България

Дунав се отдръпна: Плажове и древни находки излязоха наяве

Рекордно ниското ниво на реката край Видин и Русе разкри пясъчни ивици, останки от мамут и находка отпреди около 3000 години

Василена Василева Василена Василева

8 август 2026, 14:49
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Р екордно ниското ниво на Дунав разкри необичайни пясъчни ивици край Видин, които в разгара на лятото вече привличат десетки жители и гости на града. На други места по поречието отдръпването на водата показа и находки, останали скрити под водата в продължение на векове и дори хилядолетия.

Пресъхващият Дунав разкри останки от мамут край Ряхово

В най-горещите дни все повече видинчани търсят прохлада край новообразувалия се пясъчен плаж в района на „Дунав мост 2“. Лили и трите ѝ деца са сред хората, които разпъват чадърите си край брега и прекарват времето си на пясъка.

„Мястото е чисто и приятно“, разказва Ирена Парашкевова пред NOVA.

Само преди няколко седмици до мястото се е стигало, като хората са преминавали през плитките води на реката. Сега обаче водата се е отдръпнала толкова, че широката пясъчна ивица е достъпна по суша.

Светли, Ели и Нори посещават плажа за първи път. Досега само са чували за него и за това, че до него се стига с газене през реката. Иван пък идва за трети път, този път с майка си.

Той забелязва, че през последните дни във водата има повече водорасли. Други посетители също имат резерви към качеството на водата.

„Водата е мръсна и повече няма да посещавам мястото“, споделя Мариана Иванова.

Проф. Николай Ненов разкри подробности за откритите останки от мамут край Дунав

Въпреки различните мнения за състоянието на водата, за мнозина мястото създава усещане за морски плаж – топла вода, широк пясък и летни емоции.

„Като на морето е, водата е топла, но не е безопасно да се влиза“, казва Ивън Попов.

Лили допълва: „Видинчани си ползват Дунава по предназначение и отпускарски“.

  • Реката разкри и останки от мамут

Ниското ниво на Дунав обаче не променя само пейзажа. Отдръпването на водата разкрива и части от речното дъно, които крият ценни находки.

В края на юли жител на русенското село Ряхово забелязал бивни, които се подавали от дъното на речното корито. Последвала кратка експедиция на музейни специалисти.

Освен бивните са открити част от бедрена кост, част от лопатка и добре запазена долна челюст. Според експертите находките са от вълнест мамут.

„Мъжките екземпляри са достигали до три метра и половина височина, до пет-шест тона и бивни, които са дълги до два метра, тоест знаем какъв е видът и какви са неговите размери“, обяснява Красимир Киров, уредник в отдел „Природа“ към Исторически музей-Русе.

Археологическа находка край Русе: Откриха 3000-годишна конска челюст във водите на Дунав

  • Откриха и конска челюст на около 3000 години

Само няколко дни след откриването на мамутските останки музейните специалисти получили сигнали от русенци за други находки, разкрити от ниското ниво на реката.

Сред камъните край понтона на Морска администрация в Русе служител открил кост. Първоначално той споделил находката с колегите си, за да бъде установено за какво животно става дума.

При анализа дори е използвана помощта на изкуствен интелект.

„След това са пуснали изображението, за да им подскаже изкуственият интелект какво е това. Има колебания между преживно животно – бизон, зубър, нашият колега смята, че е кон, но ще се разбере в бъдеще“, коментира проф. Николай Ненов, директор на Регионалния исторически музей в Русе.

Експертите класифицират костта като субфосил. Работната хипотеза на археолозите е, че намерената долна челюст е на кон, живял преди около 3000 години.

Според специалистите тя може да е свързана с тракийски култов комплекс, разположен във високата част на дунавския бряг.

Предполага се, че вследствие на естествени свлачищни процеси и промени в структурата на ската през вековете костта се е свлякла към речното корито.

„Това може би е находка, свързана с кон от тракийско време. Някъде началото на желязната епоха, 3000 години съвсем условно от днешно време назад. Намерена е отново на брега на Дунав, но точно над мястото на намиране виждаме тракийско светилище в стотици ями, които нашите археолози са изследвали и ние буквално правим връзка между тази находка и някогашните жертвоприношения“, посочва проф. Ненов.

Забраниха къпането в река Дунав във Видин

  • Случайно приключение за украински туристи

Докато специалистите почиствали находката, преди да я поставят в специална среда за обработка, друг неочакван случай довел група украински туристи в музея.

Малко след Дунав мост, на влизане в България, автобусът, с който туристите пътували към Гърция, се повредил. Повечето от пътниците били деца и докато се организирал ремонтът, групата трябвало да чака навън в горещината.

След сигнал на гражданин на място пристигнал полицейски екип. За да не стоят децата на високите температури, от общината в Русе решили да ги поканят в прохладния екомузей и осигурили транспорт за групата.

„Счупи се автобусът, дойде полиция, всички бяха много загрижени и внимателни, придружиха ни да дойдем дотук. Хубаво е, че сме тук, че сме заедно и докато чакаме да оправят автобуса, да разгледаме музея“, разказва една от украинските туристки.

Посещението се оказало приятна изненада за гостите.

„Отзивите им бяха, че не са виждали по-хубав музей. Бяха искрено изненадани и снимаха непрекъснато“, разказва директорът на музея.

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада

Така ниското ниво на Дунав, което създава сериозни затруднения за корабоплаването, разкрива едновременно нови места за летен отдих и находки, които дават възможност да се надникне в далечното минало.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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