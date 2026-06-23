Заради лошо качество на водата: Забраниха къпането в река Дунав във Видин

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К ъпането в река Дунав край Видин е забранено през разгара на летните жеги. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) предупреждава за сериозни рискове за здравето.

Качеството на водата е оценено като трета категория, което се счита за много лошо. Д-р Антон Петров, директор на Дирекция „Обществено здраве“ към РЗИ Видин, заяви, че къпането в реката би създало работа на дерматолозите.

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Казусът с плажа във Видин

Общината е осигурила чадъри и душове на мястото, известно като плажа във Видин, под крепостта „Баба Вида”. Въпреки това, достъпът до реката ще бъде само за плажуване, без възможност за влизане във водата, предава NOVA.

Заповедта за забрана

Пролет Георгиева-Никова, зам.-областен управител на Видин, обясни, че заповедта за забрана се издава традиционно през последните години. Тя касае всички водни обекти на територията на област Видин, които са неохраняеми и необезопасени.

Заповедта забранява плуването, къпането и други дейности, свързани с навлизане във водата.