Градушка и порой удариха София: Каква е ситуацията след стихията

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С итуацията в София след силната буря и градушката в понеделник следобед вече е нормална. Около час, час и половина след стихията по-голямата част от сигналите са били обработени. Това заяви на брифинг директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община Мария Тенева. Няма данни за пострадали хора при бурята.

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По думите ѝ бурята е била кратка, но интензивна. "По данни на Националния институт по метеорология и хидрология за кратко време са паднали около 19 литра дъжд на квадратен метър. Градушката е довела и до падането на голямо количество листна маса, която е запушила част от дъждоприемните шахти", обобщи тя.

В оперативния дежурен център на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ чрез системата на 112 са постъпили около 73 сигнала за паднали дървета и клони, а други около 40 са били свързани с частични завирявания на улици.

Екипите на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са поели голяма част от сигналите за паднали дървета, а екипите на „Аварийна помощ и превенция“ са работили по сигналите за запушени шахти и почистване на листната маса. Реакция е имало и при повредени светофарни уредби, предаде NOVA.

Според Тенева всички сигнали, свързани със завиряванията, са били обработени в рамките на около час. Няма данни за наводнени подлези или метростанции.

„Не ставаше дума за наводнени улици, а за частични завирявания на отделни места, където са били запушени шахтите“, уточни тя. И беше категорична, че шахтите поемат водата, а са били временно запушени заради падналата листна маса.

Сред засегнатите места е бил и площад „Славейков“, където също е имало временно завиряване заради запушени от листна маса шахти. Сигналът е бил обработен бързо.

Има и регистрирани случаи на паднали дървета върху автомобили. Те са били поети от екипите на пожарната. По думите Тенева случаите са били около четири-пет. Приоритетно са обработвани сигналите за паднали дървета на кръстовища, основни пътни артерии, пред детски градини и при входове и изходи на паркове.

За кратко е било затруднено движението на трамваите по булевард „България“ заради проблем със светофарна уредба. Аварийните екипи са реагирали бързо и движението е било възстановено след около 15 минути. Всички сигнали за повредени светофарни уредби са били отстранени още в понеделник.

От общината уверяват, че към момента основните последствия от бурята са отстранени, а екипите продължават работа по останалите сигнали и по почистването на засегнатите места.