Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Отказването от тютюнопушенето не е лесна задача за мнозина, но ако го направите, ви очакват невероятни чувства

8 февруари 2026, 07:11
Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите
Източник: iStock/GettyImages

О тказването от тютюнопушенето не е лесна задача за мнозина, но ако го направите, ви очакват невероятни чувства. Какво се случва с тялото след 30 дни отказване от тютюнопушенето.

Експертите казват, че 30-дневната граница носи драматични промени в тялото, дори и все още да не сте усетили всички. Д-р Марина Мърфи, научен директор на Northerner, е определила шест ключови трансформации, които тялото ви ще претърпи след отказване от тютюнопушенето.

Тютюнджийската кашлица ще изчезне

Белите ви дробове са започнали общо прочистване. Малките реснички (микроскопични власинки в дихателните пътища), които преди това са били парализирани от дима, са пораснали отново.

„Сега те работят с пълен капацитет, изчиствайки белите дробове от слуз. Ще забележите, че задухът изчезва: изкачването на стълби или бързото ходене е станало много по-лесно“, обяснява експертът.

Енергията ще бъде ключова

Когато пушите, въглеродният оксид измества кислорода от кръвта ви. До 30-ия ден нивата на кислород се нормализират напълно и кръвообращението ви се подобрява. Постоянното чувство на умора изчезва, отстъпвайки място на енергичност. Вече не се чувствате като „изцеден лимон“ посред работния ден.

Храната ще има вкус

Пушенето притъпява чувството ви за вкус и обоняние. Въпреки че възстановяването започва в рамките на 48 часа, едва след месец сетивата ви стават най-остри. Сутрешното кафе и любимите ястия сега имат съвсем различен вкус – по-ярък и по-богат.

Кожата ще се изчисти

Благодарение на подобреното кръвообращение, кожата получава повече кислород и хранителни вещества. Елиминирането на токсините защитава колагена и еластина. Резултатът? Лицето изглежда по-свежо, сивият оттенък изчезва, а преждевременното стареене се забавя. Вие буквално започвате да изглеждате по-млади.

Физическата зависимост ще изчезне

Най-важната новина: след 30 дни физическата нужда на организма от никотин изчезва. Ако все още искате да пушите, това е психология. „Желанията за нещо могат да се появят в провокиращи ситуации: стрес, кафе или събирания с приятели. Това е нормално, но е игра на ума, а не на тялото“, отбелязва Мърфи.

Емоционална стабилност

Първите две седмици на „емоционални колебания“, раздразнителност и тревожност са зад гърба ви. Мозъчната ви химия се е адаптирала към живота без допинг. Нервността се заменя със спокойствие и най-важното – гордост от себе си и повишено самочувствие.

Крум Зарков е новият председател на БСП
Крум Зарков е новият председател на БСП

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

