Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня“, остава в ареста

Водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни автомобили към столицата

14 април 2026, 08:28
Ш офьорът на тежкотоварния камион, който спря в тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“ и предизвика километрично задръстване в посока София, остава в ареста. Случаят предизвика сериозни съмнения за умишлени действия, а разследването продължава.

Освен че е блокирал движението, водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни автомобили към столицата. На място служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са установили още две нарушения – превишено време за управление и липса на необходим лиценз. Допълнително е констатирано, че камионът е бил с напукано предно панорамно стъкло. Това съобщи в ефира на „Здравей, България“ началникът на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – София главен инспектор Владислав Павликянов.

По думите му, сигналът за инцидента е подаден в понеделник около 11:00 часа, когато се е образувало задръстване преди тунела в посока София. При проверка на място полицаите установили тежкотоварен автомобил, който, според обясненията на водача, внезапно е аварирал.

Заради спрелия камион движението в тунела е било ограничено само до изпреварващата лента, което за около 30 минути довело до образуването на сериозна тапа с дължина от километри.

По данни на шофьора двигателят на камиона е загаснал и той не е успял да го запали отново. Когато обаче пътните полицаи пристигнали на място, не е бил направен опит превозното средство да бъде стартирано.

Ситуацията се усложнила допълнително, след като водачът отказал предложената му безплатна помощ от Агенция „Пътна инфраструктура“ за изтегляне на камиона. Той обяснил, че работодателят му няма да покрие разходите, ако услугата не бъде извършена от конкретна фирма от другия край на страната.

В крайна сметка мъжът е задържан за срок до 24 часа и отведен в полицейското управление в Елин Пелин. По случая е образувано досъдебно производство в Районната прокуратура в Ихтиман, като тепърва ще се изясняват причините за отказа му да премести автомобила.

Главният секретар на МВР Георги Кандев също коментира случая в публикация във Facebook, като подчерта, че действията на водача будят сериозни съмнения за умишлен саботаж в час пик. По думите му ще бъдат използвани всички налични ресурси, за да се установи дали става дума за целенасочено блокиране на движението.

Междувременно от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са започнали проверка на транспортната фирма, за която работи шофьорът.

След намесата на полицията и малко преди задържането, водачът все пак е оказал съдействие и камионът е бил изтеглен от тунела. В момента превозното средство се намира извън съоръжението и се охранява от полиция.

От МВР уточняват, че към датата на инцидента е действала забрана за движение на тежкотоварни автомобили по автомагистралите в интервала между 12:00 и 20:00 часа. Първокласните и второкласните пътища обаче са били отворени за такъв тип превозни средства. Колко километра камионът е изминал в нарушение ще бъде установено чрез записи от камерите.

При проверката на водача е установено, че той няма тежки предишни нарушения, с изключение на едно от 2011 г., когато е бил лишен от право да управлява автомобил за срок от 7 месеца. Представил е гръцко свидетелство за управление, докато българското му е било с изтекла валидност още през януари 2006 г.

6 неразказани истини за войната на Тръмп срещу Иран

6 неразказани истини за войната на Тръмп срещу Иран

Aмериканската армия блокира иранските пристанища

Aмериканската армия блокира иранските пристанища

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

Фиктивни договори и закрити фирми: Как се разплитат сложни осигурителни схеми

Hyundai обеща: Винаги ще имаме физически бутони в колите си

Hyundai обеща: Винаги ще имаме физически бутони в колите си

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Срещата ще се извърши при посредничеството на САЩ в сградата на Държавния департамент

Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса

Милиардерът, който преобрази крайбрежието на Бруклин, е извървял пътя от работа във ферма до изграждането на имотна империя за милиарди. Ето уроците, които е научил по трудния начин

Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово православната църква отдава почит на Божията майка

Ще им бъде показано нагледно как се гласува с машина и как с хартия преди вота на 19 април

Русия и Украйна подновиха нощните си атаки с дронове след изтичането на краткото прекратяване на огъня, обявено по повод православния Великден

Изследователи от университета Аалто са установили, че популярните ботове с изкуствен интелект постепенно разрушават социалния живот на хората. Въпреки илюзията за постоянна подкрепа, подобни ботове карат потребителите да се чувстват още по-самотни в реалния свят

Климатичните промени и покачването на морското равнище вече не са просто прогнози, а реалност, която застрашава някои от най-емблематичните места на планетата. Учените предупреждават, че следващите две десетилетия може да са последният ни шанс да видим тези природни и културни съкровища в автентичния им вид

Грижата за кожата след фитнес залата е важна, за да се избегнат обриви

Това представлява рядък укор на Мелони към Тръмп

Тръмп: Мога да ви кажа, че другата страна се свърза с нас

Угандийски генерал поиска милиард долара и най-красивата туркиня

После Кайнеругаба написа, че се страхува от всички страни с ядрени оръжия, включително Русия

Той е предоставил пари на собственик на местен магазин

Смята се, че десетки бойци на „Хизбула“ са в капан в Бинт Джбейл

Тялото му е намерено рано тази сутрин пред блок в града

Орбан е организирал операция под фалшив флаг с т. нар. план за взрив на „Турски поток“, смята Мадяр

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg

Видове инфекции на пикочните пътища при котки

dogsandcats.bg
1

Сахарски прах и жълтеникави дъждове

sinoptik.bg
1

Парад на лалетата в Балчик

sinoptik.bg

„Не си сама“: думите на Кейт Мидълтън, които дадоха сила на Оливия Мън

Edna.bg

Имен ден днес: едни от най-силните имена празнуват

Edna.bg

Левски и ЦСКА си спрягат дерби за юноша на Спортинг Лисабон

Gong.bg

Ливърпул ще се уповава на вълшебството на "Анфийлд" за паметен обрат срещу ПСЖ

Gong.bg

След разследване за венозни вливки на витамини в козметични салони: ИАМН се самосезира и започва проверки

Nova.bg

Тежка катастрофа в Бургаско: Четирима пострадаха, дете е с опасност за живота

Nova.bg