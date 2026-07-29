Пресъхващият Дунав разкри останки от мамут край Ряхово

Д ревни останки от мамут бяха открити заради ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово. Това съобщи пред БТА директорът на Регионалния исторически музей в Русе проф. Николай Ненов.

По думите му сигналът е подаден от жители на селото, а изпратени на място специалисти от Екомузея в Русе са разпознали долна челюст, два бивника и вероятно ребро от мамут.

„Утре ще организираме тяхното изваждане и пренасяне в музея. След това ще имаме повече информация какъв е видът на мамута и какво точно представляват откритите останки“, каза проф. Ненов.

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Той обясни, че предварителната хипотеза е, че останките не са донесени от течението на реката. По думите му досега в района са откривани множество подобни находки, извадени с драгажна техника от речните наноси, но настоящият случай е различен, тъй като откритите части са концентрирани на едно място. Това дава основание да се предполага, че животното е загинало именно там.

Предполага се, че преди хилядолетия мястото е представлявало блато, където животното е загинало.

След транспортирането им в музея останките ще бъдат консервирани и изследвани, за да бъде установено към кой вид мамут принадлежат. Засега специалистите смятат, че вероятно става дума за един индивид, но окончателно заключение ще бъде направено след приключване на експертизите.

„Не бих го нарекъл сензация, но всяко откриване на такива древни останки е много важно за науката“, допълни директорът на Регионалния исторически музей в Русе.

Източник: Регионален исторически музей - Русе

Нивото на Дунав в Сърбия достигна най-ниските си стойности от близо 50 години заради продължителната суша и високите летни температури. Ниското ниво на реката вече затруднява корабоплаването, ограничава вноса на горива и създава риск за водоснабдяването и речната екосистема, съобщи Радио "Свободна Европа".

Капитанът на круизен кораб Владо Шкерович, който плава по маршрута Амстердам – Черно море, заяви, че необичайно ниското ниво на водата принуждава пътническите кораби да променят маршрутите си и да съкращават част от предвидените спирки. Товарните съдове също превозват по-малки количества, за да намалят газенето си и да могат да преминават през плитките участъци.

По думите му най-труден за навигация е участъкът на Дунав до Белград. След столицата, към Прахово, условията са по-благоприятни благодарение на шлюзовете на ВЕЦ „Джердап 1“ и „Джердап 2“, които поддържат по-високо водно ниво.

През последните дни водното ниво при Бездан достигна минус 120 сантиметра – опасно близо до историческия минимум, измерен през 1909 г. Заради това големите баржи не могат да плават с пълния си капацитет.

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Хидрологът Деян Владикович от Републиканския хидрометеорологичен институт на Сърбия предупреди, че подобрение не се очаква преди септември.

Експертите предупреждават и за сериозни последици за околната среда. Ниското ниво на реките води до по-бързо затопляне на водата, намаляване на съдържанието на кислород и създава риск за рибите и останалите водни организми. Освен това способността на реките да се самопречистват отслабва, което увеличава опасността от замърсяване.

Критично ниски водни нива са отчетени и в други държави по течението на Дунав, включително Хърватия, Унгария и Румъния. Според специалистите основните причини са сериозният недостиг на валежи през годината и малката снежна покривка през зимата.