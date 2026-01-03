България

„Не излизайте от вкъщи“, призова кметът на Враца

Във Враца вече няколко часа духа ураганен вятър. Тази нощ поривите надхвърлиха 120 км/ч. и причиниха сериозни щети

3 януари 2026, 08:32
„Не излизайте от вкъщи“, призова кметът на Враца
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/Guliver Images

В ъв Враца вече няколко часа духа ураганен вятър. Тази нощ поривите надхвърлиха 120 км/ч. и причиниха сериозни щети. Има десетки паднали стълбове и жици, съобщи в социалната мрежа Фейсбук кметът на града Калин Каменов.

Съборени са спирки и дървета. Падат клони. Хвърчат ламарини, стъкла и керемиди. Има опасност от падащи предмети, предупреди той.

Страшна буря удари Враца

„Призовавам всички жители на града да не излизат от вкъщи до успокояване на ситуацията. Навън обстановката е изключително опасна. На терен са екипи на гражданска защита, БКС, полицията, инспектората и служители на общината.

Работи се по отстраняването и обезопасяването на скъсани кабели и далекопроводи. Това е и причината на няколко улици в града да няма ток. Умолявам ви за разбиране, търпение и отговорност!“, написа още Каменов.

Към поста си кметът прилага и телефон, на който хората могат да подават сигнали – 0885 118 857.

