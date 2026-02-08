Вулканът Шивелуч изригна в Русия - червен авиационен код в района

В улканът Шивелуч на полуостров Камчатка изхвърли стълб от пепел на височина 11,6 км, съобщи камчатската група за реагиране при вулканични изригвания, цитирана от ТАСС.

„Експлозиите изхвърлиха пепел от вулкана Шивелуч на височина 11,6 км над морското равнище. Пепелният облак се простира на 40 км северозападно от вулкана“, се казва в съобщението.

Изригването е станало в 14:08 ч. местно време (04:08 ч. българско време). Обявен е червен авиационен код в района, тъй като активността на вулкана представлява опасност за местните и международните полети.

Пресслужбата на местния клон на Министерството на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия на Русия съобщи, че с промяната в посоката на вятъра малко количество пепел може да падне върху населени места в Уст-Камчатски, Милковски, Бистрински и Тигилски райони на руския Камчатски край.

Shiveluch Volcano Volcanic Ash Advisory: POSS ERUPTION OBS AT 20260208/0220Z FL280 EXTD W OBS VA DTG: 08/0240Z to 28000 ft (8500 m)https://t.co/yIQHHdewTp — VolcanoDiscovery (@volcanodiscover) February 8, 2026

Шивелуч е един от най-големите и най-активни стратовулкани на полуостров Камчатка, в руския Далечен изток. Разположен е в северната част на Камчатка и е част от тихоокеанския Огнен пръстен. Известен е със своята непрекъсната, често експлозивна, еруптивна дейност, което го прави един от най-внимателно наблюдаваните вулкани в региона. Въпреки отдалеченото си местоположение, неговите изригвания представляват значителна опасност за въздушния трафик над Северния Тихи океан.

Геологически Шивелуч е сложен вулканичен масив, състоящ се от три основни елемента:

Стария Шивелуч, древна калдера и младия Шивелуч (или Молодой Шивелуч), който е активният в момента връх.

Най-високата му точка варира, но обикновено е около 3283 метра над морското равнище, променяйки се поради растежа и срутването на лавови куполи. Структурата му е характерна за стратовулкан, изграден от слоеве

застинала лава, тефра, пемза и вулканична пепел.

Той е един от най-северните активни вулкани в Камчатка.

Еруптивната история на Шивелуч обхваща над 60 000 до 70 000 години, което го прави един от най-старите и най-големи активни вулкани в региона. Характерни за него са периоди на растеж на лавов купол в кратера, последвани от внезапно срутване на този купол. Тези срутвания генерират мощни пирокластични потоци, които могат да изминат много километри по склоновете му. Едно от най-значимите регистрирани изригвания е това от 1964 г., което предизвиква масивен колапс на купола и формирането на голяма подковообразна калдера. Чести са и изхвърлянията на пепелни колони, достигащи няколко километра височина, като през последните десетилетия активността му е почти постоянна.

Поради високата си активност, Шивелуч е обект на постоянен мониторинг от екипа за реакция при вулканични изригвания на Камчатка (KVERT) и Института по вулканология и сеизмология. Основните опасности, свързани с изригванията му, включват:

пепелопад, пирокластични потоци и лахари (кални потоци).

Пепелните облаци са сериозен проблем за въздушните маршрути, тъй като могат да повредят двигателите на самолети и да застрашат безопасността на полетите.

Вулканът Шивелуч е важна естествена лаборатория за вулканолозите, изучаващи динамиката на андезитно-дацитовия вулканизъм. Неговата непрекъсната активност предоставя ценни данни за разбирането на вулканичните процеси, прогнозирането на изригвания и намаляването на рисковете, особено за световния въздушен трафик. Той е впечатляващо напомняне за динамичните геоложки сили, действащи в тихоокеанския Огнен пръстен.