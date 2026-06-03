Дърво падна върху две коли в София

П аднало дърво е нанесло щети на два автомобила в центъра на София след бурното време през изминалата нощ. Инцидентът е станал в района на 38. ОУ „Васил Априлов“ и ул. „Шейново“, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за БТА.

Сигналът е подаден малко след полунощ, а на място са изпратени екипи на пожарната, които са обезопасили района и са започнали разчистването на падналото дърво.

Хаос след силния вятър в столицата - паднали дървета и смачкани коли

По първоначална информация при инцидента няма пострадали хора, но двата автомобила са понесли материални щети. Не се съобщава какъв е размерът на пораженията по превозните средства.

От данните на пожарната става ясно, че това е само един от множеството инциденти, регистрирани след влошаването на времето в столицата.

Към 6:00 часа тази сутрин в Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са постъпили общо 21 сигнала за произшествия.

Най-голям е броят на сигналите за паднали дървета и клони – общо 19. Екипите са реагирали в различни райони на София, където силният вятър е създал опасност за движението на автомобили и пешеходци.

Останалите два сигнала са били свързани с необходимост от отводняване след натрупване на големи количества дъждовна вода. На места интензивните валежи са довели до локални наводнения и затруднения в придвижването.

През нощта пожарникари и аварийни екипи са работили по отстраняването на последствията от лошото време и обезопасяването на рискови участъци. Властите призовават гражданите да бъдат внимателни при движение в близост до големи дървета, строителни съоръжения и други обекти, които могат да бъдат засегнати от силен вятър.

Метеоролозите предупреждават, че при нестабилна атмосфера и интензивни валежи рискът от падане на дървета и клони остава повишен. От общината следят обстановката и при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки за обезопасяване на обществените пространства.

Пожарната напомня на гражданите при забелязване на опасни дървета, наводнени участъци или други ситуации, които създават риск за хората и движението, да подават сигнали на телефон 112.