Свят

Руски обстрел в Днепропетровска област: 10-годишно дете е ранено, има щети

Руските сили обстрелваха също така Никопол с тежка артилерия

8 февруари 2026, 10:10
Руски обстрел в Днепропетровска област: 10-годишно дете е ранено, има щети
Източник: БТА

Р уските сили обстрелваха населени места в Днепропетровска област през нощта, в резултат на което бе ранено 10-годишно момче, съобщи в "Телеграм" ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ.

„След полунощ врагът атакува Днепър. Ранено е едно дете - 10-годишно момче. То е в болница. Лекарите оценяват състоянието му като средно тежко“, написа той.

Какво става в Днепропетровска област, загинал и ранено дете

Ханжа добави, че са нанесени щети и на три частни къщи.

Руски ракети в Днепър, обстрел в няколко украински области - има ранени

Руските сили обстрелваха също така Никопол с тежка артилерия. Ударите засегнаха центъра на града, както и населените места Покровске и Червоногригоровка.

„Няма ранени. Специалисти инспектират районите и оценяват последствията“, добави Ханжа.

Това не е изолиран инцидент, а продължение на систематични атаки, които постоянно засягат цивилното население и гражданската инфраструктура.

Подобни удари в региона бяха наблюдавани още на 26 май 2023 г., когато руски ракетен обстрел порази болница в Днепър. В резултат на тази атака загина най-малко един човек, а 15 бяха ранени, сред които две деца – на три и шест години. Украинският президент Володимир Зеленски незабавно осъди нападението, подчертавайки неговата нечовешка същност. Тогавашният ръководител на Днепропетровската областна военна администрация Сергий Лисак потвърди подробностите, а спасителните служби незабавно се включиха в операции по издирване и спасяване.

Моделът продължи на 23 юни 2023 г. с масирана ракетна атака в Днепър, при която седем души загинаха и около 70 бяха ранени, включително десет деца. Ударът нанесе значителни щети на студентско общежитие, гимназия и административни сгради. Сергий Лисак отново предостави актуална информация за ситуацията, подчертавайки мащабните граждански жертви и щетите.

Най-скорошните документирани атаки, които пряко засягат деца, включват и тази от 29 април 2025 г., когато дрон порази жилищен район в Самарски район на Днепропетровска област. Тогава 12-годишно момиче загина, а 6-годишно момиче и двама възрастни бяха ранени, след като дронът уцели жилищна сграда. Украинската служба за извънредни ситуации координира спасителните операции, а Сергий Лисак отново съобщи за засиленото използване на безпилотни летателни апарати в региона. Всеки от тези случаи показва последователно повтаряне на нападения срещу жилищни райони и граждански обекти, като украинските власти неизменно предоставят детайлни доклади и координират хуманитарни и спасителни дейности.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
Руски сили Днепропетровска област Обстрел Ранено момче Днепър Никопол Тежка артилерия Щети по къщи Олександър Ханжа Война в Украйна
Последвайте ни

По темата

Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими

Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими

ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев

ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа "Петрохан"

Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената

Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Най-честите грешки, които допускаме при офроуд шофиране

Най-честите грешки, които допускаме при офроуд шофиране

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 14 часа
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 15 часа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 12 часа
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 14 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Кошмар в чашата вода: PFAS&nbsp;заплашват милиони в Европа</p>

Забрана на "вечните химикали" във Великобритания заради рак и увреждане на имунната система

Свят Преди 1 час

Учени свързват химикалите с нарушения на имунната система и някои видове рак

<p>Ад във фабрика в Китай - експлозия уби осем души</p>

Осем загинали при експлозия в биотехнологична фабрика в Северен Китай

Свят Преди 3 часа

Взривът е станал във фабрика на „Цзяпън Биотех“ в провинция Шанси, задържан е законният представител на компанията, а причините за инцидента се разследват

<p>Трус във &quot;Вашингтон пост&quot;: Шефът Уил Луис подаде оставка</p>

CEO-то на "Вашингтон пост" Уил Луис подаде оставка след съкращения и загуба на абонати

Свят Преди 3 часа

Джеф Д’Онофрио, финансов директор на вестника, който е собственост на Джеф Безос, ще поеме поста на главен изпълнителен директор

<p>Бутилки, секс играчки и парчета лед: Арести и ранени полицаи след протест&nbsp;протест в САЩ</p>

Арести и сблъсъци на протест в Минеаполис след смъртта на Рене Гуд от имиграционен агент

Свят Преди 4 часа

Демонстрацията срещу имиграционната политика на Тръмп ескалира пред федерална сграда, след като протестиращи хвърляха предмети по полицията

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Любопитно Преди 4 часа

Струва си да знаете с какво да ги комбинирате, за да намалите вредата

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Любопитно Преди 4 часа

Отказването от тютюнопушенето не е лесна задача за мнозина, но ако го направите, ви очакват невероятни чувства

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Любопитно Преди 4 часа

Сара Ректор става най-богатото чернокожо момиче в САЩ през 1913 г.

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Любопитно Преди 4 часа

Пациентът е 47-годишен мъж без хронични заболявания. Той се е явил в болницата, след като е отделил първия си бъбречен камък. Изследванията на урината и кръвта не са показали аномалии

<p>До 13&deg; днес, но от понеделник предстои рязка промяна на времето</p>

До 13° днес, но от понеделник предстои рязка промяна - сняг и застудяване

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°

,

Близо 10 000 демонстранти се събраха в Берлин, за да призоват за демокрация в Иран

Свят Преди 13 часа

Митингът, проведен под мотото "Свобода за Иран", беше организиран от Иранското дружество в изгнание в Берлин

,

Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара

Любопитно Преди 14 часа

Първоначалната оценка на творбата беше между 1,5-2 милиона долара

Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

Трима са кандидатите за председател на НС на БСП

България Преди 15 часа

Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Тихите врагове в кухнята: 4 храни, които бавно разрушават червата ви

Любопитно Преди 16 часа

Според експерти диетата играе централна роля във формирането на микробиома

,

Френската прокуратура разследва бивш министър за връзка с „Епстийн“

Свят Преди 16 часа

Натискът върху Ланг да подаде оставка като шеф на Института за арабския свят в Париж се засилва

Американец е изправен пред съд за заплаха с убийство на Джей Ди Ванс

Американец е изправен пред съд за заплаха с убийство на Джей Ди Ванс

Свят Преди 17 часа

Той е бил поставен в предварителния арест в очакване на изслушване на 11 февруари

,

Иран арестува 11 членове на Кюрдската партия за свободен живот за саботаж

Свят Преди 17 часа

Кюрдската партия за свободен живот е класифицирана като терористична група от Турция и САЩ

Всичко от днес

От мрежата

8 породи котки с необичайни хранителни навици

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

Ледена пързалка в каналите на Санкт Петербург

sinoptik.bg
1

Седмицата на виното и любовта започва с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Актрисата Валентина Каролева за наркотиците, страхът и пътят към светлината

Edna.bg

Edna легенда, която промени българския футбол: Христо Стоичков на 60!

Edna.bg

Изненада: феновете възхитени от цените на храната на Олимпиадата

Gong.bg

НА ЖИВО: Добруджа - Септември София, съставите

Gong.bg

Отмениха частичното бедствено положение в община Ардино

Nova.bg

Седмицата на виното и любовта започва с дъжд и сняг

Nova.bg