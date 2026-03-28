Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка

Сезонът на кърлежите започна

28 март 2026, 07:15
Сезонът на кърлежите започна: Опасната инфекция, която имитира настинка, но атакува мозъка
Източник: iStock

С езонът на кърлежите започна. Тези членестоноги пренасят енцефалит, инфекция, която възпалява мембраните, покриващи мозъка. Заболяването започва със симптоми, подобни на настинка, и може да завърши с интензивно лечение. Разглеждаме дългосрочните рискове от кърлежов енцефалит и как да се предпазите от него.

Какво е това?

Енцефалитът е възпаление на мозъка. Най-често се проявява при вирусна или бактериална инфекция. Кърлежите са едни от най-честите носители на този вирус, който може да бъде опасен за мозъка.

Болестта е открита от съветския учен Лев Зилбер. Той успява да изолира вируса на кърлежовия енцефалит от мозъците на починали пациенти, както и от кърлежи и някои животни.

Къде се заразяват хората?

Енцефалитът се предава от кърлежи. В Русия са разпространени два вида :

  • Ixodes persulcatus  е тайгов кърлеж,
  • Ixodes ricinus  е кучешки кърлеж.

Тайговият кърлеж живее предимно в Сибир, Далечния изток и Урал. Кучешкият кърлеж е по-разпространен в европейската част на страната, от Калининград до Поволжието. Местообитанието му се разширява и енцефалит може да се зарази дори в Централна Русия и северозападната част.

Любимите места на тези кърлежи са смесени и широколистни гори с гъсти храсти, висока трева и пътеки, по които животните често се разхождат.

Активният сезон започва рано  - още през март или април, веднага щом земята се затопли. Пикът на активността е през май и юни, а втората вълна - през август и септември.

Как се заразяват?

Вирусът най-често навлиза в човешкото тяло чрез ухапване от кърлеж. Заразяването може да се случи в рамките на минути. Това не винаги се случва на открито. Кърлеж може да ви ухапе в  градския парк, на вилата ви или можете да си го донесете у дома, например с  букет от диви цветя.

Кърлежите заразяват и говедата. Едно проучване показа , че над 57% от говедата във Франция са били изложени на вируса в даден момент (в кръвта им са открити специфични маркери). В някои региони тази цифра достига 92%. Интересното е, че вирусът на кърлежовия енцефалит представлява малка опасност за крави, кози и овце. При селскостопанските животни тази инфекция е най-често асимптоматична.

Струва си да се отбележи, че кърлежовият енцефалит обикновено е безвреден за крави, кози и овце . Заболяването е асимптоматично или много леко. Кърлежовият енцефалит обаче може да се предава чрез мляко. Следователно, инфекцията може да се получи и чрез консумация на непастьоризирано мляко и млечни продукти. Това обаче е доста рядко. Статистиката показва, че предаването чрез храна е от 2 до 5% от случаите.

Как се проявява болестта?

Кърлежовият енцефалит може да се развие по различни начини, до голяма степен в зависимост от  вида на патогена. Обикновено вирусите, разпространени в Европа и европейска част на Русия, са по-малко агресивни. В тези случаи заболяването може да бъде леко и да наподобява грип. Далекоизточните и сибирските варианти се считат за по- опасни.

Обикновено започва като настинка, но в рамките на седмица или две заболяването може да се влоши. Ето защо е важно да се разбере как протича болестта, за да се предотвратят сериозни усложнения.

Инкубационен период

От момента на ухапването до първите симптоми отнема от 7 до 21 дни. През това време вирусът се репликира в  клетките на имунната система. След това навлиза в кръвния поток (този етап се нарича виремия) и се разпространява в цялото тяло. Той особено благоприятства нервната тъкан, така че крайната му цел е мозъкът и гръбначният мозък.

Продромален период

Когато вирусът попадне в кръвния поток, тялото започва да реагира. Появяват се първите симптоми, подобни на грип или умора:

  • слабост, умора,
  • главоболие,
  • повишена температура (леко),
  • нарушение на съня,
  • болки в тялото.

Две вълни на треска

След 1-2 дни леки симптоми, температурата внезапно се повишава до 38-39 °C, докато:

  • силно главоболие,
  • лицето става червено,
  • появява се гадене,
  • координацията е нарушена,
  • появява се фотофобия.

Тези симптоми показват, че вирусът вече е атакувал мозъчните обвивки. След това се развиват неврологични симптоми:

  • летаргия, мудност,
  • мускулни и ставни болки,
  • изтръпване на крайниците,
  • мускулни тремори,
  • нестабилно налягане.

