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Иран не възстановява ядрените си съоръжения след ударите на САЩ и Израел, съобщи МААЕ

Ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси обяви пред Съвета за сигурност на ООН, че няма признаци Техеран да възстановява ядрените съоръжения, повредени при военните удари, но настоя за пълен достъп на международните инспектори до обектите

28 октомври 2026, 10:07
Иран не възстановява ядрените си съоръжения след ударите на САЩ и Израел, съобщи МААЕ
Източник: БТА

Р ъководителят на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) снощи заяви, че няма признаци, че Иран се опитва да ремонтира или възстанови ядрените си съоръжения, повредени при американските и израелските удари тази и миналата година, предаде Асошиейтед прес.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че една от основните причини САЩ да започнат война срещу Иран на 28 февруари е била да попречат на възможността на Техеран да разработва ядрени оръжия, въпреки че преди това посочи, че американските удари, нанесени срещу ирански ядрени обекти през юни 2025 г., са “заличили“ ядрената програма на страната.

По време на среща на Съвета за сигурност на ООН ръководителят на МААЕ Рафаел Гроси призова Иран да допусне инспектори на агенцията до всичките си ядрени обекти, включително до онези, разрушени при въздушните удари.

МААЕ посочи, че не може да удостовери състоянието на иранските запаси от уран, обогатен до степен близка до тази за производство на оръжия, след американските бомбардировки миналата година.

Въпреки това Гроси отбеляза, че “от юни 2025 г. не сме идентифицирали никаква дейност за ремонт или реконструкция на някое от съоръженията, повредени при военните атаки през 2025 и 2026 г.”

Тръмп многократно омаловажи икономическото въздействие от войната в Иран, която се очертава да се превърне в пречка за републиканците в навечерието на междинните избори следващата седмица, и твърди, че си струва да се плащат по-високи цени на горивата, за да се предотврати Иран да се сдобие с ядрено оръжие. 

Техеран твърди, че ядрената му програма е за мирни цели. Въпреки това МААЕ заяви, че страната има запас от 440,9 кг уран, обогатен до 60% чистота - технически малка стъпка от нивата за производство на оръжие от 90%.

Срещата на ООН вчера бе свикана от Бахрейн, Дания, Латвия, Франция, Великобритания и САЩ, след като МААЕ сезира Съвета за сигурност с Иран за неспазване на задълженията му за неразпространение на ядрени оръжия. Русия и Китай, съюзници на Иран, се опитаха безуспешно да предотвратят срещата.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
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