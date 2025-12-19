България

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

Извършителят е действал сам в рамките на един час, а щетите възлизат на близо 100 000 лева

19 декември 2025, 08:56
С офийската районна прокуратура повдигна обвинение на 29-годишния мъж, който потроши 215 надгробни плочи и урни на Централните софийски гробища. Новите подробности по случая разкриват, че извършителят е със солидно криминално досие, предава NOVA.

Задържаният мъж е на 29 години и е добре известен на органите на реда. Той има предишни осъждания за кражби, грабежи и престъпления с наркотици. Към момента на вандалския акт той дори е бил в изтърпяване на условна присъда за кражби. Пред разследващите мъжът е признал, че е действал под влиянието на алкохол. Въпреки че си спомня действията, той не е дал смислено обяснение за мотивите си.

Разследването е установило, че извършителят е действал абсолютно сам. Погромът е извършен в рамките на едва един час - между 20:00 и 21:00 часа. Мъжът е преминал през старата и новата част на гробищния парк, събаряйки плочите само с ръце и крака. Повечето от тях са се счупили при падането върху бетонната настилка, като не са използвани никакви допълнителни инструменти.

Първоначалният сигнал е бил за около 150-160 повредени паметника, но след пълния обход на полицията числото е нараснало до 215. Сигналът до Второ РУ-СДВР е подаден в 08:44 часа на следващата сутрин от служители на гробищния парк.

Мъж разруши над 200 надгробни плочи в София

  • Щети за 100 000 лева

По данни на общинското предприятие „Гробищни паркове“, материалните щети възлизат на около 100 000 лева. Голяма част от плочите вече са възстановени от управата на парка, с изключение на тези, които са напълно унищожени.

От полицията уточниха, че вътрешната охрана на парка е ангажимент на общинската фирма „Егида“, докато районното управление отговаря само за външния периметър и реагира при подадени сигнали.

Мъжът е обвинен по чл. 216, ал. 5 от Наказателния кодекс за унищожаване и повреждане на имущество, довело до значителни вреди. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок до 10 години. Важно е да се отбележи, че законът не предвижда глоба, която да покрие нанесените щети.

Източник: NOVA    
Вандализъм Централни софийски гробища Надгробни плочи Софийска районна прокуратура Криминално досие Алкохолно влияние Материални щети 100 000 лева Обвинение Наказателен кодекс
