владислав Павликянов.

По думите му, сигналът за инцидента е подаден в понеделник около 11:00 часа, когато се е образувало задръстване преди тунела в посока София. При проверка на място полицаите установили тежкотоварен автомобил, който, според обясненията на водача, внезапно е аварирал.

Заради спрелия камион движението в тунела е било ограничено само до изпреварващата лента, което за около 30 минути довело до образуването на сериозна тапа с дължина от километри.

По данни на шофьора двигателят на камиона е загаснал и той не е успял да го запали отново. Когато обаче пътните полицаи пристигнали на място, не е бил направен опит превозното средство да бъде стартирано.

Ситуацията се усложнила допълнително, след като водачът отказал предложената му безплатна помощ от Агенция „Пътна инфраструктура“ за изтегляне на камиона. Той обяснил, че работодателят му няма да покрие разходите, ако услугата не бъде извършена от конкретна фирма от другия край на страната.

В крайна сметка мъжът е задържан за срок до 24 часа и отведен в полицейското управление в Елин Пелин. По случая е образувано досъдебно производство в Районната прокуратура в Ихтиман, като тепърва ще се изясняват причините за отказа му да премести автомобила.

Главният секретар на МВР Георги Кандев също коментира случая в публикация във Facebook, като подчерта, че действията на водача будят сериозни съмнения за умишлен саботаж в час пик. По думите му ще бъдат използвани всички налични ресурси, за да се установи дали става дума за целенасочено блокиране на движението.

Междувременно от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са започнали проверка на транспортната фирма, за която работи шофьорът.

След намесата на полицията и малко преди задържането, водачът все пак е оказал съдействие и камионът е бил изтеглен от тунела. В момента превозното средство се намира извън съоръжението и се охранява от полиция.

От МВР уточняват, че към датата на инцидента е действала забрана за движение на тежкотоварни автомобили по автомагистралите в интервала между 12:00 и 20:00 часа. Първокласните и второкласните пътища обаче са били отворени за такъв тип превозни средства. Колко километра камионът е изминал в нарушение ще бъде установено чрез записи от камерите.

При проверката на водача е установено, че той няма тежки предишни нарушения, с изключение на едно от 2011 г., когато е бил лишен от право да управлява автомобил за срок от 7 месеца. Представил е гръцко свидетелство за управление, докато българското му е било с изтекла валидност още през януари 2006 г.