В някои случаи тилните мускули се пренапрягат, което прави невъзможно накланянето на главата. При някои пациенти симптомите отшумяват след 3-5 дни висока температура. Около седмица по-късно обаче започва втора вълна , този път с по-тежко увреждане на нервната система.

През този период възникват сериозни усложнения:

  • частична или пълна парализа на крайниците,
  • нарушения на говора и преглъщането,
  • конвулсии,
  • объркване.

Това се случва, защото вирусът вече активно се репликира в различни части на гръбначния мозък и мозъка. Ако дихателните центрове са засегнати, пациентът може да има затруднено дишане. Понякога в такива случаи е необходимо свързване с вентилатор .

Някои пациенти развиват хроничен кърлежов енцефалит, при който вирусът се репликира в нервните клетки в продължение на месеци. В този случай пациентът изпитва постоянна слабост в крайниците, мускулни потрепвания и нарушения на паметта. В тежки случаи се развиват персистираща парализа и мускулна атрофия, водещи до затруднения с говора и преглъщането.

При лекаря: диагноза и лечение

Ако ви ухапе кърлеж, това не е причина за паника, но трябва да посетите лекар възможно най-скоро.

Диагнозата се поставя въз основа на:

  • оплаквания на пациенти;
  • инспекция;
  • изследвания на кръв и цереброспинална течност за антитела;
  • полимеразна верижна реакция (PCR), която помага за откриване на вирусния геном в тялото на пациента;
  • ЯМР на мозъка;
  • анализ на самия кърлеж (ако е запазен, той трябва да бъде представен в лаборатория).

Няма специфично лекарство за вируса на кърлежовия енцефалит, така че лечението е симптоматично:

  • строга почивка на легло;
  • IV капки за намаляване на интоксикацията;
  • антипиретични и противовъзпалителни лекарства;
  • средства, които подобряват мозъчното кръвообращение;
  • хормонални лекарства кортикостероиди, ако има мозъчен оток;
  • реанимационни мерки до и включително механична вентилация (в много тежки случаи).

Важно: Лечението трябва да започне възможно най-рано. Статистиката показва, че до 2% от случаите се разрешават. Какво да направите, ако откриете кърлеж по тялото си?

Ако откриете кърлеж, действайте бързо:

  • Отстранете кърлежа. Използвайте пинсети или конец. Хванете го възможно най-близо до кожата и внимателно го издърпайте право нагоре. Не усуквайте и не нанасяйте масло или алкохол върху кърлежа, тъй като това увеличава риска от инфекция.
  • Третирайте раната. Избършете мястото на ухапване с антисептик (алкохол, йод, хлорхексидин) и измийте добре ръцете си със сапун.
  • Предайте кърлежа за изследване. Поставете го в буркан и го занесете в лаборатория, за да бъде изследван за енцефалит и борелиоза.
  • Консултирайте се с лекар. Ако не сте ваксинирани, трябва да се приложи спешна профилактика (имуноглобулин) в рамките на първите 72 часа след ухапването. Това обаче зависи от варианта на вируса. Например, далекоизточният или сибирският подтип на кърлежов енцефалит може да има смъртност от 20-40%.

Според Световната здравна организация, в 35–58% от случаите неврологичните последици остават след заболяването за дълго време (месеци, години или цял живот).

Има ли ваксина?

Ваксинацията е от съществено значение, особено ако живеете или често посещавате райони, където кърлежите, пренасящи енцефалит, са често срещани. В Русия има местни и вносни ваксини. Това е най-надеждният начин за предпазване от вируса. Статистически само 1–6% от хората се разболяват след ваксинация и дори тогава заболяването обикновено е леко.

Дори и да не сте ваксинирани, все още можете да намалите риска от инфекция. Ето някои основни препоръки:

  • Носете тесни, светли дрехи с дълги ръкави и панталони (пъхнете ги в обувките или чорапите си).
  • Използвайте репеленти.
  • Избягвайте висока трева и храсти, особено по краищата на горските пътеки.
  • На всеки два часа проверявайте дрехите и тялото си, особено врата, долната част на гърба, подмишниците и областта зад ушите.
  • След разходката си не забравяйте да огледате тялото си, да вземете душ и да изперете дрехите си.

Какво да направите, ако откриете кърлеж по тялото си

Трябва да действаме бързо:

  • Отстранете кърлежа. Използвайте пинсети или конец. Хванете го възможно най-близо до кожата и внимателно го издърпайте право нагоре. Не усуквайте и не нанасяйте масло или алкохол върху кърлежа, тъй като това увеличава риска от инфекция.
  • Третирайте раната. Избършете мястото на ухапване с антисептик (алкохол, йод, хлорхексидин) и измийте добре ръцете си със сапун.
  • Предайте кърлежа за изследване. Поставете го в буркан и го занесете в лаборатория, за да бъде изследван за енцефалит и борелиоза.
  • Консултирайте се с лекар. Ако не сте ваксинирани, трябва да се приложи спешна профилактика (имуноглобулин) в рамките на първите 72 часа след ухапването.

