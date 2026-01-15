България

Добрич обяви грипна епидемия

От понеделник учениците минават на онлайн обучение

15 януари 2026, 17:02
Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети

Станков обвини Асен Василев в нанасяне на дългосрочни щети
След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото

След като коне убиха момиче на пътя, ново развитие по делото
И Габрово вече има две площадки за въздушни линейки

И Габрово вече има две площадки за въздушни линейки
Навес се срути върху трима души в София, единият е починал

Навес се срути върху трима души в София, единият е починал
Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС

Как реагираха партиите на избора на президента Радев да връчи третия мандат на АПС
Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг

Внимание: Идва нова порция арктически студ, чакат ни поледици и сняг
Пожар в столичния квартал

Пожар в столичния квартал "Витоша", горят строителни материали
Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

Зов за помощ: Малката Бела се бори да проходи отново след сърдечен арест

Г рипната вълна, която тръгна от Североизточна България, постепенно предприема нови ходове и в други региони. Ден след като първите мерки срещу грипа влязоха в сила за цялата Варненска област, днес се събра и щабът, който следи ситуацията в Добрич и региона. Решено беше от понеделник областта да обяви грипна епидемия. Учениците преминават към онлайн обучение, а контролът в болниците се затяга, предава NOVA.

Пред кабинетите на общопрактикуващите лекари в Добрич опашките за момента не са дълги. „Като че ли не е както предишни години масово – видяхте, че пред кабинета нямаше пациенти“, коментира д-р Стелиян Щерев, председател на регионалната колегия на ОПЛ – Добрич. Въпреки това броят на заболелите расте и здравните експерти в региона се събират още днес, за да решат дали е време да се предприемат мерки срещу размаха на грипа на местно ниво.

Грипната вълна се разраства: Добрич също обмисля онлайн обучение за учениците

„Вчера разговарях със служител на РЗИ и е достигнато високо ниво. По-рядко и с по-малко симптоми са възрастните над 18 години. Най-много са болните в ученическа възраст“, обясни д-р Щерев.

В Силистра също следят дали заболеваемостта сред деца и тийнейджъри се разраства през броя на отсъстващите от училище. Тенденцията от първата учебна седмица на 2026-а се повтаря и през втората. „Седмицата започва с по-ниска заболеваемост и всеки ден се покачва с процент и половина. След това се успокоява през уикенда и започва отначало същата тенденция“, посочи Габриела Миткова от РУО-Силистра. Данните, събрани от всички училища в областта, показват, че отсъстват 13,5% от децата. „Само в Тутракан се забелязва, че и четирите общински училища имат висока заболеваемост – между 15 и 36%. Във всички останали общини училищата са много различни едно от друго“, допълни Габриела Миткова.

Грипът удари Варна - въвеждат противоепидемични мерки до 20 януари

Че статистиката извежда на преден план случаите на грип сред децата и подрастващите е видимо, обясни пред NOVA главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. „За децата най-често търсим лекарска помощ – затова е така“, категоричен бе той. Доц. Кунчев съобщи още, че вече се обмисля от 2027-а година безплатни ваксини да бъдат осигурени и за най-малките.

Източник: NOVA    
Грипна епидемия Добрич
Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Правната комисия отхвърли 100% машинен вот

Тръмп заплаши да потуши

Тръмп заплаши да потуши "бунта" в Минесота с армията

Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%

Теменужка Петкова: Правителството ще индексира еднократно възнагражденията с 5%

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Почина Принцеса Ирина Гръцка и Датска, сестра на кралица София Испанска

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

Българи дадоха 20 милиона лева, за да се пенсионират

Ванкеловият двигател изчезна от Европа, Mazda спира MX-30 R-EV

Ванкеловият двигател изчезна от Европа, Mazda спира MX-30 R-EV

15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония
15.01: Първа сред първите - България признава независимостта на Македония

Преди 12 часа
Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден
Днес внимавайте с непознатите и вижте кой празнува имен ден

Преди 10 часа
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни
Слънчево ще е в четвъртък, но идват ледени дни

