Свят

Вулканът Шивелуч изригна в Русия - червен авиационен код в района

"Експлозиите изхвърлиха пепел от вулкана Шивелуч на височина 11,6 км над морското равнище", съобщи камчатската група за реагиране при вулканични изригвания

8 февруари 2026, 09:13
Вулканът Шивелуч изригна в Русия - червен авиационен код в района
Вулкан Шивелуч   
Източник: БТА

В улканът Шивелуч на полуостров Камчатка изхвърли стълб от пепел на височина 11,6 км, съобщи камчатската група за реагиране при вулканични изригвания, цитирана от ТАСС.

„Експлозиите изхвърлиха пепел от вулкана Шивелуч на височина 11,6 км над морското равнище. Пепелният облак се простира на 40 км северозападно от вулкана“, се казва в съобщението.

Изригването е станало в 14:08 ч. местно време (04:08 ч. българско време). Обявен е червен авиационен код в района, тъй като активността на вулкана представлява опасност за местните и международните полети.

Пресслужбата на местния клон на Министерството на гражданската отбрана, извънредните ситуации и ликвидирането на последствията от стихийните бедствия на Русия съобщи, че с промяната в посоката на вятъра малко количество пепел може да падне върху населени места в Уст-Камчатски, Милковски, Бистрински и Тигилски райони на руския Камчатски край.

Шивелуч е един от най-големите и най-активни стратовулкани на полуостров Камчатка, в руския Далечен изток. Разположен е в северната част на Камчатка и е част от тихоокеанския Огнен пръстен. Известен е със своята непрекъсната, често експлозивна, еруптивна дейност, което го прави един от най-внимателно наблюдаваните вулкани в региона. Въпреки отдалеченото си местоположение, неговите изригвания представляват значителна опасност за въздушния трафик над Северния Тихи океан.

Геологически Шивелуч е сложен вулканичен масив, състоящ се от три основни елемента:

  1. Стария Шивелуч,
  2. древна калдера и
  3. младия Шивелуч (или Молодой Шивелуч), който е активният в момента връх.

Най-високата му точка варира, но обикновено е около 3283 метра над морското равнище, променяйки се поради растежа и срутването на лавови куполи. Структурата му е характерна за стратовулкан, изграден от слоеве

  1. застинала лава,
  2. тефра, пемза и
  3. вулканична пепел.

Той е един от най-северните активни вулкани в Камчатка.

Еруптивната история на Шивелуч обхваща над 60 000 до 70 000 години, което го прави един от най-старите и най-големи активни вулкани в региона. Характерни за него са периоди на растеж на лавов купол в кратера, последвани от внезапно срутване на този купол. Тези срутвания генерират мощни пирокластични потоци, които могат да изминат много километри по склоновете му. Едно от най-значимите регистрирани изригвания е това от 1964 г., което предизвиква масивен колапс на купола и формирането на голяма подковообразна калдера. Чести са и изхвърлянията на пепелни колони, достигащи няколко километра височина, като през последните десетилетия активността му е почти постоянна.

Поради високата си активност, Шивелуч е обект на постоянен мониторинг от екипа за реакция при вулканични изригвания на Камчатка (KVERT) и Института по вулканология и сеизмология. Основните опасности, свързани с изригванията му, включват:

  1. пепелопад,
  2. пирокластични потоци и
  3. лахари (кални потоци).

Пепелните облаци са сериозен проблем за въздушните маршрути, тъй като могат да повредят двигателите на самолети и да застрашат безопасността на полетите.

Вулканът Шивелуч е важна естествена лаборатория за вулканолозите, изучаващи динамиката на андезитно-дацитовия вулканизъм. Неговата непрекъсната активност предоставя ценни данни за разбирането на вулканичните процеси, прогнозирането на изригвания и намаляването на рисковете, особено за световния въздушен трафик. Той е впечатляващо напомняне за динамичните геоложки сили, действащи в тихоокеанския Огнен пръстен.

