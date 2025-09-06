Един от побойниците от Русе остава в ареста за постоянно

Летни температури до 33 градуса: Kакво ще бъде времето на 15-и септември

Д нес пред съда в Русе се изправят четиримата младежи, задържани за побоя над шефа на полицията в града. Кмисар Николай Кожухаров все още е в болница, в изключително тежко, но стабилно състояние.

Деянието на арестуваните е преквалифицирано в изключително дръзко хулиганство с нанасяне на тежка телесна повреда. Конфликтът от нощта на сряда срещу четвъртък, избухна заради забележка за дрифтиране.

Окръжният съд-Русе остави за постоянно в ареста единия от 4-мата задържани – Жулиен Кязимов

(на 18 г.), студент в Русенски университет - специалност „Противодействие на престъпността“, информира NOVA.

Според съда на този етап има обосновано предположение, че той е извършил и двете престъпления, по които е обвинен – хулиганство и нанасяне на тежка телесна повреда на Николай Кожухаров. Нанесъл е удари на публично място пред много лица, включително деца.

Пред съда защитата на Кязимов твърди, че записите от охранителните камери, заснели инцидента, са неясни и на тях не се вижда кой е нанесъл ударите над Кожухаров. Адвокатите също така посочиха, че повод за инцидента е поведението на съседа на Кожухаров, който застанал пред колата на четиримата младежи, така че тя да не може да тръгне.

Възраженията на защитата са неоснователни, посочи съда.

Има опасност да се укрие и да извърши престъпление, ако излезе на свобода.

По време на заседанието стана ясно, че още едно невръстно дете е било свидетел на побоя. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи.

С две обвинения са единият от 18-годишните младежи и 15-годишният ученик. Другите двама – на 18 и 19 години – са обвинени само за хулиганство.

Побоят, в резултат на който ст. комисар Николай Кожухаров е получил тежка телесна повреда, е станал с нанасяне на удари с ръце и крака.

По делото са събрани множество доказателства, сред които видеозаписи от охранителни камери, показания на свидетели и медицинска документация. Очаква се да бъдат гледани мерките и на другите задъжрани.