Осем загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в Северен Китай

Взривът е станал във фабрика на „Цзяпън Биотех“ в провинция Шанси, задържан е законният представител на компанията, а причините за инцидента се разследват

8 февруари 2026, 08:31
Осем загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в Северен Китай
Източник: БТА

О сем души са загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в северната част на Китай, предадоха Франс прес и Синхуа.

Експлозията е станала във фабрика на компанията "Цзяпън Биотех" в провинция Шанси. Законният представител на компанията е бил задържан под стража.

По данни на Синхуа в момента се извършват разчистващи операции, като над мястото на експлозията се издига тъмножълт дим.

Причината за инцидента засега не е известна, но е изпратен екип, който да проведе разследване, допълва държавната медия.

Промишлените инциденти са чести в Китай поради слаби стандарти за безопасност. В края на януари експлозия отне живота на девет души в стоманодобивен завод във Вътрешна Монголия.

Експлозията е внезапно, бързо и често разрушително освобождаване на енергия, което може да бъде предизвикано от различни фактори – от промишлени аварии и газови течове до терористични актове. Правилната реакция по време и след такава ситуация е от жизненоважно значение за оцеляването, намаляването на нараняванията и минимизирането на щетите. Въпреки че естеството на експлозията може да варира, основните принципи за действие остават сходни, насочени към незабавна самозащита и последваща евакуация.

  • Преди експлозията: Подготовка и превенция

Най-добрата стратегия е превенцията и подготовката:

  1. Запознайте се с аварийните планове на сградата.
  2. Идентифицирайте най-близките изходи, аварийни стълби и места за укриване.
  3. Участвайте в обучения и симулации за действие при извънредни ситуации.
  4. Поддържайте авариен комплект с основни консумативи, документи и средства за комуникация, които да са леснодостъпни.

Разбирането на потенциалните рискове във вашето обкръжение и знанието как да реагирате е първата стъпка към безопасността.

  • По време на експлозията: Непосредствени действия

При самия взрив времето за реакция е изключително кратко. 

При първите признаци на взрив или силен шум:

  1. Незабавно легнете на земята по корем.
  2. Покрийте главата и шията си - използвайте ръцете си, за да покриете главата и шията си, особено зад ушите, за да се предпазите от летящи отломки и ударна вълна.
  3. Потърсете укритие - ако е възможно, потърсете укритие зад здрава мебел, бетонна конструкция или друг обект, който може да осигури някаква защита.
  4. Стойте далеч от прозорци - стъклата са изключително опасни при експлозия. Отдалечете се от прозорци, витрини и други стъклени повърхности, тъй като те могат да се разбият и да причинят сериозни порязвания.
  5. Ако сте на открито - легнете на земята, защитете главата си и останете ниско, докато първоначалната взривна вълна премине.
  • След експлозията: Оценка и евакуация

След като първоначалната опасност е отминала, е важно да действате методично, за да осигурите собствената си безопасност и тази на другите:

Оценете ситуацията и проверете за наранявания:

  1. Проверете себе си и хората около вас за видими наранявания.
  2. Ако сте обучени, окажете първа помощ на пострадали.
  3. Евакуация - ако сте в сграда, която е повредена, или властите наредят евакуация, действайте бързо, но спокойно. Използвайте стълбите – никога асансьори, тъй като те могат да заседнат, да паднат или да останат без електричество. Следвайте указанията на аварийните служби. Излезте на открито и се отдалечете от повредената зона до безопасно място за събиране.
  4. Безопасност след евакуация - стойте далеч от повредени сгради, тъй като те могат да се срутят. Не докосвайте оголени електрически кабели или подозрителни предмети. Докладвайте всяка подозрителна дейност или предмет на властите.
  5. Комуникация - използвайте телефона си само ако е абсолютно необходимо, за да не претоварвате мрежите за спешни повиквания. Изпратете текстово съобщение до близките си, за да ги уведомите, че сте в безопасност. 
  6. Психологическа подкрепа - експлозията е травмиращо събитие. Не се колебайте да потърсите психологическа подкрепа, ако се чувствате претоварени от преживяното.Действието при експлозия изисква бързина, хладнокръвие и познаване на основните протоколи за безопасност. Подготовката и осведомеността са ключови за намаляване на рисковете и спасяване на животи в такива критични моменти.
Източник: БТА, Габриела Големанска    
