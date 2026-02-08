Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

А мерикански лекари описаха рядък клиничен случай. Здрав мъж развил камъни в бъбреците с необичаен състав – силициев диоксид и калциев карбонат. Тази форма на уролитиаза представлява по-малко от 1% от всички случаи.

Пациентът е 47-годишен мъж без хронични заболявания. Той се е явил в болницата, след като е отделил първия си бъбречен камък. Изследванията на урината и кръвта не са показали аномалии.

Нивата на креатинин, електролити, протеини, общ калций и пикочна киселина са били в нормални граници, което е изненадало лекарите. По-късно е установено, че пациентът е приемал витамини и хранителни добавки без рецепта дълго време.

В продължение на повече от шест месеца той приемал високи дози витамин D (5000 IU вместо препоръчителните 800–1000 IU), витамин B12 (1000 мкг вместо 3 мкг) и витамин C (1000 мг вместо 75–100 мг). Освен това приемал допълнително 30 мг цинков глюконат и 250 мг магнезиев оксид дневно . Той каза, че това е за да подпомогне имунната си система и да повиши енергията си по време на поста през Рамадан.

Авторите на статия, публикувана в списание Annals of Internal Medicine: Clinical Cases, смятат, че високите дози хранителни добавки са причина за образуването на камъни в бъбреците. Много хранителни добавки съдържат силициев диоксид и калциев карбонат като помощни вещества, които се отлагат в бъбреците като камъни.

Постенето на мъжа също е изиграло роля. Той е ял и пил само веднъж на ден, което е могло да причини дехидратация и да влоши състоянието. След спиране на приема на всички добавки, пациентът не е имал повторна поява на камъни в бъбреците.

Този случай за пореден път потвърждава опасностите от неконтролираната употреба на хранителни добавки. Авторите на статията призовават лекарите да бъдат по-внимателни с лекарствата, които предписват, а пациентите да избягват превишаване на препоръчителните дози.

Това не е първият път, когато пациенти са хоспитализирани поради „безвредни витамини“. Преди време лекари в калифорнийска клиника съобщиха за случай на надбъбречна недостатъчност при мъж, който е приемал хранителни добавки. Пенсионерът е смятал, че приема редовни витамини за здравето на ставите. Тестването обаче разкри, че хапчетата съдържат стероиди, които не са посочени в съставките.

Факт е, че хранителните добавки не преминават през същия контрол на качеството като лекарствата. Следователно, съставките, посочени на етикета, може да се различават от действителните съставки. Това се случва дори при реномирани производители.