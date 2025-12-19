Путин: Европа да се обедини към Русия или да изчезне

П о време на годишната пряка телевизионна линия руският президент Владимир Путин изразява мнение, че Европа постепенно ще изчезне, ако не работи с Русия, предава "Фокус".

Руският държавен глава заявява, че отказът от сътрудничество с Москва лишава Европа от значителен икономически потенциал.

"Ако обединим усилията си с европейските страни, Русия и Европа, нашият съвкупен БВП по паритет на покупателната способност ще бъде по-голям от този на САЩ. Обединявайки възможностите си, ние ще просперираме, а няма да воюваме“, заявява той.

Путин подчертава, че РФ е готова да сътрудничи и се застъпва за развитието на взаимоизгодни отношения при спазване на условията за сигурност в средносрочна и дългосрочна перспектива.

На 19 декември в пряк ефир президентът на Русия прави обобщение на изминалата 2025 година и отговаря на въпроси на журналисти и граждани, подбрани от специалисти и група доброволци