Ключови факти за кърлежовия енцефалит

Кърлежовият енцефалит е вирусно заболяване , което може да доведе до парализа или смърт. Ваксинацията и простите превантивни мерки могат да помогнат за предпазване от него: подходящо облекло, репеленти и внимателен преглед след разходка. Не отлагайте търсенето на медицинска помощ след ухапване. Колкото по-рано се открие инфекцията, толкова по-голям е шансът за леко протичане и  гладко възстановяване.

 

Източник: rambler.ru    
Жена намушка четирима души в центъра на София
Жена намушка четирима души в центъра на София

Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ

Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран

Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Атаки с гранати и коктейли „Молотов" в Белград

Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Вадефул: Путин се надява войната в Иран да отклони вниманието

Вадефул: Путин цинично се надява, че ескалацията в Близкия изток ще отклони вниманието ни от престъпленията му в Украйна

Русия обяви учителя от „Г-н Никой срещу Путин“ за чуждестранен агент

Русия обяви учителя от „Г-р Никой срещу Путин" за чуждестранен агент

На 26 март руски съд забрани документалния филм

Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Лагард предупреди да се готвим за криза заради Иран

Нарушенията на доставките на петрол и газ могат да продължат с години

Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

Рубио обвини Зеленски в лъжа и САЩ ще победят Иран без сухопътни войски

Той добави, че САЩ може да пренасочат помощта за Украйна

Иран хакна директора на ФБР

Иран хакна директора на ФБР

Хакерите са публикували серия от снимки на Пател отпреди да стане директор на ФБР

Връчиха наградите „Икар“ 2026

Връчиха наградите „Икар" 2026

„Берлин, Берлин“ от Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор получи „Икар“ за най-добър спектакъл

САЩ и Израел нанесли удари по ядрен реактор в Иран

САЩ и Израел нанесли удари по ядрен реактор в Иран

Комплексът за тежка вода в Хондаб бил подложен на двуетапна атака

А къде са военновъздушните сили на Иран?

А къде са военновъздушните сили на Иран?

Какво става с иранските изтребители?

Освободиха от длъжност началника на затвора в София

Освободиха от длъжност началника на затвора в София

За изпълняващ функциите „началник на затвора-София“ е определен главен инспектор Росен Димчев

<p>Жената, намушкала четирима в София, не е освидетелствана</p>

Жената, задържана за намушканите германци в София, не е освидетелствана

Предстои да ѝ бъде направена психиатрична експертиза

Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

Росалия прекъсна концерт заради тежко хранително отравяне (ВИДЕО)

Въпреки опитите да продължи, певицата се срина на сцената и по-късно сподели снимка на системи, благодарейки на феновете за разбирането в този труден момент

Мълния удари Бурдж Халифа, наводнения след силна буря в Дубай

Мълния удари Бурдж Халифа, наводнения след силна буря в Дубай

829-метровата кула Бурдж Халифа беше поразена, докато „проливен дъжд, гръмотевични бури и силни ветрове“ връхлетяха ОАЕ

Антонио Бандерас разкри защо е напуснал Холивуд

Антонио Бандерас разкри защо е напуснал Холивуд

След преживян инфаркт през 2017 г., Антонио Бандерас заменя Холивуд с родната Малага. Актьорът споделя, че срещата със смъртта е била „най-хубавото нещо“, насочило го към истинската му страст – неговия собствен театър и спокойния живот с Никол Кимпел

<p>Въоръжен грабеж в досието на жената, намушкала четирима в София</p>

Въоръжен грабеж в досието на жената, задържана за намушкването на четирима в София

През 2020 г., тогава 34-годишната задържана, опитала да обере магазин

Абсурдният случай на една „болна“ жена, харчила помощи за маникюр, сърф и екскурзии

„Не знаех, че не е позволено да напускаш дома си“, оправда се 33-годишната британка, която прибра над 23 000 паунда помощи за „тежка тревожност“. Вижте как разследващите откриха „болната“ жена на зиплайн в Канкун и в списъците на десетки козметични салони

„Той ще бъде по-добър от мен“: Даниел Радклиф за новия Хари Потър след първия трейлър

„Той ще бъде по-добър от мен": Даниел Радклиф за новия Хари Потър след първия трейлър

Магията се завръща с гръм и трясък! HBO пусна първия трейлър на новия сериал за Хари Потър и обяви коледна премиера, а оригиналната звезда Даниел Радклиф развълнува милиони фенове с признанието, че новият малък актьор ще бъде по-добър от самия него