 

Вулкан Шивелуч Камчатка Вулканично изригване Пепелен стълб Червен авиационен код Опасност за полети Пепелен облак Русия Извънредни ситуации Падане на пепел
Последвайте ни
Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими

Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими

ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев

ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа "Петрохан"

Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената

Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Най-честите грешки, които допускаме при офроуд шофиране

Най-честите грешки, които допускаме при офроуд шофиране

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 14 часа
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 15 часа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 12 часа
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кошмар в чашата вода: PFAS&nbsp;заплашват милиони в Европа</p>

Забрана на "вечните химикали" във Великобритания заради рак и увреждане на имунната система

Свят Преди 1 час

Учени свързват химикалите с нарушения на имунната система и някои видове рак

<p>Ад във фабрика в Китай - експлозия уби осем души</p>

Осем загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в Северен Китай

Свят Преди 3 часа

Взривът е станал във фабрика на „Цзяпън Биотех“ в провинция Шанси, задържан е законният представител на компанията, а причините за инцидента се разследват

<p>Трус във &quot;Вашингтон пост&quot;: Шефът Уил Луис подаде оставка</p>

CEO-то на "Вашингтон пост" Уил Луис подаде оставка след съкращения и загуба на абонати

Свят Преди 3 часа

Джеф Д’Онофрио, финансов директор на вестника, който е собственост на Джеф Безос, ще поеме поста на главен изпълнителен директор

<p>Бутилки, секс играчки и парчета лед: Арести и ранени полицаи след протест&nbsp;протест в САЩ</p>

Арести и сблъсъци на протест в Минеаполис след смъртта на Рене Гуд от имиграционен агент

Свят Преди 4 часа

Демонстрацията срещу имиграционната политика на Тръмп ескалира пред федерална сграда, след като протестиращи хвърляха предмети по полицията

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Любопитно Преди 4 часа

Струва си да знаете с какво да ги комбинирате, за да намалите вредата

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Любопитно Преди 4 часа

Отказването от тютюнопушенето не е лесна задача за мнозина, но ако го направите, ви очакват невероятни чувства

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Любопитно Преди 4 часа

Сара Ректор става най-богатото чернокожо момиче в САЩ през 1913 г.

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

Любопитно Преди 4 часа

Много хора са убедени, че качествените грижи трябва да са скъпи

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Любопитно Преди 4 часа

Пациентът е 47-годишен мъж без хронични заболявания. Той се е явил в болницата, след като е отделил първия си бъбречен камък. Изследванията на урината и кръвта не са показали аномалии

<p>До 13&deg; днес, но от понеделник предстои рязка промяна на времето</p>

До 13° днес, но от понеделник предстои рязка промяна - сняг и застудяване

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°

,

Близо 10 000 демонстранти се събраха в Берлин, за да призоват за демокрация в Иран

Свят Преди 13 часа

Митингът, проведен под мотото "Свобода за Иран", беше организиран от Иранското дружество в изгнание в Берлин

,

Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара

Любопитно Преди 14 часа

Първоначалната оценка на творбата беше между 1,5-2 милиона долара

Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

България Преди 15 часа

Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Любопитно Преди 16 часа

Според експерти диетата играе централна роля във формирането на микробиома

,

Френската прокуратура разследва бивш министър за връзка с „Епстийн“

Свят Преди 16 часа

Натискът върху Ланг да подаде оставка като шеф на Института за арабския свят в Париж се засилва

Американец е изправен пред съд за заплаха с убийство на Джей Ди Ванс

Американец е изправен пред съд за заплаха с убийство на Джей Ди Ванс

Свят Преди 17 часа

Той е бил поставен в предварителния арест в очакване на изслушване на 11 февруари

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

Ледена пързалка в каналите на Санкт Петербург

sinoptik.bg
1

Седмицата на виното и любовта започва с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Актрисата Валентина Каролева за наркотиците, страхът и пътят към светлината

Edna.bg

Edna легенда, която промени българския футбол: Христо Стоичков на 60!

Edna.bg

Изненада: феновете възхитени от цените на храната на Олимпиадата

Gong.bg

НА ЖИВО: Добруджа - Септември София, съставите

Gong.bg

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

Nova.bg

Седмицата на виното и любовта започва с дъжд и сняг

Nova.bg