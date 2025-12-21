Свят

Шведски митничари проверяват санкциониран от ЕС руски кораб

Собствениците на кораба са включени в списъка със санкции на Европейския съюз, заяви говорител на митническите власти

21 декември 2025, 14:09
Шведски митничари проверяват санкциониран от ЕС руски кораб
Източник: БТА

Ш ведските митнически служби съобщиха, че са се качили на борда на руски товарен кораб, който е акостирал в шведски води в петък заради проблеми с двигателя, и са започнали проверка на товара, предаде Ройтерс.

Собствениците на кораба са включени в списъка със санкции на Европейския съюз, заяви говорител на митническите власти.

Франция задържа руски кораб по подозрение, че е в нарушение на санкциите

"Малко след 01:00 часа снощи се качихме на борда на кораба с подкрепата на шведската брегова охрана и полицията, за да извършим митническа проверка. Проверката все още продължава", обясни говорителят, без да съобщи дали са открити нередности.

Според платформата за проследяване на кораби Marine Traffic, "Адлер" е контейнеровоз с дължина 126 метра. Той пуснал котва край град Хьоганес в югозападната част на Швеция.

Свързан с Русия кораб с ядрен товар е задържан в пристанище на НАТО

Освен че корабът "Адлер" е включен в санкционните списъци на ЕС, неговият собственик - компанията M Leasing LLC - е санкциониран от САЩ по подозрение, че е замесен в транспортирането на оръжия.

От шведските митнически служби посочиха още, че корабът е напуснал пристанище в Санкт Петербург на 15 декември, но към момента няма информация за крайната му дестинация.

Източник: БТА, Атанаси Петров    
Шведски митници Руски кораб Санкции Проверка на кораб Швеция Европейски съюз САЩ Товарен кораб Адлер Транспорт на оръжия
Последвайте ни

По темата

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Зимното слънцестоене събра хиляди поклонници край Стоунхендж

Зимното слънцестоене събра хиляди поклонници край Стоунхендж

Гранични полицаи разбиха организирана наркогрупа

Гранични полицаи разбиха организирана наркогрупа

Русия и Украйна си размениха масирани удари с дронове

Русия и Украйна си размениха масирани удари с дронове

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Автомобилната индустрия е изправена пред вълна от фалити през 2026 г.

Автомобилната индустрия е изправена пред вълна от фалити през 2026 г.

carmarket.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 19 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 20 часа
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 17 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 16 часа

Виц на деня

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Ами не искам. - Нает сте. -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ограничено е движението на ГКПП "Илинден - Ексохи"

Ограничено е движението на ГКПП "Илинден - Ексохи"

Свят Преди 2 часа

Протестиращите гръцки фермери заявиха готовност да посрещнат Коледа с тракторите си по пътищата

Въоръжени нападатели откриха огън в таверна в ЮАР, има загинали

Въоръжени нападатели откриха огън в таверна в ЮАР, има загинали

Свят Преди 3 часа

Ранените са откарани в медицински заведения за лечение

<p>Тома&nbsp;Биков атакува Радев: Президентът играе и съдия, и футболист</p>

Тома Биков: Новите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати

България Преди 4 часа

Депутатът от ГЕРБ-СДС за консултациите при президента, политическите партньорства и липсата на изход от политическата криза

<p>ПСС предупреди: Доброто време в планините крие смъртоносни опасности</p>

ПСС предупреди: Доброто време в планините крие опасности

България Преди 5 часа

Последните дни температурите са сравнително високи – около 0 градуса, времето е ясно и тихо на повечето места, и има отново силно заледени терени

Грипната вълна се засилва: Проф. Христова съветва как да се предпазим

Грипната вълна се засилва: Проф. Христова съветва как да се предпазим

България Преди 5 часа

Вирусът от тип А (H3N2) е 10 пъти по-разпространен от „свинския“ грип у нас, COVID остава на заден план

"Тя беше моят герой": Сестрата на Джордж Клуни почина на 65 години

"Тя беше моят герой": Сестрата на Джордж Клуни почина на 65 години

Свят Преди 5 часа

По-голямата сестра на актьора е починала от рак

Най-късият ден в годината бележи зимното слънцестоене

Най-късият ден в годината бележи зимното слънцестоене

България Преди 6 часа

Вижте какво време ни очаква до края на декември

<p>Путин е готов да разговаря с Макрон</p>

Кремъл: Путин е готов да разговаря с Макрон

Свят Преди 6 часа

„Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, каза Песков

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Свят Преди 6 часа

На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Свят Преди 7 часа

Необходимо е стремежът на Япония да се сдобие с ядрено оръжие да бъде ограничен напълно

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Свят Преди 7 часа

Този месец администрацията на Тръмп обяви засилен контрол върху кандидатите за визи "Ейч-1Би" за висококвалифицирани специалисти

"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

Свят Преди 7 часа

Води се разследване

Изчезнали документи от архива "Епстийн" разпалиха спор във Вашингтон

Изчезнали документи от архива "Епстийн" разпалиха спор във Вашингтон

Свят Преди 7 часа

От набора от данни, достъпен за изтегляне от сайта на министерството, е била премахната снимка

Кремъл: Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями

Кремъл: Русия и САЩ водят конструктивни преговори в Маями

Свят Преди 7 часа

Разговорите се провеждат в Маями, като към момента не се съобщават допълнителни подробности за дневния ред или за участниците от американска страна

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Свят Преди 7 часа

Това се случва на фона на предизборни предизвикателства и обвинения

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" спира работа по-рано заради установен дефект

Свят Преди 8 часа

Причината за по-ранното извеждане на блока от експлоатация е установен допълнителен дефект при подготовката за планираното спиране на 22 декември

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg
1

Обявиха полярната сова за изчезнал вид в Швеция

sinoptik.bg
1

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

sinoptik.bg

Ралица Паскалева: „Никога няма да ударя човек, докато е долу“ – за Димо Алексиев, вярата и цената на публичността! (ВИДЕО)

Edna.bg

Семейна драма при Бекъм: Дейвид и Виктория отследваха сина си Бруклин в Instagram!

Edna.bg

Звездата на Борнемут взе решение кой ще бъде новият му отбор

Gong.bg

Защитник на Барселона с тежка контузия

Gong.bg

След смъртта на българин в САЩ: Конгресмени искат разследване на условията в миграционния център

Nova.bg

И днес в София е в сила зелен билет за градския транспорт

Nova.bg