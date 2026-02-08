Любопитно

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Сара Ректор става най-богатото чернокожо момиче в САЩ през 1913 г.

8 февруари 2026, 07:09
Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон
Източник: iStock

П рез 1913 г. съдбата на 11-годишната Сара Ректор се преобръща драматично - родена в бедност, тя става най-богатото чернокожо момиче в Америка, след като парцел нежелана земя, даден ѝ от федералното правителство, неочаквано разкрива петролно богатство на стойност милиони долари, предаде All That's Interesting. На 18-годишна възраст, Сара вече е натрупала състояние от 1 милион долара, равно на 28 милиона в днешно време. 

През 1913 г. 11-годишната Сара Ректор става най-богатото чернокожо момиче в Америка. Тя е родена в бедност като член на нацията Маскоги в Оклахома през 1902 г. и е получила, както всеки член на нацията, парцел нежелана земя в територията, когато тя става щат през 1907 г.

Но без знанието на никого по онова време, под повърхността на земята на Сара се криело огромно петролно богатство. В крайна сметка то ѝ носи над 8000 долара дневно по днешни цени. И, може би най-забележителното за онова време, Сара Ректор успява да запази почти цялото си състояние.

Когато се премества в Канзас Сити в края на юношеските си години, нетното състояние на Сара Ректор се оценява на над 1 милион долара – около 28 милиона долара днес – разпределени между нефтени полета, 8093,72 декара земеделска земя в Оклахома и инвестиции в множество бизнеси в Канзас Сити. Нейната история се разпространява в националните новини, като както чернокожи, така и бели вестници я наричат „Най-богатото чернокожо момиче в света“.

Сара Ректор произхожда от поробени хора в нацията Маскоги

Сара Ректор е родена на 3 март 1902 г. в днешния Тафт, Оклахома. Тогава мястото е било известно като Туайн, Индианска територия, тъй като Оклахома все още не е била инкорпорирана като щат. Градът е принадлежал на нацията Маскоги (Крийк) и е бил един от няколкото изцяло чернокожи градове, създадени специално за потомци на африканци, поробени от нацията преди Гражданската война.

Моли МакКуин, прапрабабата по бащина линия на Сара, е била поробена от вожда на крийките Опотлейахола в Алабама. Когато народът му е принуден да се премести на запад от Мисисипи от правителството на САЩ, вождът е взел със себе си своите поробени работници.

Когато индианската територия, където е родена Ректор, става Оклахома през 1907 г., федералното правителство предоставя на всеки член на нацията Крийк парцел земя, включително на потомци на поробени от нацията хора като Сара Ректор. Както повечето други сделки на правителството с индианците, и тази не е била напълно честна. Предоставяните земи обикновено са били каменисти и неподходящи за земеделие, докато по-обработваемите земи са продавани на бели заселници. Земята на Сара, възлизаща на 648 декара, е била оценена на едва 556,50 долара, което е около 15 000 долара днес.

Освен това, родителите на Сара, Джоузеф и Роуз, също били принудени да плащат данък земя от 30 долара годишно за имота на дъщеря си. Това станало такова бреме, че Джоузеф се опитал да продаде земята на Сара, но му било забранено от щатския закон, който забранявал продажбата на земи, принадлежащи на непълнолетни. По ирония на съдбата, тази правителствена забрана се оказала най-голямата благословия за семейството.

Как Сара Ректор забогатява в петролната индустрия

Тъй като не можел да продаде земята, Джоузеф Ректор решил да я даде под наем на петролна компания от Питсбърг. В началото на 20-ти век индианската територия е била най-големият производител на петрол в страната. След като Оклахома придобива статут на щат през 1907 г., новият щат продължава да привлича сондажници в района, надяващи се на късмет.

След това, през есента на 1913 г., независим сондажник открива „течно злато“ на земята на Сара Ректор, носейки на семейството приходи от 300 долара на ден, около 8000 долара днес. Някои оценки поставят нетното състояние на Сара Ректор по това време на 1 милион долара, или около 28 милиона долара днес. Един вестник я нарича „най-богатото чернокожо момиче в света“.

