Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка

С езонът на кърлежите започна. Тези членестоноги пренасят енцефалит, инфекция, която възпалява мембраните, покриващи мозъка. Заболяването започва със симптоми, подобни на настинка, и може да завърши с интензивно лечение. Разглеждаме дългосрочните рискове от кърлежов енцефалит и как да се предпазите от него.

Какво е това?

Енцефалитът е възпаление на мозъка. Най-често се проявява при вирусна или бактериална инфекция. Кърлежите са едни от най-честите носители на този вирус, който може да бъде опасен за мозъка.

Болестта е открита от съветския учен Лев Зилбер. Той успява да изолира вируса на кърлежовия енцефалит от мозъците на починали пациенти, както и от кърлежи и някои животни.

Къде се заразяват хората?

Енцефалитът се предава от кърлежи. В Русия са разпространени два вида :

Ixodes persulcatus е тайгов кърлеж,

Ixodes ricinus е кучешки кърлеж.

Тайговият кърлеж живее предимно в Сибир, Далечния изток и Урал. Кучешкият кърлеж е по-разпространен в европейската част на страната, от Калининград до Поволжието. Местообитанието му се разширява и енцефалит може да се зарази дори в Централна Русия и северозападната част.

Любимите места на тези кърлежи са смесени и широколистни гори с гъсти храсти, висока трева и пътеки, по които животните често се разхождат.

Активният сезон започва рано - още през март или април, веднага щом земята се затопли. Пикът на активността е през май и юни, а втората вълна - през август и септември.

Как се заразяват?

Вирусът най-често навлиза в човешкото тяло чрез ухапване от кърлеж. Заразяването може да се случи в рамките на минути. Това не винаги се случва на открито. Кърлеж може да ви ухапе в градския парк, на вилата ви или можете да си го донесете у дома, например с букет от диви цветя.

Кърлежите заразяват и говедата. Едно проучване показа , че над 57% от говедата във Франция са били изложени на вируса в даден момент (в кръвта им са открити специфични маркери). В някои региони тази цифра достига 92%. Интересното е, че вирусът на кърлежовия енцефалит представлява малка опасност за крави, кози и овце. При селскостопанските животни тази инфекция е най-често асимптоматична.

Струва си да се отбележи, че кърлежовият енцефалит обикновено е безвреден за крави, кози и овце . Заболяването е асимптоматично или много леко. Кърлежовият енцефалит обаче може да се предава чрез мляко. Следователно, инфекцията може да се получи и чрез консумация на непастьоризирано мляко и млечни продукти. Това обаче е доста рядко. Статистиката показва, че предаването чрез храна е от 2 до 5% от случаите.

Как се проявява болестта?

Кърлежовият енцефалит може да се развие по различни начини, до голяма степен в зависимост от вида на патогена. Обикновено вирусите, разпространени в Европа и европейска част на Русия, са по-малко агресивни. В тези случаи заболяването може да бъде леко и да наподобява грип. Далекоизточните и сибирските варианти се считат за по- опасни.

Обикновено започва като настинка, но в рамките на седмица или две заболяването може да се влоши. Ето защо е важно да се разбере как протича болестта, за да се предотвратят сериозни усложнения.

Инкубационен период

От момента на ухапването до първите симптоми отнема от 7 до 21 дни. През това време вирусът се репликира в клетките на имунната система. След това навлиза в кръвния поток (този етап се нарича виремия) и се разпространява в цялото тяло. Той особено благоприятства нервната тъкан, така че крайната му цел е мозъкът и гръбначният мозък.

Продромален период

Когато вирусът попадне в кръвния поток, тялото започва да реагира. Появяват се първите симптоми, подобни на грип или умора:

слабост, умора,

главоболие,

повишена температура (леко),

нарушение на съня,

болки в тялото.

Две вълни на треска

След 1-2 дни леки симптоми, температурата внезапно се повишава до 38-39 °C, докато:

силно главоболие,

лицето става червено,

появява се гадене,

координацията е нарушена,

появява се фотофобия.

Тези симптоми показват, че вирусът вече е атакувал мозъчните обвивки. След това се развиват неврологични симптоми:

летаргия, мудност,

мускулни и ставни болки,

изтръпване на крайниците,

мускулни тремори,

нестабилно налягане.

В някои случаи тилните мускули се пренапрягат, което прави невъзможно накланянето на главата. При някои пациенти симптомите отшумяват след 3-5 дни висока температура. Около седмица по-късно обаче започва втора вълна , този път с по-тежко увреждане на нервната система.

През този период възникват сериозни усложнения:

частична или пълна парализа на крайниците,

нарушения на говора и преглъщането,

конвулсии,

объркване.

Това се случва, защото вирусът вече активно се репликира в различни части на гръбначния мозък и мозъка. Ако дихателните центрове са засегнати, пациентът може да има затруднено дишане. Понякога в такива случаи е необходимо свързване с вентилатор .