Преди 12 часа
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава
Наистина ли посещението на сауна прави кожата ви по-здрава

Преди 10 часа

Пеевски: Закриването на комисията „Анти-Сорос" се бави, обществото трябва да знае кой защитава тези влияния

Пеевски: Закриването на комисията „Анти-Сорос“ се бави, обществото трябва да знае кой защитава тези влияния

България Преди 16 минути

Трябва да се види кои са соросоидите в този парламент, настоя лидерът на „ДПС–Ново начало"

САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

САЩ задържаха танкер, свързан с Венецуела

Свят Преди 1 час

Конфискацията е извършена в Карибския регион

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир

Затвориха АМ "Марица" заради преобърнал се тир

България Преди 2 часа

Заради катастрофата е спряно движението в участъка при км 33 край Хасково

Русия едва ли ще рискува "репутационен провал" чрез намеса в протестите в Иран

Русия едва ли ще рискува "репутационен провал" чрез намеса в протестите в Иран

Свят Преди 2 часа

Бивш руски дипломат и анализатори тълкуват сдържаната реакция на Москва спрямо протестите и политическото напрежение

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Как да не се отчайваме през зимата – съветите на северните народи

Любопитно Преди 2 часа

Вместо да се борят с природата скандинавците са се научили да съжителстват с нея

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Русия се уплаши от войските на НАТО в Гренландия

Свят Преди 3 часа

Москва: НАТО избра пътя на ускорена милитаризация на Севера

От Джак Спароу до Железния човек: Най-скъпите роли в историята на киното

От Джак Спароу до Железния човек: Най-скъпите роли в историята на киното

Любопитно Преди 3 часа

Шест емблематични холивудски роли – от Джак Спароу и Нео до Железния човек – донесоха на Джони Деп, Киану Рийвс, Брус Уилис, Том Круз, Уил Смит и Робърт Дауни-младши стотици милиони долари чрез хонорари и и проценти от печалбите

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Бомбена заплаха свали турски самолет в Барселона

Свят Преди 3 часа

Един от пътниците променил името на хотспот мрежата за Wi-Fi на телефона си

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Технологичен гений е новият министър на отбраната на Украйна

Свят Преди 3 часа

Михайло Федоров обещава да пренесе технологичния си опит в сектора, като развие още повече авангардната програма за дронове на армията

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Дъщерите на Чарли Шийн се скараха заради момче

Любопитно Преди 3 часа

Сами Шийн публично обвини сестра си в това, че тайно се среща с бившия ѝ приятел

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

Кремъл: Тръмп мълчи относно предложението на Путин за ядрени оръжия

Свят Преди 4 часа

Договорът New START изтича през февруари

.

Русия иска да завземе Гренландия? Каква е целта ѝ в Арктика

Свят Преди 4 часа

Русия представи стратегията си за развитие на Арктика до 2035 година още през 2020-а

Турция ще разположи изтребители в Естония и Румъния

Турция ще разположи изтребители в Естония и Румъния

Свят Преди 4 часа

Това е част от засилените мисии на НАТО за въздушно патрулиране, съобщи турското министерство на отбраната

Националният стадион „Васил Левски" посреща кандидатите за ролята на Стоичков

Националният стадион „Васил Левски“ посреща кандидатите за ролята на Стоичков

Любопитно Преди 4 часа

Благой Георгиев и Стойко Сакалиев също ще се срещнат с младите надежди във „Вече играеш… Стоичков“

ЕЦБ очерта очакваните ползи за България от въвеждането на еврото

ЕЦБ очерта очакваните ползи за България от въвеждането на еврото

Пари Преди 4 часа

Сред тях са по-ниски разходи по трансакции и заеми, засилена външна търговия, инвестиции и ценова прозрачност

БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини

БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток" стартират проект за критични суровини

България Преди 4 часа

Ще бъде създадена нова дирекция в холдинга, която ще бъде ангажирана с тези въпроси, заяви Жечо Станков

