Осем загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в Северен Китай

О сем души са загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в северната част на Китай, предадоха Франс прес и Синхуа.
Експлозията е станала във фабрика на компанията "Цзяпън Биотех" в провинция Шанси. Законният представител на компанията е бил задържан под стража.
#BREAKING At least seven people died in an explosion 💥 inside a bio-tech factory on NW China’s Shanxi pic.twitter.com/9fLAjwwTUu— ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) February 8, 2026
По данни на Синхуа в момента се извършват разчистващи операции, като над мястото на експлозията се издига тъмножълт дим.
Explosión en fábrica biotecnológica de Shanxi deja cinco muertos; autoridades realizan labores de rescate #Internacional https://t.co/FLCyJoSim5 pic.twitter.com/ouI4IimcaI— Uno TV (@UnoNoticias) February 7, 2026
Причината за инцидента засега не е известна, но е изпратен екип, който да проведе разследване, допълва държавната медия.
Промишлените инциденти са чести в Китай поради слаби стандарти за безопасност. В края на януари експлозия отне живота на девет души в стоманодобивен завод във Вътрешна Монголия.
山西省朔州市山阴县佳鹏生物科技有限公司一车间2月7日凌晨发生爆炸，已造成至少8人死亡。事发地有暗黄色烟雾散出。涉事企业法人代表已被控制。现场处置和调查工作仍在进行。 pic.twitter.com/1m8pulNJEV— 新闻搬运工 (@xinwenbanyun) February 8, 2026
Експлозията е внезапно, бързо и често разрушително освобождаване на енергия, което може да бъде предизвикано от различни фактори – от промишлени аварии и газови течове до терористични актове. Правилната реакция по време и след такава ситуация е от жизненоважно значение за оцеляването, намаляването на нараняванията и минимизирането на щетите. Въпреки че естеството на експлозията може да варира, основните принципи за действие остават сходни, насочени към незабавна самозащита и последваща евакуация.
- Преди експлозията: Подготовка и превенция
Най-добрата стратегия е превенцията и подготовката:
- Запознайте се с аварийните планове на сградата.
- Идентифицирайте най-близките изходи, аварийни стълби и места за укриване.
- Участвайте в обучения и симулации за действие при извънредни ситуации.
- Поддържайте авариен комплект с основни консумативи, документи и средства за комуникация, които да са леснодостъпни.
Разбирането на потенциалните рискове във вашето обкръжение и знанието как да реагирате е първата стъпка към безопасността.
- По време на експлозията: Непосредствени действия
При самия взрив времето за реакция е изключително кратко.
При първите признаци на взрив или силен шум:
- Незабавно легнете на земята по корем.
- Покрийте главата и шията си - използвайте ръцете си, за да покриете главата и шията си, особено зад ушите, за да се предпазите от летящи отломки и ударна вълна.
- Потърсете укритие - ако е възможно, потърсете укритие зад здрава мебел, бетонна конструкция или друг обект, който може да осигури някаква защита.
- Стойте далеч от прозорци - стъклата са изключително опасни при експлозия. Отдалечете се от прозорци, витрини и други стъклени повърхности, тъй като те могат да се разбият и да причинят сериозни порязвания.
- Ако сте на открито - легнете на земята, защитете главата си и останете ниско, докато първоначалната взривна вълна премине.
- След експлозията: Оценка и евакуация
След като първоначалната опасност е отминала, е важно да действате методично, за да осигурите собствената си безопасност и тази на другите:
Оценете ситуацията и проверете за наранявания:
- Проверете себе си и хората около вас за видими наранявания.
- Ако сте обучени, окажете първа помощ на пострадали.
- Евакуация - ако сте в сграда, която е повредена, или властите наредят евакуация, действайте бързо, но спокойно. Използвайте стълбите – никога асансьори, тъй като те могат да заседнат, да паднат или да останат без електричество. Следвайте указанията на аварийните служби. Излезте на открито и се отдалечете от повредената зона до безопасно място за събиране.
- Безопасност след евакуация - стойте далеч от повредени сгради, тъй като те могат да се срутят. Не докосвайте оголени електрически кабели или подозрителни предмети. Докладвайте всяка подозрителна дейност или предмет на властите.
- Комуникация - използвайте телефона си само ако е абсолютно необходимо, за да не претоварвате мрежите за спешни повиквания. Изпратете текстово съобщение до близките си, за да ги уведомите, че сте в безопасност.
- Психологическа подкрепа - експлозията е травмиращо събитие. Не се колебайте да потърсите психологическа подкрепа, ако се чувствате претоварени от преживяното.Действието при експлозия изисква бързина, хладнокръвие и познаване на основните протоколи за безопасност. Подготовката и осведомеността са ключови за намаляване на рисковете и спасяване на животи в такива критични моменти.