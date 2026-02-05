Свят

Президентът Йотова ще присъства на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Посещението ѝ е по покана на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри

5 февруари 2026, 06:51
Доживотен затвор за мъжа опитал да убие Тръмп

Доживотен затвор за мъжа опитал да убие Тръмп
НАТО започва учение край Гренландия, Русия заплаши с отговор

НАТО започва учение край Гренландия, Русия заплаши с отговор
Какво стана на преговорите между Русия и Украйна за днес

Какво стана на преговорите между Русия и Украйна за днес
Срещата на Тръмп за критичните минерали: Кой ще присъства, какъв е зaлогът?

Срещата на Тръмп за критичните минерали: Кой ще присъства, какъв е зaлогът?
Евродепутати искат разследване срещу TikTok заради предполагаема цензура около досиетата

Евродепутати искат разследване срещу TikTok заради предполагаема цензура около досиетата "Епстийн"

"Болезнени времена": Мелинда Гейтс с първа реакция за Бил Гейтс и разкритията по случая "Епстийн"
Странната история на Мехмет Али Агджа – човекът, който стреля по папа Йоан Павел II

Странната история на Мехмет Али Агджа – човекът, който стреля по папа Йоан Павел II
Тръмп: Путин спази думата си за пауза в бомбардировките над Украйна

Тръмп: Путин спази думата си за пауза в бомбардировките над Украйна

Д ържавният глава Илияна Йотова ще бъде на посещение в Италия по повод откриването на Зимните олимпийски игри и по покана на президента на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Шестима военнослужещи в олимпийския отбор за Милано Кортина 2026

На тазгодишните зимни игри България ще бъде представена от двадесет спортисти в дисциплините биатлон, алпийски сноуборд, ски алпийски дисциплини, ски скокове, ски бягане и фигурно пързаляне. 

Йотова ще бъде гост на официалния прием, даван по повод зимната олимпиада от президента на МОК за държавни глави и ръководствата на националните олимпийски комитети днес.

Йотова отива на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

На 6 февруари българският президент ще бъде посрещната от своя италиански колега Серджо Матарела в Кралския дворец в Милано, където ще се състои прием, посветен на тържественото откриване на Зимните олимпийски игри. По-късно Илияна Йотова ще участва и в церемонията на стадион „Сан Сиро“, където ще бъде даден старт на игрите и запален олимпийският огън.  

В рамките на посещението си президентът ще посети Олимпийското село в Милано, където ще се срещне с български спортисти. 

По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски на площад „Сан Паоло“ в град Монца. Скулптурата, дело на Борис Борисов и дарена от Община Карлово на Милано през миналата година, е първият паметник на българския революционер в Италия, се посочва в съобщението.

На 20 януари изпълкомът на Българския олимпийски комитет (БОК) утвърди състава на българската делегация за предстоящите Зимни игри в Милано-Кортина 2026. Състезателите от страната спечелиха 20 квоти за състезанията в Италия от 6 до 22 февруари, а в групата влизат общо 51 души без ръководителите на делегацията в лицето на председателя на БОК Весела Лечева и генералния секретар Данаил Димов.

Източник: Петра Куртева, БТА    
йотова италия зимни олимпийски игри откриване
Последвайте ни
Внимание! Червен код за обилни валежи в четвъртък

Внимание! Червен код за обилни валежи в четвъртък

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Гутериш: Това е мрачен момент за международната сигурност и мира

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Вестник The Washington Post съкращава една трета от персонала си

Руският експеримент със съня и защо вярваме в градските легенди

Руският експеримент със съня и защо вярваме в градските легенди

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Купуването на нова кола все повече става лукс за богати

Купуването на нова кола все повече става лукс за богати

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

България в Топ 20 в света по бизнес среда

България Преди 4 минути

Страната ни е лидер в ЕС по бизнес стимули, втора по данъци

Товарен влак дерайлира в Русия, пламнаха цистерни с гориво

Товарен влак дерайлира в Русия, пламнаха цистерни с гориво

Свят Преди 1 час

Все още се установява какъв е размерът на щетите

<p>Появи се нова водеща причина за смърт от рак сред хората под 50 години</p>

Проучване: Появи се нова водеща причина за смърт от рак сред хората под 50 години

Свят Преди 1 час

Колоректалният рак върви срещу тенденцията, като скача от "пета по честота причина за смърт от рак в началото на 90-те години до първа през 2023 г."

Кристин Лагард приветства Димитър Радев в ЕЦБ

Кристин Лагард приветства Димитър Радев в ЕЦБ

България Преди 10 часа

За първи път страната участва официално в процеса на вземане на решения в ЕЦБ

Кремъл отрече всякакви връзки с Епстийн: Отчаяни, покварени, лъжливи елити

Кремъл отрече всякакви връзки с Епстийн: Отчаяни, покварени, лъжливи елити

Свят Преди 10 часа

Така Дмитриев отговори на заплахата Полша да разследва връзките на Епстийн с Русия

Пътник без билет уби кондуктор в Германия

Пътник без билет уби кондуктор в Германия

Свят Преди 10 часа

Заподозреният за нападението е гръцки гражданин, живеещ в Германия

Създават Туристически гаранционен фонд

Създават Туристически гаранционен фонд

България Преди 10 часа

Законопроектът цели по-добра защита на потребителите

Промени в Наказателния кодекс срещу педофилите

Промени в Наказателния кодекс срещу педофилите

България Преди 10 часа

Близо 700 са сигналите, получени за две години и половина

Намушкан човек на улица в Стара Загора

Намушкан човек на улица в Стара Загора

България Преди 10 часа

Задържан е 17-годишен младеж

Три лавини за ден паднаха край Седемте рилски езера

Три лавини за ден паднаха край Седемте рилски езера

България Преди 11 часа

Лифтът не работи заради вятъра

Си говори днес с Тръмп и с Путин, какво си казаха

Си говори днес с Тръмп и с Путин, какво си казаха

Свят Преди 12 часа

Тръмп: Отношенията с Китай и личните ми отношения с президента Си са изключително добри

Червен код за области в България утре

Червен код за области в България утре

България Преди 12 часа

Оранжев код е в сила за Сливен, Хасково и Стара Загора

Три баржи се откъснаха от пристанище „Север“ във Видин

Три баржи се откъснаха от пристанище „Север“ във Видин

България Преди 12 часа

Причината за случилото се е техническа неизправност и неспазване на правилата за безопасност

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

Говори майката на издирвания за "Петрохан" Ивайло Калушев

България Преди 13 часа

От неделя тя не знае къде се намира синът ѝ

Русия окървави Украйна в разгара на преговорите за мир

Русия окървави Украйна в разгара на преговорите за мир

Свят Преди 13 часа

Украинските власти разследват военно престъпление

Йотова отива на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

Йотова отива на откриването на Зимните олимпийски игри в Италия

България Преди 13 часа

По време на визитата в Италия държавният глава ще отдаде почит пред барелефа на Васил Левски

Всичко от днес

От мрежата

Кога котките навлизат в пубертета 

dogsandcats.bg

10 кожни проблема, които собствениците на Питбули не бива да пренебрегват

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 5 февруари, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 5 февруари, четвъртък

Edna.bg

Левски продължава да чака Кареасо

Gong.bg

Филип Кръстев подписа с отбора на Станимир Стоилов

Gong.bg

Червен код за значителни валежи в Смолян и Кърджали

Nova.bg

Промените в Изборния кодекс: На второ четене в пленарна зала

Nova.bg