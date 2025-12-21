Свят

Многохилядни протести в Румъния

На фокус са съдебната система и борбата с корупцията

21 декември 2025, 17:43
Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ
Ограничено е движението на ГКПП

Ограничено е движението на ГКПП "Илинден - Ексохи"
Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония

Пхенян призова за ограничаване на ядрените амбиции на Япония
Визова криза в САЩ удря технологичния сектор

Визова криза в САЩ удря технологичния сектор
Изчезнали документи от архива

Изчезнали документи от архива "Епстийн" разпалиха спор във Вашингтон
Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария

Орбан посочи възможни алтернативи за премиерския пост в Унгария
Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави

Русия прекратява военните си споразумения с България и редица западни държави
Изводи от публикуването на документите по случая

Изводи от публикуването на документите по случая "Епстийн"

Р умъния е обхваната също от многохилядни протести.  В Букурещ хората излязоха на улицата с искане за съдебна реформа и ефективни мерки срещу корупцията. Протестите са провокирани от документален филм на разследващата платформа "Рекордер" за това как ключови дела изчезват в чекмеджета, а съвестни съдии и прокурори са наказвани, съобщи NOVA.

На емблематичния площад „Виктория” в Букурещ се очаква да започне шествие в знак на памет на загиналите по време на Румънската революция през 1989 г.

Президентът на Румъния Никушор Дан  призова магистратите след редицата дълги протести да му изпратят доклади с проблемите на съдебната система,  които той и неговият екипа да успеят да разгледат и така да започне съдебната реформа. Това беше личен ангажимент към протестиращите в румънската столица.  Днес на изненадваща пресконференция, обаче президентът заяви,  че планираните за утре срещи с магистрати няма да се състоят изцяло или ще се проведат само онези, които могат да бъдат публични.  Причината са заплахи от последните дни, докато магистратите са подавали докладите си към президента. 

Журналистът Юлия Баховски коментира ще има ли нова вълна на недоволство от това, което каза президента Никуушор Дан. „Най-вероятно ще има още протести. Ще видим какво ще се случи утре  на тези срещи, които президентът е организирал с представители на магистратите,  т.е. на съди и на прокурори. И след това ще се видим реално какво ще е решението. Румъния преди години е познавала успешен пример за борба с корупцията  и реформите в правосъдната система бяха започнали.  Само че те са прекъснати след отстраняването на бившия прокурор на дирекция „Антикорупция” Лаура Кьовеши. Така че Румъния иска да се върне към това нещо,  иска големите корумпирани хора и представители, високите държави на властта да бъдат наказани за деянията”, заяви тя.

Баховски допълни, че за разлика от България, в Румъния няма организатор, нито една политическа партия.

Източник: NOVA    
Протести в Румъния Съдебна реформа Борба с корупцията Букурещ Магистрати Президент Никушор Дан Рекордер Румънска революция 1989 Юлия Баховски Лаура Кьовеши
Последвайте ни
Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Какво знаем за българина, който почина в миграционен център в САЩ

Зимното слънцестоене събра хиляди поклонници край Стоунхендж

Зимното слънцестоене събра хиляди поклонници край Стоунхендж

Двама македонски граждани загинаха при тежка катастрофа в Сърбия

Двама македонски граждани загинаха при тежка катастрофа в Сърбия

Маркон ще прекара Коледа при френските войски в Обединените арабски емирства

Маркон ще прекара Коледа при френските войски в Обединените арабски емирства

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Автомобилната индустрия е изправена пред вълна от фалити през 2026 г.

Автомобилната индустрия е изправена пред вълна от фалити през 2026 г.

carmarket.bg
<p>Русия прекратява военните си споразумения с България</p>
Ексклузивно

Русия прекратява военните си споразумения с България

Преди 22 часа
САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия
Ексклузивно

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Преди 23 часа
Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века
Ексклузивно

Доближаваме се до най-дългото слънчево затъмнение на века

Преди 20 часа
Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън
Ексклузивно

Досиетата „Епстийн“ отново насочват вниманието към Бил Клинтън

Преди 19 часа

Виц на деня

- Образование? - Нямам. - Трудов стаж? - Никакъв. - Защо искате да работите в нашата фирма? - Ами не искам. - Нает сте. -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Тревожна тенденция: Все повече хора използват изкуствения интелект като психотерапевт

