Нежелан съквартирант: Кърлеж се размножи в ухото на жена

Н еобичайна медицинска случка разтърси Роузи Суейн и лекарите ѝ, превръщайки рутинно посещение в спешното отделение в истинско изпитание.

През януари Суейн и съпругът ѝ са пътували из един от националните паркове на Южна Африка. Последните няколко дни от пътуването ухото я е сърбяло изключително много, но тя е предположила, че това е последствие от умората от пътуването и стреса върху имунната ѝ система.

Шест дни след завръщането ѝ в Сингапур, болката е станала толкова силна, че Суейн вече не е можела да я игнорира. Същата вечер, точно преди лягане, тя е казала на съпруга си, че трябва да отиде на лекар.

„Трябва да използваш моя отоскоп“, предложил той. Отоскопът е устройство, което използва светлина, за да разгледа ухото отвътре и разполага с малка камера, която се свързва с приложение за гледане на кадри на живо.

Двойката е забелязала нещо, наподобяващо твърди черни мехурчета и засъхнала кръв. Първоначално Роузи помислила, че може да е просто раничка, но после черното петно се е раздвижило.

След два напрегнати часа в болницата специалист по уши, нос и гърло постави камера в ухото ѝ, която разкрила медицинска загадка.

В ухото на Суейн е имало жив кърлеж, заобиколен от осем бебета. Дългите му, вретеновидни крачета наподобявали тези на паяк.

Warmer springs and longer summers mean a longer tick season. Here’s how to keep them away, what to do if you find a tick on you, how to identify a tick bite, and more

https://t.co/0udUtwMHdT pic.twitter.com/nnxDC3k0JS