Разкриха подробности за останките от мамут край Дунав - защо тази находка е различна

Древни останки от мамут бяха открити край село Ряхово заради ниското ниво на река Дунав - намерени са долна челюст, два бивника и вероятно ребро, които предстои да бъдат изследвани в Русенския музей.

Специалистите предполагат, че животното е загинало на самото място преди хилядолетия, а не че останките са донесени от реката - концентрацията им в една зона подсказва древно местообитание, вероятно блато.

Откритието може да даде нови научни данни за вида на мамута и миналото на региона - след консервация и експертизи ще се установи към кой вид принадлежат останките и дали са от един индивид.

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Древни останки от мамут бяха открити заради ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово. Това съобщи директорът на Регионалния исторически музей в Русе проф. Николай Ненов.

мамут река Дунав Източник: БТА

По думите му сигналът е подаден от жители на селото, а изпратени на място специалисти от Екомузея в Русе са разпознали долна челюст, два бивника и вероятно ребро от мамут.

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„Ще организираме тяхното изваждане и пренасяне в музея. След това ще имаме повече информация какъв е видът на мамута и какво точно представляват откритите останки“, каза проф. Ненов.

Древни останки от мамут Източник: БТА

Той обясни, че предварителната хипотеза е, че останките не са донесени от течението на реката. По думите му досега в района са откривани множество подобни находки, извадени с драгажна техника от речните наноси, но настоящият случай е различен, тъй като откритите части са концентрирани на едно място. Това дава основание да се предполага, че животното е загинало именно там.

Древни останки от мамут Източник: БТА

Според проф. Ненов учени и при предишни наблюдения са посочвали, че районът може да крие подобни находки. Предполага се, че преди хилядолетия мястото е представлявало блато, където животното е загинало.

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След транспортирането в музея останките ще бъдат консервирани и изследвани, за да бъде установено към кой вид мамут принадлежат. Засега специалистите смятат, че вероятно става дума за един индивид, но окончателно заключение ще бъде направено след приключване на експертизите.

Древни останки от мамут Източник: БТА

„Не бих го нарекъл сензация, но всяко откриване на такива древни останки е много важно за науката“, каза още директорът на Регионалния исторически музей в Русе.