Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал

Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново, в посока град Бяла

9 януари 2026, 10:32
Тежка катастрофа на пътя Русе – Бяла, има загинал
Източник: iStock photos/Getty images

Т ежък пътен инцидент е регистриран тази сутрин на главния път Русе – Бяла, като по първоначална информация има и загинал човек, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигналът за произшествието е подаден малко преди 9:00 часа на телефон 112.

Инцидентът е възникнал на около 200 метра след разклона за село Иваново, в посока град Бяла, при удар между товарен камион и бус. По първоначална информация загиналият е водачът на буса.

Вследствие на произшествието движението в участъка е временно преустановено.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът на леки автомобили се осъществява по обходен маршрут – през Бесарабово - Иваново - Две могили - Бяла и обратно. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място.

На местопроизшествието предстои извършване на оглед от дежурна оперативна група на МВР, съдебен лекар и експерти, като се предприемат действия за изясняване на точните обстоятелства и причините за настъпване на инцидента, съобщи още Малчева.

Източник: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков    
катастрофа русе бяла главен път иваново жертва тир бус