Според тогавашните закони, на чернокожите родители не е било автоматично предоставяно настойничество над собствените им деца. Те е трябвало да подадат молба в съд, за да го получат, или да поискат бял настойник. Родителите на Сара са избрали бял настойник за нея: Томас Джеферсън Портър. Според историка Тоня Болдън в нейната биография „В търсене на Сара Ректор: Най-богатото чернокожо момиче в Америка“, Джеферсън „е бил благодетел на семейството от години и много преди да има някаква вероятност те да имат пари“.

Въпреки че Джоузеф Ректор е избрал Портър за настойник на Сара, преди да бъде открит петрол на нейната земя, вестниците скоро подхващат историята, че семейство Ректор все още живее в относителна бедност, докато белият настойник на Сара печели огромни суми от нейния петрол. Скоро NAACP и самият У. Е. Б. Дюбоа се намесват, надявайки се да проверят тази история и да поправят всяка несправедливост, нанесена на Сара. Твърди се, че Дюбоа е писал директно до окръжния съдия, който е надзиравал делата на Ректор, за повече информация. Но вместо да чуе, че Портър се възползва от Сара по описания начин, Дюбоа е бил успокоен.

Съдия Лийхи от Маскоги отговаря и потвърждава, че Портър е получавал по-малко от два процента от общия доход на Сара, че семейство Ректор е живеело в нова, напълно обзаведена петстайна къща и че Сара и сестра ѝ е трябвало да посещават пансион, ръководен от Букър Т. Уошингтън. Сара Ректор е имала късмета, че нейният настойник не се е възползвал от богатството ѝ и че местният закон я е защитавал (много други чернокожи деца са били измамени и богатството им е било отнето). „Мускоги Симетър“, чернокож вестник от Оклахома, заявява:

„Нужен е ужасно голям човек, за да даде на чернокож честна сделка, а съдията от Мускоги е такъв човек.“ По онова време нетното състояние на Сара Ректор се оценява на около 750 000 долара от петролни приходи, като тя е печелела над 100 000 долара годишно.

Нейният по-късен живот и брак в Канзас Сити

С цялото внимание около богатството ѝ, Сара Ректор в крайна сметка привлича вниманието на друг тип мъже: такива, които не виждат толкова черно или бяло, колкото зелено. 12-годишната Сара скоро започва да получава предложения за брак от ухажори чак от Германия.

Разбира се, хората никога не спират да се опитват да се възползват от богатството на Ректор. Когато промяна в закона на Оклахома повишава законната възраст от 18 на 21 години, местен бял мъж се опитва да стане законен настойник на младата милионерка. Съдилищата отново застават на страната на Ректор, постановявайки, че тъй като тя е управлявала собствеността си „с такава проницателност“, тя „няма нужда от настойник“. Сара в крайна сметка се омъжва за бивш колежански футболист, когото среща в Канзас Сити. Двойката се наслаждава на позицията си на „местни кралски особи“, шофирайки скъпи автомобили и посрещайки Джо Луис, Дюк Елингтън и Каунт Бейси в своето имение.

„Там семейство Ректор в крайна сметка се премества в дом, който бил далеч от онази обрулена от времето двустайна колиба, в която Сара е започнала живота си. Този дом е бил величествена каменна къща. Тя станала известна като имението Ректор“, каза Тоня Болдън.

Сара Ректор обаче не е имунизирана срещу Голямата депресия, която ѝ струва по-голямата част от богатството. Тя умира на 22 юли 1967 г., на 65-годишна възраст, и е погребана в Тафт. Имението Ректор в Канзас Сити все още стои и нейните потомци се надяват да го откупят от града и да го превърнат в музей за нейния живот.

Източник: All That's Interesting    
Сара Ректор петролно богатство Оклахома нация Маскоги най-богатото чернокожо момиче земя и имоти афроамериканска история настойничество Канзас Сити Голямата депресия
