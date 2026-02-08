Р уските сили обстрелваха населени места в Днепропетровска област през нощта, в резултат на което бе ранено 10-годишно момче, съобщи в "Телеграм" ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ.

„След полунощ врагът атакува Днепър. Ранено е едно дете - 10-годишно момче. То е в болница. Лекарите оценяват състоянието му като средно тежко“, написа той.

Какво става в Днепропетровска област, загинал и ранено дете

Ханжа добави, че са нанесени щети и на три частни къщи.

Руски ракети в Днепър, обстрел в няколко украински области - има ранени

Руските сили обстрелваха също така Никопол с тежка артилерия. Ударите засегнаха центъра на града, както и населените места Покровске и Червоногригоровка.

„Няма ранени. Специалисти инспектират районите и оценяват последствията“, добави Ханжа.

💥Russia carried out a massive strike on #Kherson.



On the night of February 8, the Russian army shelled Kherson using multiple launch rocket systems (MLRS), injuring at least six civilians.



Large-scale fires broke out in the city, and serious damage to residential buildings and… pic.twitter.com/BuRosEKcTZ — News.Az (@news_az) February 8, 2026

Това не е изолиран инцидент, а продължение на систематични атаки, които постоянно засягат цивилното население и гражданската инфраструктура.

Подобни удари в региона бяха наблюдавани още на 26 май 2023 г., когато руски ракетен обстрел порази болница в Днепър. В резултат на тази атака загина най-малко един човек, а 15 бяха ранени, сред които две деца – на три и шест години. Украинският президент Володимир Зеленски незабавно осъди нападението, подчертавайки неговата нечовешка същност. Тогавашният ръководител на Днепропетровската областна военна администрация Сергий Лисак потвърди подробностите, а спасителните служби незабавно се включиха в операции по издирване и спасяване.

Моделът продължи на 23 юни 2023 г. с масирана ракетна атака в Днепър, при която седем души загинаха и около 70 бяха ранени, включително десет деца. Ударът нанесе значителни щети на студентско общежитие, гимназия и административни сгради. Сергий Лисак отново предостави актуална информация за ситуацията, подчертавайки мащабните граждански жертви и щетите.

Най-скорошните документирани атаки, които пряко засягат деца, включват и тази от 29 април 2025 г., когато дрон порази жилищен район в Самарски район на Днепропетровска област. Тогава 12-годишно момиче загина, а 6-годишно момиче и двама възрастни бяха ранени, след като дронът уцели жилищна сграда. Украинската служба за извънредни ситуации координира спасителните операции, а Сергий Лисак отново съобщи за засиленото използване на безпилотни летателни апарати в региона. Всеки от тези случаи показва последователно повтаряне на нападения срещу жилищни райони и граждански обекти, като украинските власти неизменно предоставят детайлни доклади и координират хуманитарни и спасителни дейности.