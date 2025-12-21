Шведски митничари проверяват санкциониран от ЕС руски кораб

Ш ведските митнически служби съобщиха, че са се качили на борда на руски товарен кораб, който е акостирал в шведски води в петък заради проблеми с двигателя, и са започнали проверка на товара, предаде Ройтерс.

Собствениците на кораба са включени в списъка със санкции на Европейския съюз, заяви говорител на митническите власти.

"Малко след 01:00 часа снощи се качихме на борда на кораба с подкрепата на шведската брегова охрана и полицията, за да извършим митническа проверка. Проверката все още продължава", обясни говорителят, без да съобщи дали са открити нередности.

Според платформата за проследяване на кораби Marine Traffic, "Адлер" е контейнеровоз с дължина 126 метра. Той пуснал котва край град Хьоганес в югозападната част на Швеция.

Освен че корабът "Адлер" е включен в санкционните списъци на ЕС, неговият собственик - компанията M Leasing LLC - е санкциониран от САЩ по подозрение, че е замесен в транспортирането на оръжия.

От шведските митнически служби посочиха още, че корабът е напуснал пристанище в Санкт Петербург на 15 декември, но към момента няма информация за крайната му дестинация.