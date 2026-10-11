Доц. Кунчев: Времето на вирусите дойде, грипът ще ни атакува през декември

„Сутрин мръзнем, следобед се потим - значи е дошло времето на респираторните вируси. Последните 2-3 седмици го доказват, започна нарастване на заболеваемостта“. Това обясни епидемиологът доц. Ангел Кунчев пред NOVA.
Започват имунизациите срещу грип при деца с назална ваксина
По думите му увеличението на случаите през последните седмици е свързано с циркулацията на респираторни вируси, но засега не става дума за сериозно разпространение на грип. Кунчев припомни, че преди около седмица е регистриран единичен случай на грип.
Обичайно грипът започва да се разпространява по-активно през декември, а най-високата заболеваемост се очаква през януари и февруари.
- Три нови грипни щама през този сезон
През сезон 2026/2027 г. съставът на противогрипните ваксини е променен, като са включени три нови ваксинални щама. Според доц. Кунчев ваксината покрива очакваните варианти на вируса.
Промяната в състава не е причина за притеснение. Целта е ваксините да съответстват на вирусите, които се очаква да циркулират през сезона.
- Забавяне на ваксините
Доставките на инжекционните противогрипни ваксини в България се забавят заради затруднения в производството и промените в състава им. Очаква се първите количества да пристигнат в края на октомври.
Междувременно са осигурени назални ваксини за деца. Имунизационната кампания с тях започна на 5 октомври, като част от дозите са предназначени за Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца от 2 до 7 навършени години, а други са разпространени в аптеките.
Здравните власти препоръчват желаещите да се ваксинират да заявят това при личния си лекар. За изграждането на имунна защита след поставяне на ваксината са необходими приблизително три седмици.