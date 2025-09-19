Десетки семейства, дали стотици хиляди евро за апартаменти в София, останаха без жилища

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

Д есетки семейства са вложили спестяванията си в покупка на мечтаното жилище. През 2021 и 2022 година са сключили предварителни договори с фирма „Грийнлайф-пропърти” ЕООД, която строяла комплекс до парк „Възраждане” в София, предаде NOVA.

"С мъжа ми започнахме да търсим своя бъдещ дом. И решението беше взето окончателно през ноември 2022 г. Тогава подписахме предварителен договор, дадохме 30% депозит. Счетохме, че това е правилната следваща стъпка за нас като семейство. И решихме да ги вложим с надеждата, че след няколко години там ще се развива нашето семейство", споделя потърпевша.

"Дълги години семейството ми събираше пари и трябваше някъде да ги вложа, понеже цените скачаха. Става дума за дългогодишни спестявания с много лишения, не само от моя страна. Особено ми е най-тъжно, че родителите ми са спестявали години наред", допълва друг от ужилените от схемата.

Калин Стоянов уточнява, че открива офертата чрез брокер - през 2022 г. Докато търси да инвестира спестените си пари.

Друга потърпевша разказва, че е подписала договор през лятото на 2021 г., когато плаща 25%, при акт 14, който е бил готов през 2023 г.. "Платих още 25%, а след това при поставяне на дограма през 2024 г. още 25%. Така станаха общо 120 000 евро", разкрива тя.

Фирмата закъснявала с крайните срокове, но строежът, макар и по-бавно, вървял. В края на миналия месец изглеждал завършен, разказват хората.

Един от тях е Пламен Хлибов, в чийто предварителен договор пишело, че до края на 2023 г. трябва да подпише окончателния контракт за покупка на жилището.

Жена, която е била измамена от схемата, споделя, че вече е работила с фирма за интериорен дизайн в напреднал етап. "Предстоеше ни да правим технически проект и съответно да действаме бързо когато дойде акт 16", спомня си тя.

Всичко изглеждало наред. Многократно били уверявани, че няма да има проблем, защото фирмата е сериозна и има завършени обекти.

"Последният път, когато ходих, беше края на юли месец, когато ми казаха, че след седмица ще получат акт 15 и ще мога да платя последната вноска. Така започнах да се подготвям. Викнах си дизайнер, да имам проект интериорен дизайн. Платих около 4000 лв.", споделя Калин Стоянов.

Докато кроили планове и си представяли как ще изглеждат домовете им, през август тази година, хората получили неочаквани имейли.

"На 22 август получихме уведомление, че едностранно компанията решава да прекрати нашия предварителен договор, като доводът беше стопанска непоносимост. След като ни го дешифрираха адвокати - това означава, че към този момент, компанията смята, че сумата, за която сме се договорили, няма да е достатъчна да се завърши жилището, което сме купили или поне сме заявили желание да купим. И това ни дойде като гръм от ясно небе", разказва една от пострадалите.

Съобщението гласяло, че фирмата не е в състояние да довърши обекта и затова се оттегля, което обаче според потърпевшите не е вярно,защото сградата е готова, а вътре има поставени врати и контакти.

"Веднага след като получих този имейл отидох до фирмата, но не бях допуснат до нея, звънях по телефона. Казаха, че съм записан за среща с лице, което е упълномощено да извършва преговори от страна на строителя. До този момент нямам обаждане, чакам го", обяснява Пламен Хлибов.

Засега дата за среща с фирмата изпълнител не е фиксирана, твърдят клиентите. Строителят обещал да възстанови парите, които хората са дали по предварителен договор, в едномесечен срок. На въпрос защо се е стигнало до едностранно прекратяване на договорите, от "Грийнлайф" отговарят:

„Последните няколко години се оказаха едни от най-динамичните в икономическо отношение и инфлационният натиск постави много от нашите проекти под риск, поради невъзможност да се изпълнят първоначално планираните бюджети. В рамките на този четиригодишен период инфлацията в строителния бранш достигна между 50 и 100%. Прекратяването на част от предварителните договори беше наложено от възникнали обективни и непредвидими обстоятелства, които направиха невъзможно тяхното изпълнение в първоначалния им вид. Това решение бе предприето единствено с цел да се гарантира успешното завършване на проектите. Компанията действа в рамките на предвидените договорни клаузи. Когато настъпи обективна невъзможност за изпълнение, договорите следва да бъдат прекратени. Въпреки това, дружеството остава отворено за диалог и постигане на разумни споразумения”.

Според една от изгубилите парите си, няма предложение за индексация, нито вариант за връщане на пари, а също и неустойка, която от фирмата дължат заради инфлационните причини. "Казаха ни само "дайте си банковата сметка, за да ви върнем каквото сте платили". Не знам дали ще възстановят парите, но дори и да ги възстановят, не смятам, че е честно, при положение, че тези пари са платени преди 4 години, да бъдат възстановени в същия размер, при положение, че апартаментът е готов. И за него съм платила 75%. Смятам, че има право да платя останалите 25% и да е мой. Но не предлагат такъв вариант", посочва жената.

По думите на Пламен Хлибов в предварителния договор пише, че ако фирмата откаже да сключи нотариалния договор за покупко-продажба дължи 20% неустойка върху внесената до този момент сума.