Някои пациенти развиват хроничен кърлежов енцефалит, при който вирусът се репликира в нервните клетки в продължение на месеци. В този случай пациентът изпитва постоянна слабост в крайниците, мускулни потрепвания и нарушения на паметта. В тежки случаи се развиват персистираща парализа и мускулна атрофия, водещи до затруднения с говора и преглъщането.

При лекаря: диагноза и лечение

Ако ви ухапе кърлеж, това не е причина за паника, но трябва да посетите лекар възможно най-скоро.

Диагнозата се поставя въз основа на:

оплаквания на пациенти;

инспекция;

изследвания на кръв и цереброспинална течност за антитела;

полимеразна верижна реакция (PCR), която помага за откриване на вирусния геном в тялото на пациента;

ЯМР на мозъка;

анализ на самия кърлеж (ако е запазен, той трябва да бъде представен в лаборатория).

Няма специфично лекарство за вируса на кърлежовия енцефалит, така че лечението е симптоматично:

строга почивка на легло;

IV капки за намаляване на интоксикацията;

антипиретични и противовъзпалителни лекарства;

средства, които подобряват мозъчното кръвообращение;

хормонални лекарства кортикостероиди, ако има мозъчен оток;

реанимационни мерки до и включително механична вентилация (в много тежки случаи).

Важно: Лечението трябва да започне възможно най-рано. Статистиката показва, че до 2% от случаите се разрешават. Какво да направите, ако откриете кърлеж по тялото си?

Ако откриете кърлеж, действайте бързо:

Отстранете кърлежа. Използвайте пинсети или конец. Хванете го възможно най-близо до кожата и внимателно го издърпайте право нагоре. Не усуквайте и не нанасяйте масло или алкохол върху кърлежа, тъй като това увеличава риска от инфекция.

Третирайте раната. Избършете мястото на ухапване с антисептик (алкохол, йод, хлорхексидин) и измийте добре ръцете си със сапун.

Предайте кърлежа за изследване. Поставете го в буркан и го занесете в лаборатория, за да бъде изследван за енцефалит и борелиоза.

Консултирайте се с лекар. Ако не сте ваксинирани, трябва да се приложи спешна профилактика (имуноглобулин) в рамките на първите 72 часа след ухапването. Това обаче зависи от варианта на вируса. Например, далекоизточният или сибирският подтип на кърлежов енцефалит може да има смъртност от 20-40%.

Според Световната здравна организация, в 35–58% от случаите неврологичните последици остават след заболяването за дълго време (месеци, години или цял живот).

Има ли ваксина?

Ваксинацията е от съществено значение, особено ако живеете или често посещавате райони, където кърлежите, пренасящи енцефалит, са често срещани. В Русия има местни и вносни ваксини. Това е най-надеждният начин за предпазване от вируса. Статистически само 1–6% от хората се разболяват след ваксинация и дори тогава заболяването обикновено е леко.

Дори и да не сте ваксинирани, все още можете да намалите риска от инфекция. Ето някои основни препоръки:

Носете тесни, светли дрехи с дълги ръкави и панталони (пъхнете ги в обувките или чорапите си).

Използвайте репеленти.

Избягвайте висока трева и храсти, особено по краищата на горските пътеки.

На всеки два часа проверявайте дрехите и тялото си, особено врата, долната част на гърба, подмишниците и областта зад ушите.

След разходката си не забравяйте да огледате тялото си, да вземете душ и да изперете дрехите си.

Какво да направите, ако откриете кърлеж по тялото си

Трябва да действаме бързо:

Отстранете кърлежа. Използвайте пинсети или конец. Хванете го възможно най-близо до кожата и внимателно го издърпайте право нагоре. Не усуквайте и не нанасяйте масло или алкохол върху кърлежа, тъй като това увеличава риска от инфекция.

Третирайте раната. Избършете мястото на ухапване с антисептик (алкохол, йод, хлорхексидин) и измийте добре ръцете си със сапун.

Предайте кърлежа за изследване. Поставете го в буркан и го занесете в лаборатория, за да бъде изследван за енцефалит и борелиоза.

Консултирайте се с лекар. Ако не сте ваксинирани, трябва да се приложи спешна профилактика (имуноглобулин) в рамките на първите 72 часа след ухапването.

Ключови факти за кърлежовия енцефалит

Кърлежовият енцефалит е вирусно заболяване , което може да доведе до парализа или смърт. Ваксинацията и простите превантивни мерки могат да помогнат за предпазване от него: подходящо облекло, репеленти и внимателен преглед след разходка. Не отлагайте търсенето на медицинска помощ след ухапване. Колкото по-рано се открие инфекцията, толкова по-голям е шансът за леко протичане и гладко възстановяване.