Технологии Преди 54 минути

Повече по темата може да прочетете в следващите редове

Зеленски иска да разговаря с представители на ЕС след преговорите със САЩ

Зеленски иска да разговаря с представители на ЕС след преговорите със САЩ

Свят Преди 1 час

Той обвинява Русия във военни престъпления

Русия и Украйна си размениха масирани удари с дронове

Русия и Украйна си размениха масирани удари с дронове

Свят Преди 5 часа

Руските сили атакуваха Украйна с 97 ударни безпилотни летателни апарата от типа "Шахед"

<p>Ралица Паскалева: Еднообразието е равно на смърт</p>

Ралица Паскалева: Оженихме се с Теодор преди раждането на второто ни дете, но бракът не беше афиширан

Любопитно Преди 5 часа

Тя отрече твърденията, че е разрушила предишното семейство на съпруга си

Съветник на Путин: Промените в мирния план за Украйна ни отдалечават от споразумение

Съветник на Путин: Промените в мирния план за Украйна ни отдалечават от споразумение

Свят Преди 5 часа

Европейските и украинските преговарящи обсъждат набор от промени в предложеното от САЩ мирно споразумение

Въоръжени нападатели откриха огън в таверна в ЮАР, има загинали

Въоръжени нападатели откриха огън в таверна в ЮАР, има загинали

Свят Преди 6 часа

Ранените са откарани в медицински заведения за лечение

Урсидите достигат своя пик – кога да наблюдаваме звездния спектакъл?

Урсидите достигат своя пик – кога да наблюдаваме звездния спектакъл?

Любопитно Преди 7 часа

По време на максимума на потока могат да се видят около 10 метеора за час според изданието

Песков разкри дали ще има разговор между Путин и Тръмп преди края на годината

Песков разкри дали ще има разговор между Путин и Тръмп преди края на годината

Свят Преди 7 часа

Песков отбеляза, че Кремъл ще съобщи по-късно дали Путин ще поздрави Тръмп с настъпващите Коледа и Нова година

<p>Тома&nbsp;Биков атакува Радев: Президентът играе и съдия, и футболист</p>

Тома Биков: Новите избори няма да излъчат мнозинство от 121 депутати

България Преди 8 часа

Депутатът от ГЕРБ-СДС за консултациите при президента, политическите партньорства и липсата на изход от политическата криза

<p>ПСС предупреди: Доброто време в планините крие смъртоносни опасности</p>

ПСС предупреди: Доброто време в планините крие опасности

България Преди 8 часа

Последните дни температурите са сравнително високи – около 0 градуса, времето е ясно и тихо на повечето места, и има отново силно заледени терени

Грипната вълна се засилва: Проф. Христова съветва как да се предпазим

Грипната вълна се засилва: Проф. Христова съветва как да се предпазим

България Преди 8 часа

Вирусът от тип А (H3N2) е 10 пъти по-разпространен от „свинския“ грип у нас, COVID остава на заден план

"Тя беше моят герой": Сестрата на Джордж Клуни почина на 65 години

"Тя беше моят герой": Сестрата на Джордж Клуни почина на 65 години

Свят Преди 8 часа

По-голямата сестра на актьора е починала от рак

Най-късият ден в годината бележи зимното слънцестоене

Най-късият ден в годината бележи зимното слънцестоене

България Преди 9 часа

Вижте какво време ни очаква до края на декември

<p>Путин е готов да разговаря с Макрон</p>

Кремъл: Путин е готов да разговаря с Макрон

Свят Преди 9 часа

„Ако има взаимна политическа воля, това може да се разглежда само положително“, каза Песков

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Австралия почита жертвите от атаката в Сидни

Свят Преди 9 часа

На този фон премиерът Антъни Албанезе разпореди проверка на дейността на правоохранителните органи

"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

"Убийци": Оскверниха полското консулство в Брюксел

Свят Преди 10 часа

Води се разследване

Всичко от днес

От мрежата

5 породи котки, които обичат зимата

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Обявиха полярната сова за изчезнал вид в Швеция

sinoptik.bg
1

Облачно и мъгливо в първия ден на зимата

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Джейн Фонда...свободата да бъдеш видима във всяка възраст!

Edna.bg

Ралица Паскалева: „Никога няма да ударя човек, докато е долу“ – за Димо Алексиев, вярата и цената на публичността! (ВИДЕО)

Edna.bg

НА ЖИВО: Хайденхайм - Байерн Мюнхен, съставите

Gong.bg

НА ЖИВО: Астън Вила срещу Ман Юнайтед – съставите

Gong.bg

Мариета Георгиева: Антарктида е като океан, замръзнал с всичките си вълни

Nova.bg

Гърция с нови мерки по пътищата: Как ще засегнат българите?

Nova.bg