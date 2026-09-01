Четири пъти по-ниски екотакси за домакински уреди, предлагат от МОСВ

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Е котаксите за домакински електроуреди може да бъдат намалени четири пъти. Това предлага Министерството на околната среда и водите с промени в наредбата за определяне на продуктовата такса за отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

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Очаква се промяната да засегне цените на редица електроуреди, като според експерт намалението може да бъде усетено от потребителите още след влизането на новите правила в сила.

Темата коментира председателят на Българската асоциация на електротехниката и електрониката д-р инж. Димитър Белелиев в ефира на NOVA.

„Това са такси, които плаща всеки вносител или производител на електронно оборудване. От МОСВ предлагат те да бъдат намалени, защото не са променяни от 20 години насам. Това би довело до падане на цените на уредите – това е основният въпрос, който интересува потребителите“, обясни той.

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С колко могат да поевтинеят уредите?

По думите на Белелиев ефектът от намаляването на екотаксите ще се усети сравнително бързо.

„Ще се намали цената на продаваните продукти между 3 и 5%“, уточни д-р Белелиев.

Това означава, че при влизане на промените в сила част от домакинските електроуреди може да поевтинеят, ако бизнесът прехвърли по-ниските разходи към крайните цени.

Как се плащат екотаксите?

Вносителите и производителите на електрическо и електронно оборудване имат няколко възможности да изпълнят задълженията си за управление на отпадъците.

„Вносителят и производителят имат три варианта, за да изпълнят своя ангажимент към екотаксите. Първият вариант е да платят на държавата по тази наредба, вторият вариант е сами да събират и рециклират продуктите и третият – участие в колективно-оползотворяващи организации“, обясни експертът.

Според него предлаганото намаление ще даде по-голяма предвидимост на бизнеса при планирането на разходите.

„Държавата, сваляйки цената надолу, дава възможност бизнеса да планира занапред“, смята Белелиев.

Продуктовите такси са част от механизма за финансиране на събирането, оползотворяването и рециклирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Предложените промени целят да актуализират размера на таксите, които според МОСВ не са променяни от две десетилетия.