Проверка на NOVA обаче показа, че в предварителния договор в чл. 4 ал. 7 пише: В случай, че след датата на сключване на договора настъпят обстоятелства от значение за изпълнението на договора, които Продавачът не е могъл и не е бил длъжен да предвиди и запазването на договора противоречи на запазването на справедливостта и добросъвестността, Продавачът има право едностранно да прекрати този договор с писмено изявление до Купувача. При прекратяване на договора по реда на предходното изречение Продавачът следва да възстанови на Купувача в допълнително договорен между страните срок всички платени от последния до датата на прекратяване суми от продажната цена на имота. Страните не си дължат обезщетителни плащания в този случай.

Именно на тази алинея от предварителния договор с Купувачите се основава прекратяването на договора от страна напродавача "Грийнлайф-пропърти" ЕООД.

Според адвоката на друг от потърпевшите съвсем не е сигурно, че ще си получи сумата. "Но така или иначе, дори и да я получа, 90 000 евро след толкова минали години... в момента не струват и половината от тази цена и не знам какво жилище може да си купи човек за тези пари в София, по-скоро някакъв гараж или нещо такова. Искам жилището, защото затова съм се споразумял и за тези пари не знам в кое населено място може да се купи нещо, в което да се живее", уточни мъжът.

Неполучилите жилищата си са се организирали, като до момента споделят, че са около 80 човека. Но допускат, че са повече.

А от "Грийнлайф" допълват:

„Всички авансово получени средства от клиентите са възстановени или са в процес на възстановяване. Категорично заявяваме, че никой от нашите клиенти няма да бъде ощетен. Възстановяването се извършва в кратки срокове по установените вътрешни процедури. Допълнително се предвижда възможност за участие в бъдещи проекти при преференциални условия за засегнатите клиенти.”

Освен, че фирмата е прекратила едностранно предварителните договори на клиентите си, в рамките на седмица е продала жилищата на новосъздадено акционерно дружество. Справка в търговския регистър показва, че "Резидиа груп" АД е учредено в края на юли тази година - дни преди апартаментите да бъдат прехвърлени.

Потърпевши споделят, че не са били информирани, че предплатените им имоти ще бъдат прехвърлени на друга фирма, с която те нямат правни взаимоотношения.

"Веднага се свързах с адвокат. Той подаде иск за възбрана, за да не може да се оперира с имота, да започнем да търсим варианти да обявим предварителния договор за окончателен. Възбраната е пусната в понеделник. В сряда е върната от съда. Пуснахме още един иск за възбрана, също беше отхвърлен. Няколко часа след това апартаментът е прехвърлен на "Резидиа груп" АД", споделя Калин Стоянов.

"В нотариалната справка се вижда,че освен нашето жилище, са закупени мисля, че около 130 имота. В рамките на два последователни дни се случва това прехвърляне. Не знам чисто физически как са им стигнали 24 часа. Бих искала да разбера и аз тази тайна", казва една от пострадалите.

На въпрос защо "Грийнлайф-пропърти" ЕООД продава имотите на новоучреденото дружество "Резидиа груп" АД, от фирмата отговарят:

"Решението за продажба на част от имотите бе продиктувано от необходимостта да бъде осигурено завършването на проектите и запазването на тяхната устойчивост. Това е пазарна практика с цел запазване устойчивостта на проекта. Всички сделки са законосъобразни и прозрачни. Компанията не коментира търговските отношения с отделни контрагенти и физически лица.”

Надя Драгомирова от София, която е начело на акционерното дружество "Резидиа груп" АД, което купува апартаментите в жилищния комплекс до парк "Възраждане", отказва да даде интервю.

От обяви в интернет става ясно, че жилищата, които е придобило дружеството на Драгомирова, вече са пуснати за продажба.

Една от потърпевшите споделя, че е открила, че жилището ѝ се продава в момента и цената е с около 65% по-висока спрямо началната. "Сериозно помислихме по темата за покупка, тъй като бяхме вложили много емоции и мечти, но това е сума, която е непосилна за нас и за съжаление няма да можем да си го купим", допълва тя.

Адвокат Петър Петров представлява част от хората с прекратени предварителни договори.

"В случая е налице такава съдебна практика, но и духът на закона е такъв, че само изправната страна може да иска разваляне и това е съвсем справедливо. Това в случая са купувачите, които са платили своите вноски. Считаме, че са налице достатъчно косвени доказателства, че от "Резидиа груп" са били наясно с увреждащите сделки за тези купувачи по предварителни договори и въпреки това те са случили тези сделки. Поне на тези няколко акта, на които попаднахме, става ясно, че са платени само и единствено 10% от стойността на имотите. Останалите 90% са учредени законни ипотеки в полза на продавачите. 700 000 евро е трябвало да бъдат заплатени от дружество с капитал 12 500 лв.", разкрива юристът.

Сделките, при които "Грийнлайф-пропърти" ЕООД продава жилищата на "Резидиа груп" АД, са изповядани при един и същи нотариус.

"Технологично ние също си задавахме въпроса как се изчитат 50 акта за един ден. И не говорим само за сделки за покупко-продажба, а и за още толкова ипотеки, които също трябва да бъдат изчетени, тоест 100 акта. Първите прехвърляния са на 12 август, след това имаме на 28 и на 29 август. Но по справка на това новообразувано дружество в края на юли, има 145 записа", допълва адвокатът.

От NOVA потърсиха за коментар нотариуса Весела Червенкова, която е изповядала сделките, но тя не върна обаждане.

Проверка на NOVA показа, че фирмата "Грийнлайф-пропърти" ЕООД има същия проблем и в Комплекс Нова Дружба - там хора прекратени договори за закупуване на жилища са завели дела, за да се преборят контрактите да бъдат обявени за окончателни.