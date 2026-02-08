Осем загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в Северен Китай

О сем души са загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в северната част на Китай, предадоха Франс прес и Синхуа.

Експлозията е станала във фабрика на компанията "Цзяпън Биотех" в провинция Шанси. Законният представител на компанията е бил задържан под стража.

#BREAKING At least seven people died in an explosion 💥 inside a bio-tech factory on NW China’s Shanxi pic.twitter.com/9fLAjwwTUu — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) February 8, 2026

По данни на Синхуа в момента се извършват разчистващи операции, като над мястото на експлозията се издига тъмножълт дим.

Explosión en fábrica biotecnológica de Shanxi deja cinco muertos; autoridades realizan labores de rescate #Internacional https://t.co/FLCyJoSim5 pic.twitter.com/ouI4IimcaI — Uno TV (@UnoNoticias) February 7, 2026

Причината за инцидента засега не е известна, но е изпратен екип, който да проведе разследване, допълва държавната медия.

Промишлените инциденти са чести в Китай поради слаби стандарти за безопасност. В края на януари експлозия отне живота на девет души в стоманодобивен завод във Вътрешна Монголия.

Експлозията е внезапно, бързо и често разрушително освобождаване на енергия, което може да бъде предизвикано от различни фактори – от промишлени аварии и газови течове до терористични актове. Правилната реакция по време и след такава ситуация е от жизненоважно значение за оцеляването, намаляването на нараняванията и минимизирането на щетите. Въпреки че естеството на експлозията може да варира, основните принципи за действие остават сходни, насочени към незабавна самозащита и последваща евакуация.

Преди експлозията: Подготовка и превенция

Най-добрата стратегия е превенцията и подготовката:

Запознайте се с аварийните планове на сградата. Идентифицирайте най-близките изходи, аварийни стълби и места за укриване. Участвайте в обучения и симулации за действие при извънредни ситуации. Поддържайте авариен комплект с основни консумативи, документи и средства за комуникация, които да са леснодостъпни.

Разбирането на потенциалните рискове във вашето обкръжение и знанието как да реагирате е първата стъпка към безопасността.

По време на експлозията: Непосредствени действия

При самия взрив времето за реакция е изключително кратко.

При първите признаци на взрив или силен шум:

Незабавно легнете на земята по корем. Покрийте главата и шията си - използвайте ръцете си, за да покриете главата и шията си, особено зад ушите, за да се предпазите от летящи отломки и ударна вълна. Потърсете укритие - ако е възможно, потърсете укритие зад здрава мебел, бетонна конструкция или друг обект, който може да осигури някаква защита. Стойте далеч от прозорци - стъклата са изключително опасни при експлозия. Отдалечете се от прозорци, витрини и други стъклени повърхности, тъй като те могат да се разбият и да причинят сериозни порязвания. Ако сте на открито - легнете на земята, защитете главата си и останете ниско, докато първоначалната взривна вълна премине.

След експлозията: Оценка и евакуация

След като първоначалната опасност е отминала, е важно да действате методично, за да осигурите собствената си безопасност и тази на другите:

Оценете ситуацията и проверете за наранявания: