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Балетни пантофки и диамантени пръстени: Продават на търг над 280 вещи на Брижит Бардо

Над 280 предмета от имотите на покойната филмова икона в Сен Тропе и Париж ще бъдат предложени на аукцион, а приходите отиват за нейната фондация за защита на животните

21 септември 2026, 13:17
Балетни пантофки и диамантени пръстени: Продават на търг над 280 вещи на Брижит Бардо
Източник: БТА

Л ични вещи на покойната актриса Брижит Бардо - от балетни пантофки Repetto и диамантени пръстени до нейно лично копие на „Кама Сутра“ - ще бъдат разпродадени на търг в Париж, като приходите ще бъдат дарени на нейната благотворителна организация за защита на животните, предадоха Би Би Си и ДПА.

Общо над 280 предмета от наследството на филмовата икона, която почина през 2025 г., ще бъдат предложени за продажба, съобщиха от аукционна къща „Милон“ (Millon). Сред тях има малки фигурки, плюшени играчки и лични спомени.

Предметите са били в имотите на Бардо в Сен Тропе – La Madrague и La Garrigue, както и в нейния апартамент в Париж.

На търга ще бъдат изложени също пишеща машина Olivetti, на която Бардо е написала втория том от своите мемоари, нейни портрети и множество малки предмети от ежедневието.

Очакваните цени варират от 20 до 10 000 евро, като стойността на повечето предмети се оценява на под 100 евро. Приходите от продажбите ще отидат за фондацията „Брижит Бардо“ (Fondation Brigitte Bardot) и за нейния единствен син – Никола-Жак Шарие, уточнява ДПА.

Бардо, която спечели световна слава с филма „И Бог създаде жената“, почина на 28 декември 2025 г. на 91-годишна възраст. След като се оттегли от киноиндустрията, тя се посвети изцяло на каузата за хуманно отношение към животните и през 1986 г. основа своята фондация.

Източник: БТА/Марина Чертова    
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